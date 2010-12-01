Apple, iPad için yeni reklam yayınladı; "iPad şaşırtıcıdır..."

Apple, tablet piyayasına ivme kazandıran ve kendisini pazarın en güçlü ismi yapmasını sağlayan iPad'in yeni reklamını yayınladı. "iPad is.." serisi reklamların dördüncüsü olan "iPad is amazing" isimli yeni reklamda Airsprint, Numbers, Pages, TED, Solar Walk, Mail ve Takvim gibi uygulamalarıyla iPad'in birer kelimelik tanımları yapılıyor.

Apple, son reklamında ayrıca cihazın iOS 4.2 ile kazandığı çoklu görev, Airprint ve Airplay desteğine vurgu yapmayı da unutmamış.