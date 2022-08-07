Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14, yükselen Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle ertelenebilir

    ABD'nin dahil olması ile birlikte Çin ile Tayvan arasında yükselen gerilim, iPhone 14 üretiminde aksaklıklara neden olabilir. Gerekli bileşenler şimdiden beklemeye alındı. 
    1

    iPhone 14 ertelenebilir
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret etmesi Çin ile ABD arasında yaşanan Tayvan gerilimini bir üst noktaya taşıdı. Devam eden siyasi gerilim, Apple iPhone 14 üretimini engelleyebilecek gelişmelere yol açabilir.

    Sevkiyatlarda gecikmeler başladı

    Bilindiği üzere Apple'a yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük bağımsız çip üreticilerinden TSMC, Tayvan’da yer alıyor. iPhone sevkiyatlarını Çin’de bulunan Foxconn ve Pegatron gibi tesislerden gerçekleştiren Apple ise, kısa bir süre önce Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak "Tayvan, Çin" veya "Çin Taipesi" etiketi eklenmesine yönelik tüm tedarikçilerine uyarıda bulunmuştu. 

    Yaşanan gerilimin ışığında Tayvan'daki tedarikçiler tarafından gönderilen bileşenlerin gümrük kontrolü için şimdiden beklemeye alındığı bildirilirken, bu durum donanımın tamamı olmasa da, bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve sonuç olarak iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamına geliyor.

    Ayrıca ABD'nin ziyaretinde, Nancy Pelosi, Pegatron'un Başkan Yardımcısı ve TSMC'den üst düzey yöneticilerin bir araya gelmesi, Çin ile Tayvan arasında daha şiddetli bir ticaret savaşına sebebiyet verebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 22 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız