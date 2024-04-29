Toyota Avrupa, 2024'e hızlı bir giriş yaparak yüzde 10 büyüdü

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğini yükselen satış grafiğiyle birlikte tamamladı. Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren Toyota Avrupa, 319 bin 737 adetlik satışa ulaştı. Bu satış adetleriyle birlikte şirket 2023’ün aynı dönemine göre pazar payını 0.2 puan artırarak yüzde 7.3’e yükseltti.

Toyota, marka bazında ise önceki yıla göre yüzde 8’lik satış artışıyla Avrupa’da ikinci sıradaki pozisyonunu korudu. Bununla birlikte Toyota Professional hafif ticari ürün gamı da büyük ilgi görmeye devam etti. Toyota’nın Hilux ve Proace ürün ailesinden oluşan geniş hafif ticari araç ürün gamının satışları da yüzde 22 oranında artış gösterdi ve Ocak-Mart 2024 döneminde 40 bin 852 adede ulaştı.

Tam Boyutta Gör Markanın karbon emisyonlarını en kısa zamanda düşürme hedefiyle tamamen elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunmasıyla satış performansı yüksek momentumla artmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024’te de Toyota’nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına yüksek talep gösteriliyor.

Toyota Avrupa’nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçlarda yüzde 10’luk bir artış elde edildi. Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa’nın toplam satışlarının yüzde 72’sini temsil etti.

Toyota Türkiye’de de hibrit araçlarda lider marka olmaya devam ediyor

Toyota tam hibrit araçlardaki liderliğini Türkiye’de de artan ilgiyle devam ettiriyor. Markanın Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Camry Hybrid olmak üzere farklı segmentlerde her ihtiyaca uygun bir tam hibrit model sunması Toyota’yı eşsiz bir konuma yerleştiriyor. Toyota tam hibrit modellerinin yüksek verimliliği, düşük tüketimi ve konforlu kullanımı, bu araçları tüm dünyada tercih sebebi haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, Türkiye’de ilk 3 ayda 8532 adetlik tam hibrit satışı gerçekleştirdi ve tam hibrit pazarındaki yüzde 75’lik pazar payıyla bu segmentteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen tam hibrit modelleri sırasıyla 4035 adetle Corolla Sedan Hybrid, 2348 adetle Toyota C-HR Hybrid, 1391 adetle Corolla Cross Hybrid ve 576 adetle Yaris Cross Hybrid oldu.

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Bununla birlikte ilk çeyrekte Avrupa’da en çok tercih edilen Toyota hibrit modelleri ise Yaris Cross Hybrid (49 bin 186), Corolla Hybrid (41 bin), Yaris Hybrid (39 bin 410), Toyota C-HR Hybrid (30 bin 274) ve RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid (24 bin 327) şeklinde sıralandı.

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Toyota Avrupa, 2024'e hızlı bir giriş yaparak yüzde 10 büyüdü