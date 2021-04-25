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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor

    Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurulan Instagram Reels artık kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak. Kullanıcılar, Reels videolarında gezinirken hikayelerde olduğu gibi karşılarına reklam çıkacak
    25 Nisan 2021, 13:30 (14 sa.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, Reels özelliğinde reklam göstermeye başladı. Bazı ülkelerde test edilen reklamlar, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede gösterilecek. Reklamlar, kullanıcıların Reels'te videolar arası geçişlerinde karşılarına çıkacak.

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    Facebook Hikayeler'e çıkartma tarzında reklamlar gelecek

    Instagram Reels reklamları 30 saniyeye kadar uzunlukta olacak ve normal bir Reels videosu gibi çalışacak. Tam ekran gösterilecek olan reklamları kullanıcılar, beğenebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve reklamlara yorum da yazabilecek.

    Paylaşılan görsele göre ayrıca reklamlarda, 'Şimdi satın al' gibi düğmeler de yer alabilecek.

    Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor

    Facebook, Instagram Reels'e reklam getirmenin yanı sıra, Facebook Hikayeler'de de çıkartma gibi görünen yeni bir reklam biçimi sunacak. Markalar tarafından oluşturulacak çıkartmalar, hikayelerinde bu çıkartmaları paylaşan kullanıcıların takipçilerinin o ürünü satın alabileceği belirli sayfalara yönlendirildiği bağlantılar içerecek.

    Facebook'a göre bu özellik, şu an için bir grup reklamveren ve içerik oluşturucu tarafından kullanılabilecek.



    https://www.engadget.com/instagram-ads-in-reels-story-stickers-130005994.html
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her 3 posttan 1 tanesi reklam , takip ettiğimiz saylarda sürekli reklam paylaşıyor. Takibi bıraksan izleyecek bir şey kalmıyor , bırakmasan sürekli aptal saptal , yok 1 ayda 10 kilo ver , yok bilmem ne çayı , yok arkadaşlar bakın ne buldum link bioda" yeminle b*kunu çıkarttılar.
    Her 3 posttan 1 tanesi reklam , takip ettiğimiz saylarda sürekli reklam paylaşıyor. Takibi bıraksan izleyecek bir şey kalmıyor , bırakmasan sürekli aptal saptal...
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aeroinsta tek cozum. Nasil olsa hepsi bilgileri izliyor.
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) ApsinteX
    Aeroinsta fazla pil kullanıp cihazı ısındırıyor (en azından bende). Instander kullanın daha az pil kullanıyor ve cihaz daha serin.
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    K kategorisites 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Netflix dizi önerim ; https://aylink.co/uJbTn6 Netflix orijinal dizisi
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her 3 posttan 1 tanesi reklam , takip ettiğimiz saylarda sürekli reklam paylaşıyor. Takibi bıraksan izleyecek bir şey kalmıyor , bırakmasan sürekli aptal saptal , yok 1 ayda 10 kilo ver , yok bilmem ne çayı , yok arkadaşlar bakın ne buldum link bioda" yeminle b*kunu çıkarttılar.
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    Portraitclub 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allahtan gece uyurken rüyalarımıza reklam koyamıyorlar. Öyle bir imkan olsa yaparlar.
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