Google, yeni reklamında iOS 26 özelliklerine gönderme yaptı

Google: iOS 26 özellikleri Pixel cihazlarda yıllardır var
Google’ın BestPhonesForever video serisi, Apple iPhone ile Google Pixel telefonun yan yana getirildiği ilginç bir podcast yayınına içeriyor. 240. bölümde Google, yakın zamanda tanıtılan iOS 26 özelliklerine gönderme yapıyor. Metin mesajları için Canlı Çeviri, Çağrı Tarama ve Bekleme Asistanı özelliklerinin Pixel cihazlarda 5-7 yıldır olduğuna dikkat çekiyor.
- Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre edilen Canlı Çeviri (Live Translation), metinleri ve sesleri anında çevirerek kullanıcıların farklı dillerde iletişim kurmalarına imkan tanıyor.
- Çağrı Tarama (Call Screening), arayanla ilgili bilgileri toplayıp aramayı yanıtlamak isteyip istemediklerine karar vermeleri için gereken ayrıntıları kullanıcılara sunarak dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor.
- Kullanıcı bir aramada beklemeye alındığında Bekleme Asistanı (Hold Assist), canlı temsilciye bağlanıldığında kullanıcıya bilgi veriyor.
Ancak, bu özellikler şu anda Türkçe olarak kullanılamıyor.
Google, önümüzdeki haftalarda Pixel 10'u tanıtacak. Tanıtım etkinliğinden sonra şirketin iPhone ve iOS 26'nın yeni özelliklerine gönderme yapacak bir başka video paylaşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: