Apple, iPhone Maps uygulamasını geliştirmek için kadrosunu büyütüyor

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4. nesil iPhone için testlere başladığı konuşulan Apple, yazılım tarafındaki çalışmalarını da sürdürüyor. iPhone OS işletim sisteminin yeni sürümleriyle ilgili çalışmalarına kapalı kapılar ardında devam eden firma, iPhone ile entegre gelen Maps (Harita) uygulamasını bir sonraki aşamaya geçirmeyi planlıyor. Pek çok kaynak tarafından en güçlü harita uygulaması olarak gösterilen Google Maps'in Android platformuyla sunulması ve Android tabanlı telefonların konum belirleme yetenekleri açısından Google Maps kombinasyonuyla güç kazanması sonrasında Cuppertino merkezli firmanın kolları sıvadığı ve Maps uygulamasının gelişim sürecine hız kazandırmak için hazırlıklara başladığı bildiriliyor.

Yayımladığı yeni iş ilanında iPhone ve iPod Touch Maps takımına katılacak tam zamanlı yeni bir iPhone Yazılım Mühendisi aradığını duyuran Apple, en güçlü harita yazılımı olarak tanımladığı Maps uygulamasının iPhone OS 3.0 ile birlikte uygulama geliştiricilerin kullanımına açıldığını ve harita bilgilerinin farklı uygulamalarda kullanılabildiğini belirtiyor. Maps ekibini büyütürek yeni versiyonlar için geliştirme çalışmalarına hız kazandırmak isteyen firmanın Maps uygulamasının yeni versiyonunu ne zaman yayımlayacağı ise henüz açıklanmadı.