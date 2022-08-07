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Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret etmesi Çin ile ABD arasında yaşanan Tayvan gerilimini bir üst noktaya taşıdı. Devam eden siyasi gerilim, Apple iPhone 14 üretimini engelleyebilecek gelişmelere yol açabilir.

Sevkiyatlarda gecikmeler başladı

Bilindiği üzere Apple'a yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük bağımsız çip üreticilerinden TSMC, Tayvan’da yer alıyor. iPhone sevkiyatlarını Çin’de bulunan Foxconn ve Pegatron gibi tesislerden gerçekleştiren Apple ise, kısa bir süre önce Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak "Tayvan, Çin" veya "Çin Taipesi" etiketi eklenmesine yönelik tüm tedarikçilerine uyarıda bulunmuştu.

Yaşanan gerilimin ışığında Tayvan'daki tedarikçiler tarafından gönderilen bileşenlerin gümrük kontrolü için şimdiden beklemeye alındığı bildirilirken, bu durum donanımın tamamı olmasa da, bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve sonuç olarak iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamına geliyor.

iPhone 14, Çin ve Hindistan’da aynı anda üretilecek 2 gün önce eklendi

Ayrıca ABD'nin ziyaretinde, Nancy Pelosi, Pegatron'un Başkan Yardımcısı ve TSMC'den üst düzey yöneticilerin bir araya gelmesi, Çin ile Tayvan arasında daha şiddetli bir ticaret savaşına sebebiyet verebilir.

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iPhone 14, yükselen Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle ertelenebilir