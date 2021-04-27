Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi

Tam Boyutta Gör

Apple'ın, iOS 14.5 ile uygulamaya başladığı uygulamaların kendileri hakkında hangi verileri topladığını kullanıcılara daha şeffaf ve açıklayıcı şekilde sunacağı yeni özelliği olan Uygulama Takibi Şeffaflığı'na itirazlar devam ediyor. Son olarak en büyük medya, teknoloji ve reklam şirketlerinden bazıları bu özelliğe karşı çıktıklarını belirterek Almanya'nın rekabet düzenleyici kurumuna şikayette bulundular.

Ayrıca Bkz. "Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor"

İlginizi Çekebilir

Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir

Reklam gelirlerinde büyük bir düşüş öngörülüyor

Geçtiğimiz ay Fransa'da, Apple'ın yeni özelliği sayesinde şirketin kendi reklam ağına haksız bir avantaj sağladığı gerekçesiyle itirazlar yükselmişti. Şikayette, Apple'ın gizliliğe gerçekten önem veriyorsa, kendi reklam politikaları konusunda da açık ve şeffaf olması gerektiği belirtilmişti.

Almanya'dan gelen şikayette, değişikliklerin mobil reklamcılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini ve gereksinimin üçüncü tarafların reklamları yerleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri toplamasını zorlaştıracağına inandıkları belirtildi. Şikayette ayrıca uygulama geliştiricilerinin reklam gelirlerinde % 60'lık bir düşüş öngördüklerine değinildi.

Grubu temsil eden Hausfeld Hukuk Bürosu'ndan Thomas Hoppner: "Reklamların alaka düzeyi düşerse, tüketiciler kendileriyle alakalı teklifleri bulmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalacak." dedi.

Apple ise bu politika değişikliği ile alakalı gelen şikayetler için kuralların, Apple dahil tüm geliştiriciler için aynı şekilde geçerli olduğunu söyledi.

https://9to5mac.com/2021/04/26/antitrust-complaint-in-germany/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.