Chery, 2024 yılını 2,6 milyonun üzerinde satışla kapattı

Chery’nin yıllık geliri 150 milyar yuan (yaklaşık 20,4 milyar dolar) artışla yüzde 50’nin üzerinde artarak 480 milyar yuana (yaklaşık 65,5 milyar dolar) ulaştı. Şirketin 2024 yılı ihracatı ise, yüzde 21,4 artışla 1 milyon 144 bin 588 adede ulaştı. 22 yıldır üst üste Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı sürdüren Chery, yeni enerji aracı (NEV) satışlarını da yüzde 232,7 artırarak 583 bin 569 adede yükseltti. Şirketin aralık ayında Plug-in Hibrit (PHEV) araç satışları aylık bazda yüzde 31,9 artarak 100 bin adedi aştı.
15 milyonuncu Chery banttan indi
Chery, Ekim 2024’te düzenlenen Küresel Kullanıcı Ekosistemi Konferansı'nda dünya genelindeki 5 tesiste ortak üretilen 15 milyonuncu aracını kutladı. Ayrıca bir milyonuncu TIGGO 7 ihracatı da Chery'nin küresel stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Şirket, 2024 yılında Brezilya, Mısır ve Endonezya gibi pazarlarda ödül kazanıp satışlarda lider olarak geniş çapta bilinirlik kazandı.
Bugüne kadarki faaliyetleri 110'un üzerinde ülke ve bölgeye yayılmış olan Chery'nin 4,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 15,72 milyon araç kullanıcısı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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