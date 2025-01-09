Chery, 2024 yılını 2,6 milyonun üzerinde satışla kapattı

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Tam Boyutta Gör Chery, 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre Chery, 2024’ün aralık ayını yıllık bazda yüzde 38,4 artışla 298 bin 505 araç satarak kapattı. Şirketin yıllık satışları ise 2 milyon 603 bin 916 adetle tarihi seviyeye ulaştı. Bu büyüme oranıyla yıllık hedefini aşan Chery, sektör büyüme ortalamasının da yaklaşık yüzde 20 üzerine çıktı.

Chery’nin yıllık geliri 150 milyar yuan (yaklaşık 20,4 milyar dolar) artışla yüzde 50’nin üzerinde artarak 480 milyar yuana (yaklaşık 65,5 milyar dolar) ulaştı. Şirketin 2024 yılı ihracatı ise, yüzde 21,4 artışla 1 milyon 144 bin 588 adede ulaştı. 22 yıldır üst üste Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı sürdüren Chery, yeni enerji aracı (NEV) satışlarını da yüzde 232,7 artırarak 583 bin 569 adede yükseltti. Şirketin aralık ayında Plug-in Hibrit (PHEV) araç satışları aylık bazda yüzde 31,9 artarak 100 bin adedi aştı.

15 milyonuncu Chery banttan indi

Tam Boyutta Gör Chery, 2024 yılında birçok önemli kilometre taşına ulaştı. Chery'nin Avrupa'daki ilk ortak girişim tesisi, kasım ayı sonlarında İspanyol EV MOTORS şirketiyle iş birliği yaparak ilk aracını üretti ve efsanevi İspanyol markası EBRO'nun başarılı bir dönüş yapmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Chery TIGGO 2 de aynı dönem içerisinde bir milyon üretim adedine ulaştı.

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Chery, Ekim 2024’te düzenlenen Küresel Kullanıcı Ekosistemi Konferansı'nda dünya genelindeki 5 tesiste ortak üretilen 15 milyonuncu aracını kutladı. Ayrıca bir milyonuncu TIGGO 7 ihracatı da Chery'nin küresel stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Şirket, 2024 yılında Brezilya, Mısır ve Endonezya gibi pazarlarda ödül kazanıp satışlarda lider olarak geniş çapta bilinirlik kazandı.

Bugüne kadarki faaliyetleri 110'un üzerinde ülke ve bölgeye yayılmış olan Chery'nin 4,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 15,72 milyon araç kullanıcısı bulunuyor.

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Chery, 2024 yılını 2,6 milyonun üzerinde satışla kapattı