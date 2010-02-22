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Apple, iPad'in ön satışına bu hafta içerisinde başlayabilir

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın merakla beklenen "slate" çözümü iPad'in ön satışına Şubat ayı bitmeden başlanabilir. AppAdvice sitesinin Apple'a yakın isimlerinden aldığı bilgiye göre; Steve Jobs'un 60 gün içersinde satışa sunulacak dediği iPad'in Wi-Fi uyumlu modelinin Amerika'daki ön satışı 25 Şubat'ta başlayacak.

iPhone 3Gs ve 1.Nesil iPhone'da ön satış uygulaması yapan Apple'ın iPad'de de aynı yolu izlemesi bekleniyor çünkü iPad'in kontratsız satılacak olması ön satışı daha mümkün kılıyor. Ancak AppAdvice sitesinin iPhone 3Gs'le ilgili ortaya attığı dedikoduların doğru çıkmaması, akıllara bu iddianın da sadece lafta kalma ihtimalinin yüksek olduğunu getiriyor.


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alimakkaya 9 yıl
Olabilitesi olan durumlarin haber niteligi tasidigini dusunmuyorum. satisa baslama tarihini aciklar eyvallah, satisa baslar eyvallah, duyurdugu tarihi degistirir eyvallah, ancak spekulasyonlar uzerine habercilik olmaz.
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dreampowder 9 yıl
apple hep spekülasyonlarla satışa başlar :)
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