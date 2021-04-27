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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi

    Facebook ve basım şirketi Axel Springer gibi şirketleri temsil eden dokuz sektör derneği, Apple'ın yeni politika değişikliği konusunda Almanya'nın rekabet düzenleyicisine şikayette bulundu.
    27 Nisan 2021, 10:30 (12 sa.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    7

    Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi
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    Apple'ın, iOS 14.5 ile uygulamaya başladığı uygulamaların kendileri hakkında hangi verileri topladığını kullanıcılara daha şeffaf ve açıklayıcı şekilde sunacağı yeni özelliği olan Uygulama Takibi Şeffaflığı'na itirazlar devam ediyor. Son olarak en büyük medya, teknoloji ve reklam şirketlerinden bazıları bu özelliğe karşı çıktıklarını belirterek Almanya'nın rekabet düzenleyici kurumuna şikayette bulundular.

    Ayrıca Bkz. "Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor"

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    Reklam gelirlerinde büyük bir düşüş öngörülüyor

    Geçtiğimiz ay Fransa'da, Apple'ın yeni özelliği sayesinde şirketin kendi reklam ağına haksız bir avantaj sağladığı gerekçesiyle itirazlar yükselmişti. Şikayette, Apple'ın gizliliğe gerçekten önem veriyorsa, kendi reklam politikaları konusunda da açık ve şeffaf olması gerektiği belirtilmişti.

    Almanya'dan gelen şikayette, değişikliklerin mobil reklamcılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini ve gereksinimin üçüncü tarafların reklamları yerleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri toplamasını zorlaştıracağına inandıkları belirtildi. Şikayette ayrıca uygulama geliştiricilerinin reklam gelirlerinde % 60'lık bir düşüş öngördüklerine değinildi.

    Grubu temsil eden Hausfeld Hukuk Bürosu'ndan Thomas Hoppner: "Reklamların alaka düzeyi düşerse, tüketiciler kendileriyle alakalı teklifleri bulmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalacak." dedi.

    Apple ise bu politika değişikliği ile alakalı gelen şikayetler için kuralların, Apple dahil tüm geliştiriciler için aynı şekilde geçerli olduğunu söyledi.



    https://9to5mac.com/2021/04/26/antitrust-complaint-in-germany/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vozy (Vatan Yiğit) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    reklamları yerleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri toplamasını zorlaştıracağına inandıkları

    bu neyin kafasıdır kullanıcılar zaten bundan şikayetçi, iyi yapmış apple inşallah geri adım atmaz..
    reklamları yerleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri toplamasını zorlaştıracağına inandıkları bu neyin kafasıdır kullanıcılar zaten bundan ...
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    Şıh Hazretleri (- -) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav adamlar bizi düşünüyor yine yaranamıyor, daha fazla zaman harcayacakmışız (!)

    Bıktık yahu her köşeden fırlayan Trendyol reklamlarından. Hadi tarayıcıda ad blocker kurduk, YouTube'da Vanced kullandık ama televizyonda son ses giren reklamları ne yapacağız?
    Yav adamlar bizi düşünüyor yine yaranamıyor, daha fazla zaman harcayacakmışız (!) Bıktık yahu her köşeden fırlayan Trendyol reklamlarından. Hadi tarayıcı...
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    Issızbiradam (yok ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanların a dan Z ye her bir b*kunu topla zırla reklam gösteriken iyidi. Resmen uygulamalar insanları taciz eder konuma geçmişti, uygulamalar topladıkları bilgiler ile insanların özel hayatı falan kalmamıştı.Özellikle Facebook zıvanadan çıkıp insanların secini değiştirmeye kadar gittidi. Bu konu dahada üzerine gidilmesi gereken konu
    İnsanların a dan Z ye her bir b*kunu topla zırla reklam gösteriken iyidi. Resmen uygulamalar insanları taciz eder konuma geçmişti, uygulamalar topladıkları bilg...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple ın yaptığı şey tamamen uygun bir davranış
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple ı bu konuda destekliyorum
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    dnz10 (deniz nural) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geri adım atmazlarsa sıradaki telefonum bir apple olacak...
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    M Morichannn (Akın Özer) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir zaman önerilen bir reklamdan alışveriş yapmadım. Apple’ın bu hamlesi sayesinde dijital profilimin oluşturulmasının önüne geçiliyor. Aferin Apple.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Reklamların alaka düzeyi düşerse, tüketiciler kendileriyle alakalı teklifleri bulmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalacak." Dünya' nın en yüzsüzce savunmalarından birisi olabilir...
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Reklamların alaka düzeyi düşerse, tüketiciler kendileriyle alakalı teklifleri bulmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalacak." Böyle bir kullanıcı varsa onu dinleyip anlamak isterim :)
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    Askaparta 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay elma, pahalısın ama iyi yapmışsın.
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    Jesusezer (Sezer Karataş) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adolf hitler bunu beğendi.
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    vozy (Vatan Yiğit) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    reklamları yerleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri toplamasını zorlaştıracağına inandıkları

    bu neyin kafasıdır kullanıcılar zaten bundan şikayetçi, iyi yapmış apple inşallah geri adım atmaz..
    Yanıtla +20
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    Şıh Hazretleri (- -) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav adamlar bizi düşünüyor yine yaranamıyor, daha fazla zaman harcayacakmışız (!)

    Bıktık yahu her köşeden fırlayan Trendyol reklamlarından. Hadi tarayıcıda ad blocker kurduk, YouTube'da Vanced kullandık ama televizyonda son ses giren reklamları ne yapacağız?
    Yanıtla +17
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    1951 kez okundu.
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    ios 14.5, Apple Uygulama Takibi Şeffaflığı ve Apple
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