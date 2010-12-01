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Apple, iPad için yeni reklam yayınladı; "iPad şaşırtıcıdır..."

8 yıl
13,4b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, tablet piyayasına ivme kazandıran ve kendisini pazarın en güçlü ismi yapmasını sağlayan iPad'in yeni reklamını yayınladı. "iPad is.." serisi reklamların dördüncüsü olan "iPad is amazing" isimli yeni reklamda Airsprint, Numbers, Pages, TED, Solar Walk, Mail ve Takvim gibi uygulamalarıyla iPad'in birer kelimelik tanımları yapılıyor.

Apple, son reklamında ayrıca cihazın iOS 4.2 ile kazandığı çoklu görev, Airprint ve Airplay desteğine vurgu yapmayı da unutmamış.




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waxxi 8 yıl
Xcode OSX ve IOS platformları için yazılım geliştirme aracı. Yani iPad'de hiç bir zaman görmeyeceğimiz araç...
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infileXible 8 yıl
xCode ne demek arkadaşlar
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KRML_KNN 8 yıl

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Canka1 8 yıl
Ipad icin xcode cikarsalarda alsam meredi
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