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    Apple AR/VR başlığın fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı: Cep yakacak

    Giyilebilir teknoloji alanında da önemli işlere imza atmayı planlayan Apple, AR/VR başlık modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni başlığın fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.
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    Apple'ın AR/VR başlığı fiyatı ile cep yakacak!
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    Elektrikli araçlar dahil olmak üzere farklı teknolojik alanlara yatırımlarını sürdüren Apple, ilk karma gerçeklik başlığını piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün AR ve VR destekli başlık hakkında ortaya çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.

    Ocak 2023'te piyasaya sürülebilir

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan analist Ming-Chi Kuo, Cuppertino merkezli devin, "iPhone'dan sonraki devrim niteliğindeki tüketici elektroniği ürününü" gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Açıklamalarının devamında ise Ocak 2023 tarihine atıfta bulunan analist, yeni cihazın fiyatına da değindi.

    Kuo’nun açıklamalarına göre Apple'ın AR ve VR başlığı, 2.000 ila 2.500 dolar arasında oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca ilginç bir şekilde markanın üzerinde çalıştığı tek başlık bu değil. Apple’ın sadece AR’ye odaklanan ayrı bir model daha geliştirdiği ve ayrıca AR/VR başlığın uygun fiyatlı bir sürümünü de 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.  

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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