AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (16 Haziran 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Apple'ın hafta başında düzenlediği WWDC 2025 etkinliği yapay zeka odaklı pek çok duyuruya sahne olurken, OpenAI ve Meta cephesinde de bu hafta önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Meta'nın Scale AI'ı 14.3 milyar dolara satın alması, haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri.

Apple'ın WWDC 2025 Etkinliğinde Yapay Zeka Odaklı Pek Çok Özellik Duyuruldu

Apple'ın hafta başında düzenlediği WWDC 2025 etkinliği, yapay zeka ile bağlantılı pek çok duyuruya sahne oldu. Apple Intelligence'a bu yıl yeni diller ekleneceği duyurulurken (bu dillerden biri de Türkçe olacak), Canlı Çeviri ve görüşme özetleme gibi çeşitli özellikler de tanıtıldı.

Bunların arasında öne çıkan Canlı Çeviri özelliği; aramalarda, mesajlarda ve FaceTime'da simultane çeviri yapabiliyor. Yazışmalar sırasında mesajlar okuyan kişinin diline göre otomatik olarak çevrilecek. FaceTime görüşmeleri sırasında çeviriler yazılı olarak simultane olarak videonun üstüne eklenecek. Böylece konuşulan kişi orijinal dilinde duyulurken, aynı anda çeviri de gelecek. Görüntülü olmayan aramalarda ise çeviri tercihe bağlı olarak sesli ya da yazılı olarak aktarılacak.

Apple Intelligence'ın yakında kazanacağı yeteneklerden biri de aramaların özetini çıkarmak olacak. Apple Intelligence ses dosyalarını analiz ederek en önemli noktaları belirleyecek ve bunları özetleyerek kullanıcılara sunacak. Bu özellik, bir toplantı ya da konferans sırasında Notlar uygulaması üzerinden alınan bir ses kaydında kullanılabileceği gibi, sesli aramalarda da kullanılabilecek.

Bunların yanı sıra Apple Intelligence'ın parçası olan Image Playground ve GenMoji gibi araçlarla daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle yenilendi. Diğer yandan Vision Pro da güncellendi. Yeni yayınlanan visionOS 26 ile birlilte Vision Pro çok daha dikkat çekici özelliklere kavuştu. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

OpenAI, Yeni Yapay Zeka Modeli "o3-pro"yu Yayınladı

OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli "o3-pro"yu duyurdu. Şirketin yılın başında kullanıma sunduğu o3 modelinin geliştirilmiş versiyonu olan bu yeni sürüm, OpenAI’a göre bugüne kadar geliştirdikleri en yetenekli yapay zeka modeli.

Tam Boyutta Gör "Akıl yürütme modeli" olarak tanımlanan o3 serisi, geleneksel dil modellerinden farklı olarak karmaşık problemleri adım adım çözebiliyor. Bu da onu özellikle fizik, matematik, programlama gibi doğruluk ve süreç takibi gerektiren alanlarda daha güvenilir hâle getiriyor.

Yeni tanıtılan o3-pro, bu yetenekleri daha da ileri taşıyor. OpenAI’ın yaptığı uzman değerlendirmelerine göre, model her test edilen kategoride o3’e kıyasla daha başarılı performans sergiliyor. Bilim, eğitim, yazılım geliştirme, iş süreçleri ve metin üretimi gibi alanlarda o3-pro'nun açık ara öne çıktığı belirtiliyor. o3-pro, ilk olarak ChatGPT Pro ve Team abonelerinin kullanımına sunuldu.

OpenAI, bu ay yayınlanması beklenen açık kaynak kodlu yapay zeka modelini ise ileri bir tarihe erteledi. Sam Altman net bir tarih vermese de bu yaz sonuna işaret etti. OpenAI’ın bu "açık" modeli, şirketin o-serisi modellerine benzer akılyürütme yeteneklerine sahip olması olacak. Amaç, yalnızca piyasaya açık bir model sunmak değil; aynı zamanda DeepSeek-R1 gibi açık modellerin de önüne geçmek.

Meta, Yapay Zeka Yarışında Öne Geçmek İçin Gaza Bastı

Şu anda Llama büyük dil modeli (LLM) ve Meta AI uygulaması ile yapay zeka alanında varlık gösteren Meta, biraz gerisinde kaldığı OpenAI ve Google gibi rakipleriyle arayı kapatmak, hatta mümkünse onları sollamak için kesenin ağzını açtı. Şirket, rakiplerinde önemli görevler üstlenen isimleri transfer etmek için yüklü maaşlar teklif ediyor. Mark Zuckerberg'in "yapay süperzeka" olarak adlandırdığı gelişmiş yapay zekayı geliştirebilmek için yeni bir ekip kurmaya çalıştığı ve bu süreçteki görüşmeleri bizzat yürüttüğü söyleniyor.

Meta, bu girişimi kapsamında yapay zeka şirketi Scale AI'ı da bünyesine katıyor Teknoloji devi, Scale AI'ı satın almak için 14.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang, ekibiyle birlikte Meta'ya katılacak ve Zuckerberg'in yeni kurduğu ekibin başına geçecek. Büyük dil modellerinin eğitimi için kritik olan “insan geribildirimiyle pekiştirmeli öğrenme” (RLHF) aşamasına odaklanan ve bu aşamada kullanılan veri setlerini hazırlayan Scale AI, Meta'nın yapay zekasını geliştirimesine büyük katkı sağlayabilir.

Bugüne kadar OpenAI ve Google gibi şirketlere de hizmet sunan Scale AI Meta'ya satılınca, diğer şirketlerle olan bağı da koptu. Nitekim Google, hemen bu hafta Scale AI ile bağını koparma kararı aldı.

Midjourney Video da Üretmeye Başlıyor

Yapay zeka ile görsel üretme konusunda piyasadaki en başarılı araçlardan birine sahip olan Midjourney, video üreten yeni aracını da tanıttı. Midjourney, şimdilik kullanıma sunulmayan bu yeni modelle üretilen videoları Midjourney Pro üyelerine açtı. Bu kullanıcılar, aynı komutta yola çıkılarak hazırlanan iki video arasından hangisini daha çok beğendiklerini seçerek, modelin daha da geliştirilmesine katkı sunabilecekler.

Midjourney bu video modeli için tarih vermemiş olsa da bu aracın ay sonuna doğru kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.

Microsoft, Copilot Vision'ı Kullanıma Sundu

Microsoft, Windows 10 ve 11'deki Copilot uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Copilot Vision olarak adlandırılan bu özellik, yapay zekanın ekranda neler olduğunu görmesini ve size gerçek zamanlı olarak ek bilgi, bağlam ve analiz sunmasını sağlıyor. Microsoft, bu özelliğin ikinci bir göz gibi davranacağını ve gerektiğinde kullanıcılara yol göstereceğini söylüyor. Copilot Vision özelliğini kullanmak için, destekleyen cihazlarda Copilot uygulamasını başlatıp sağ alt köşesindeki gözlük simgesine tıklayarak Vision'ı etkinleştirmeniz gerekiyor. Ardından Copilot ile paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz ve Paylaş’a tıkladıktan sonra hangi konuda yardım almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Copilot Vision şu anda ABD’deki Windows 10 ve 11 kullanıcılarına açık. Microsoft, yakında özelliğin diğer ülkelerdeki kullanıcılara da açılacağını belirtiyor.

Copilot Vision kullanıcıların ekranını görebildiği için doğal olarak mahremiyete dair endişeleri de akıllara getiriyor. Microsoft, Vision’ın isteğe bağlı bir deneyim olduğunu, kullanıcının komutu olmadan asla açılmadığını söylüyor.

Meta, Yapay Zeka Destekli Video Düzenleme Aracını Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların yapay zeka ile videoları düzenlemesini sağlayan Movie Gen modelini geçtiğimiz yıl tanıtan Meta, bu hafta Movie Gen'den güç alan yeni bir video düzenleme aracı tanıttı. Bu araç, kullanıcıların videolarına farklı farklı efektler eklemesini sağlıyor. Kullanıcılara 50'den fazla hazır komut sunuluyor. Bu şablonlarla videonuzdaki bir kişiyi çizgi roman karakterine, mermer bir heykele ya da bir video oyunu karakterine dönüştürebiliyorsunuz. Ancak şimdilik hazır şablonlar dışında bir komut verilemiyor. Bu özelliğin yılın sonuna doğru geleceği söyleniyor.

Bu yeni video düzenleme aracı Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Instagram Edits uygulamasında kullanılabiliyor.

Leonardo.ai'ya Yeni Modeller ve Araçlar Eklendi

Üretken yapay zekalar arasında öne çıkan şirketlerden biri olan Leonardo.ai, bu hafta görsel üretme aracına Lucid Realism adını verdiği yeni bir model ekledi. Bu model, son derece gerçekçi görünen, fotorealistik görseller üretebiliyor.

Leonardo.ai bu hafta video üretme aracına Motion 2.0 adını taşıyan yeni bir özellik daha eklerken, Google'ın video üreten Veo 3 modelini de kendi platformuna entegre etti.

Yapay Zeka Şirketlerinin Telif Sorunu Büyüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araçlarının ortaya çıkmasını sağlayan telif ihlallellerine yönelik tartışma giderek büyüyor. Bu hafta da Disney ve Universal bir araya gelerek Midjourney'ye dava açtı. Hollywood'un iki köklü stüdyosu, Midjourney'nin üretken yapay zekasının kendi eserlerini izin almadan özgürce kullandığını söylüyor ki bu konuda çok da haksız sayılmazlar. Nitekim iki stüdyo tarafından mahkemeye sunulan dava dosyasında da Midjourney'nin Star Wars, Simpsons, Shrek gibi eserleri taklit ederek (t)ürettiği onlarca görsel yer alıyor.

The New York Times ve Washington Post gibi haber kuruluşlarından sonra Hollywood'un da yapay zeka şirketlerine karşı verilen bu mücadeleye katılmış olması, telif sorunun yapay zeka şirketlerinin başını epey ağrıtacağını gösteriyor. Bu yüzden AI sektörü şimdi bu soruna çözüm arıyor. Tamamen telifsiz içerikerle eğitilen yapay zekalar, bu sorunu çözecek alternatiflerden biri olabilir. Nitekim bu yönde ilk adımlar atılmaya başlandı.

Yapay Zeka Çiplerinde Rekabet Kızışıyor

Giderek daha fazla tapel gören yapay zeka çiplerinde şu anda Nvidia'nın açık ara üstünlüğü olsa da diğer şirkelter de arayı kapatmak için önemli adımlar atmaya başladı.AMD bu hafta tanıttığı Helios sistemiyle çok yakında yapay zeka donanımlarında daha iddialı hâle geleceğini gösterirken, Huawei de bu yarışa katılmak için önemli adımlar atmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Helios sisteminin merkezinde yer alacak Instinct MI400X GPU, selefi MI300X’e göre 10 kata kadar daha yüksek performans sunacak.

AMD'nin raf ölçekli çözümü Helios, Zen 6 mimarili EPYC ‘Venice’ işlemciler, CDNA "Next" mimarisine sahip Instinct MI400X GPU’lar ve yeni nesil Pensando ‘Vulcano’ ağ kartlarıyla donatılıyor. Bu sistem, AMD’nin yüksek yoğunluklu yapay zeka eğitimleri ve büyük ölçekli çıkarımlar (inference) için özel olarak geliştirdiği en güçlü platform olacak. Helios sisteminin merkezinde yer alacakInstinct MI400X GPU, selefi MI300X’e göre 10 kata kadar daha yüksek performans sunacak. Helios sistemiyle ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer yandan Huawei ise geliştirdiği yeni yapay zekaçiplerinde GPGPU (genel amaçlı grafik işlem birimi) teknolojisini kullanmayı planladığını açıkladı. GPGPU, grafik işlem birimlerinin yalnızca görüntü işleme değil, aynı zamanda genel amaçlı yüksek performanslı hesaplamalar için de kullanılmasını sağlayan bir yaklaşım. Bu teknoloji, yapay zeka eğitimi gibi veri yoğun uygulamalarda ciddi bir performans avantajısunuyor. Yeni Huawei çiplerinin, NVIDIA'nın A100 ve H100 gibi yüksek seviye AI hızlandırıcılarıyla rekabet edebilecek düzeyde olduğu öne sürülüyor.

Yine bu hafta, yarı iletken devi Qualcomm da yapay zeka ve yüksek hızlı bağlantı çözümlerine odaklanmak amacıyla İngiltere merkezli Alphawave Semi'yi satın alacağını açıkladı. Yaklaşık 2.4 milyar dolarlık anlaşma, Qualcomm'un mobil işlemcilerin ötesine geçip yapay zeka veri merkezlerine de yönelmesini sağlayacak..

Google Arama Motorunda Yapay Zeka Giderek Öne Çıkarken Sitelere Giden Trafik Düşüyor

Google, arama motorundaki yapay zeka özelliklerini giderek daha öncelikli hale getiriyor. Kısa süre önce arama sonuçlarının üstüne yapay zeka özeteri eklemeye başlayan şirket, bununla birlikte mobil versiyonuna da bir "AI modu" butonu eklemişti. Google şimdi bu AI modu butonunu masaüstü versiyonunda da test etmeye başladı.

Google'ın arama motorunda yapay zekayı giderek daha fazla ön plana çıkarması, internet sitelerinin trafiğine darbe vurdu. Bu hafta paylaşılan verilere göre, yapay zeka özetinin olmadığı aramalarda yüzde 36 olan bağlantıya tıklama oranı, özet sunulan aramalarda yüzde 23'e düşüyor. İnternet trafiğindeki bu düşüş, Google ile içerik üreticileri arasındaki bağları zedelemeye başlamış durumda.

Yapay zeka internet sitelerinin sonunu getirebilir 3 ay önce eklendi

Türkiye, Girişimcilere Büyük Dil Modeli Çağrısında Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesine yönelik yeni bir çağrı başlattı. "Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi" adıyla yürütülecek çağrı kapsamında, büyük dil modeli (LLM) geliştirmek isteyen girişimcilere ve kuruluşlara proje başına 50 milyon TL'ye kadar hibe verilecek. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Apple'ın AI Ekibi: Mevcut Yapay Zekalar Söylendiği Kadar İyi Değil

Yapay zeka alanında geri kaldığı için sık sık eleştirilen Apple'ın AI ekibi bu hafta dikkat çekici bir araştırma yayınladı. Apple'ın AI ekibine göre mevcut yapay zekalar aslında söylendiği kadar iyi değil.

Araştırmada OpenAI, Google ve Anthropic gibi önde gelen şirketlerin geliştirdiği GPT-o3, Gemini 2.5 ve Claude 3.7 gibi üst düzey büyük dil modellerinin aslında sanıldığı kadar “akıl yürütemediği” öne sürülüyor. Apple araştırmacılarına göre bu modellerin “düşünme yetisi” olarak sunulan yetenekleri, gerçekte bir tür "düşünüyormuş gibi yapma" illüzyonu olabilir. Araştırmada, özellikle OpenAI gibi firmaların son dönemde sıkça vurguladığı "zincirleme düşünme" yaklaşımına dair ciddi şüpheler ortaya konuluyor.

Mistral, Avrupa'nın İlk Akıl Yürütebilen Yapay Zeka Modelini Tanıttı

Avrupa'daki en dikkat çekici yapay zeka şirketi olan Mistral, Avrupa2nın ilk akıl yürütebilen yapay zeka modelini tanıttı. Fransa merkezli şirketin yeni modeli Magistral,yanıtlar üretirken zincirleme düşünce (chain-of-thought) yöntemini kullanıyor. Bu teknik, karmaşık sorunları çözerken adım adım mantık yürüterek yanıt üretmeyi sağlıyor.

Mistral'in yeni modeli iki adet versiyona sahip: açık kaynaklı Magistral Small ve iş müşterileri için tasarlanmış daha güçlü Magistral Medium. Mistral Small modeli Hugging Face platformunda indirilebilir durumda ve İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde muhakeme yapabiliyor.

Microsoft ile Arası Açılan OpenAI, Google Cloud Kullanmaya Başlıyor

Bugüne kadar Microsoft ile birlikte yol yürüyen OpenAI, Microsoft'tan giderek uzaklaşıyor. Şirket bu hafta Google ile stratejik bir anlaşma imzalayarak Microsoft'u kızdıracak bir adım attı. Şirket bundan sonra Microsoft Azure'nin yanı sıra Google Cloud altyapısını da kullanacak. Google Cloud’un sağladığı ek kaynaklar sayesinde, OpenAI hem mevcut modellerini daha verimli çalıştırabilecek hem de yeni nesil yapay zeka sistemlerinin eğitimini hızlandırabilecek.

Microsoft ile OpenAI arasında ortaklıkta çatırdamaların başladığı ve OpenAI'ın sırf yasal yükümlülükleri yüzünden bu ortaklığı sürdürdüğü bir süredir konuşuluyordu. Bu son gelişme, bu iddiaların bir ispatı oldu.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI , ChatGPT'nin büyümesiyle yıllık gelirinin 10 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

, ChatGPT'nin büyümesiyle yıllık gelirinin 10 milyar dolara ulaştığını duyurdu. ChatGPT , 1970'lerin Atari 2600 konsoluna karşı oynadığı santraç maçında ağır bir mağlubiyet aldı.

, 1970'lerin Atari 2600 konsoluna karşı oynadığı santraç maçında ağır bir mağlubiyet aldı. Google Drive 'daki Gemini, artık PDF dosyalarını özetleyebiliyor . Kullanıcılar artık PDF belgelerini açtıklarında içeriğin kısa bir özetini sunan akıllı özet kartlarıyla karşılaşıyor.

'daki Gemini, artık PDF dosyalarını özetleyebiliyor Kullanıcılar artık PDF belgelerini açtıklarında içeriğin kısa bir özetini sunan akıllı özet kartlarıyla karşılaşıyor. Wikipedia , platformuna eklemeyi planladığı yapay zeka özetlerini, editörlerinden gelen tepkiler üzerine durdurma kararı aldı.

, platformuna eklemeyi planladığı yapay zeka özetlerini, editörlerinden gelen tepkiler üzerine durdurma kararı aldı. Donald Trump, AI.gov adını taşıyan, yapay zeka odaklı bir yeni bir platform kurulması için düğmeye bastı. Yakında tanıtılması beklenen bu platformda, kamu görevlilerine yardımcı olacak bir sohbet botu da bulunacak.

adını taşıyan, yapay zeka odaklı bir yeni bir platform kurulması için düğmeye bastı. Yakında tanıtılması beklenen bu platformda, kamu görevlilerine yardımcı olacak bir sohbet botu da bulunacak. NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu hafta katıldığı bir etkinlikte ""Yapay zeka son 10 yılda bir milyon kat ilerledi. Değişimin hızı inanılmaz." ifadelerini kullanarak dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 16 Haziran 2025

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