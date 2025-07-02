Intel 18A sürecinde yol ayrımı: Rafa mı kaldırıyor?

Panther Lake yolda ancak 18A riske girdi
Bilmeyenler için Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Mart 2025'ten bu yana maliyetleri azaltmaya ve şirketin temel yeteneklerine odaklanmaya çalışıyor. Ancak selefi Pat Gelsinger döneminde büyük beklentilerle geliştirilen 18A teknolojisi, dış müşterilerden beklenen ilgiyi görmedi. Özellikle TSMC'nin 2nm sınıfı N2 sürecinin zamanında üretime girmeye hazırlanması, rekabeti daha da sertleştirmiş durumda.
Intel 18A, teknik olarak şirketin şimdiye kadarki en iddialı üretim süreci konumunda. PowerVia güç iletim mimarisi ve RibbonFET GAA transistör yapısıyla hem enerji verimliliği hem de performans açısından kayda değer kazanımlar sunuyor. Ancak üretim sürecindeki zorluklar ve sınırlı dış müşteri ilgisi, Intel'in bu süreçten geri adım atmasına neden olabilir.
Şirket, resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, Reuters'a konuşan kaynaklar, 18A dış satışlarının rafa kaldırılmasının muhtemel olduğunu ve bu kararın milyarlarca dolarlık yazım anlamına geleceğini belirtiyor. Intel'in şu an için bu süreci sadece kendi ürünleri için kullanacağı ve özellikle Panther Lake mobil işlemcilerle üretimin hızlandırılacağı gündemde.
Özetle, Intel'in uzun yıllar sonra TSMC ile doğrudan rekabet etmeye hazırlandığı 18A süreci, dış müşteri talebinin zayıf kalması nedeniyle sınırlı bir kaderle karşı karşıya olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: