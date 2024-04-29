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    Toyota Avrupa, 2024'e hızlı bir giriş yaparak yüzde 10 büyüdü

    Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren Toyota Avrupa, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı.                                   

    Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğini yükselen satış grafiğiyle birlikte tamamladı. Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren Toyota Avrupa, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı. Bu satış adetleriyle birlikte şirket 2023’ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3’e yükseltti.

    Toyota, marka bazında ise önceki yıla göre yüzde 8’lik satış artışıyla Avrupa’da ikinci sıradaki pozisyonunu korudu. Bununla birlikte Toyota Professional hafif ticari ürün gamı da büyük ilgi görmeye devam etti. Toyota’nın Hilux ve Proace ürün ailesinden oluşan geniş hafif ticari araç ürün gamının satışları da yüzde 22 oranında artış gösterdi ve Ocak-Mart 2024 döneminde 40 bin 852 adede ulaştı.

    Toyota Avrupa, 2024'e hızlı bir giriş yaparak yüzde 10 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Markanın karbon emisyonlarını en kısa zamanda düşürme hedefiyle tamamen elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunmasıyla satış performansı yüksek momentumla artmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024’te de Toyota’nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına yüksek talep gösteriliyor.

    Toyota Avrupa’nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçlarda yüzde 10’luk bir artış elde edildi. Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa’nın toplam satışlarının yüzde 72’sini temsil etti.

    Toyota Türkiye’de de hibrit araçlarda lider marka olmaya devam ediyor

    Toyota tam hibrit araçlardaki liderliğini Türkiye’de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Markanın Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla  Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Camry Hybrid olmak üzere farklı segmentlerde her ihtiyaca uygun bir tam hibrit model sunması Toyota’yı eşsiz bir konuma yerleştiriyor. Toyota tam hibrit modellerinin yüksek verimliliği, düşük tüketimi ve konforlu kullanımı, bu araçları tüm dünyada tercih sebebi haline getiriyor.

    Toyota Avrupa, 2024'e hızlı bir giriş yaparak yüzde 10 büyüdü Tam Boyutta Gör
    Toyota, Türkiye’de ilk 3 ayda 8532 adetlik tam hibrit satışı gerçekleştirdi ve tam hibrit pazarındaki yüzde 75’lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4035 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.

    Bununla birlikte ilk çeyrekte Avrupa’da en çok tercih edilen Toyota hibrit modelleri ise Yaris Cross Hybrid (49 bin 186), Corolla Hybrid (41 bin), Yaris Hybrid (39 bin 410), Toyota C-HR Hybrid (30 bin 274) ve RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (24 bin 327) şeklinde sıralandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    direksiyon sınavını geçemiyorum kartınız alıkonulmuştur ne demek motosiklet marş basmıyor hiç ses yok flash bellek açılmıyor jia lissa

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