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Apple, iPad'in Amerika satışına 3 Nisan'da başlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, iPad'in Amerika satışına 3 Nisan'da başlıyor
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Son günlerde erteleneceği yönünde bazı haberler çıkan iPad için Apple sessizliğini bozdu ve ilk defa 27 Ocak'ta tanıtılan tablet bilgisayarın 3 Nisan'da Amerika'da satışa sunulacağını açıkladı.1.27cm kalınlığında ve 680 gram ağırlığında olan iPad, 9.7-inç büyüklüğünde IPS panelli çoklu dokunmatik ekrana sahip. Apple tarafından geliştirilen ve 1GHz'de görev yapan A4 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, entegre akselorometre, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri de beraberinde getirecek. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazar giriş yapacak iPad, farklı kullanım senaryolarında en az 10 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Analistlere göre bu yıl 2-5 milyon adetlik satış gerçekleştireceği düşünülen iPad'in ön-satışına ise 12 Mart'ta başlanması bekleniyor.

Steve Jobs açıklamasında, iPad'in tamamiyle yeni birşey olduğuna dikkat çekerken, tüketicilerin sihirli ve devrimsel ürünü [iPad] ellerine alacakları, uygulamalara ve içeriğe daha önce olmadığı kadar eğlenceli bir yol ile ulaşacaklarını belirtti. Üç farklı kapasite alternatifine ek olarak kullanıcıların sadece WiFi veya WiFi + 3G donanımlı seçenekleri arasında tercih yapabilecekleri iPad'in Amerika fiyatlandırması şu şekilde olacak;

- 499$ - 16GB WiFi
- 599$ - 32GB WiFi
- 699$ - 64GB WiFi
- 629$ - 16GB WiFi & 3G 
- 729$ - 32GB WiFi & 3G
- 829$ - 64GB WiFi & 3G

Analistlere göre en çok baz ve tepe modeli satacak Apple iPad'in uluslararası satışına ise Haziran ayında başlanması bekleniyor.


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Momo-Oz 9 yıl
türkiyedede bu fiyatlardan olsada alsak
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trafo 9 yıl
Sitesinide çok incelemiştim başka yerlere baktım ama bir türlü bulamadım.
Sitesinde "3G Data Only" yazıyor.
Yani 3G ile sadece internete bağlanabiliyorsunuz.
Kamerasıda olmadığı için görüntülü konuşmada mümkün değil.
Telefon desteğide yok.
Yani bildiğim çoklu dokunmatik ekranlı hesap makinesinden hallice.
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Centauri 9 yıl
Iphhone 3G jailbreak'li ise Wi fi noktasına dönüştürülebiliyor, yani 3G yayını dağıtabiliyor. Bu şekilde Ipad ile interneti paylaşabilir.

Ben yine de 3G lisini bekleyeceğim yalnız...
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fotifoti 9 yıl
acaba bunu iphone üzerinden 3g kullandıracak bişeylr çıkabilirmi :) o zaman wifilisi 500$ alınası olabilir.
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ooozer 9 yıl
hadi çık ipad
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korayus 9 yıl
Kamera mevzusu olmayacak mı acaba?
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mobylette 9 yıl
A4 işlemcisinmin güç verdiği tablet bilgisayar, entegre akselometre

typo
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