Apple, iPad'in Amerika satışına 3 Nisan'da başlıyor

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Son günlerde erteleneceği yönünde bazı haberler çıkan iPad için Apple sessizliğini bozdu ve ilk defa 27 Ocak'ta tanıtılan tablet bilgisayarın 3 Nisan'da Amerika'da satışa sunulacağını açıkladı.1.27cm kalınlığında ve 680 gram ağırlığında olan iPad, 9.7-inç büyüklüğünde IPS panelli çoklu dokunmatik ekrana sahip. Apple tarafından geliştirilen ve 1GHz'de görev yapan A4 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, entegre akselorometre, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri de beraberinde getirecek. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazar giriş yapacak iPad, farklı kullanım senaryolarında en az 10 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Analistlere göre bu yıl 2-5 milyon adetlik satış gerçekleştireceği düşünülen iPad'in ön-satışına ise 12 Mart'ta başlanması bekleniyor.

Steve Jobs açıklamasında, iPad'in tamamiyle yeni birşey olduğuna dikkat çekerken, tüketicilerin sihirli ve devrimsel ürünü [iPad] ellerine alacakları, uygulamalara ve içeriğe daha önce olmadığı kadar eğlenceli bir yol ile ulaşacaklarını belirtti. Üç farklı kapasite alternatifine ek olarak kullanıcıların sadece WiFi veya WiFi + 3G donanımlı seçenekleri arasında tercih yapabilecekleri iPad'in Amerika fiyatlandırması şu şekilde olacak;

- 499$ - 16GB WiFi

- 599$ - 32GB WiFi

- 699$ - 64GB WiFi

- 629$ - 16GB WiFi & 3G

- 729$ - 32GB WiFi & 3G

- 829$ - 64GB WiFi & 3G

Analistlere göre en çok baz ve tepe modeli satacak Apple iPad'in uluslararası satışına ise Haziran ayında başlanması bekleniyor.