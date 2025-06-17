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    Google, yeni reklamında iOS 26 özelliklerine gönderme yaptı

    Google, Pixel 10 tanıtımından önce Apple'ın yeni yazılımını hedef alan bir reklam videosu paylaştı. Şirket, iOS 26 özelliklerinin yıllardır kendi cihazlarında olduğunu söylüyor.

    google apple ile alay etti ios 26 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC25’te iPhone’ların yeni yazılımı iOS 26'yı tanıttı. Yeni iOS sürümü, Liquid Glass olarak adlandırılan cam tasarımıyla dikkat çekerken birkaç yeni özellik getiriyor. Google, iOS 26 ile tanıtılan birkaç özelliğin Pixel telefonlarda yıllardır olduğunu söylüyor.

    Google: iOS 26 özellikleri Pixel cihazlarda yıllardır var

    Google’ın BestPhonesForever video serisi, Apple iPhone ile Google Pixel telefonun yan yana getirildiği ilginç bir podcast yayınına içeriyor. 240. bölümde Google, yakın zamanda tanıtılan iOS 26 özelliklerine gönderme yapıyor. Metin mesajları için Canlı Çeviri, Çağrı Tarama ve Bekleme Asistanı özelliklerinin Pixel cihazlarda 5-7 yıldır olduğuna dikkat çekiyor.

    • Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre edilen Canlı Çeviri (Live Translation), metinleri ve sesleri anında çevirerek kullanıcıların farklı dillerde iletişim kurmalarına imkan tanıyor.
    • Çağrı Tarama (Call Screening), arayanla ilgili bilgileri toplayıp aramayı yanıtlamak isteyip istemediklerine karar vermeleri için gereken ayrıntıları kullanıcılara sunarak dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor.
    • Kullanıcı bir aramada beklemeye alındığında Bekleme Asistanı (Hold Assist), canlı temsilciye bağlanıldığında kullanıcıya bilgi veriyor.

    Ancak, bu özellikler şu anda Türkçe olarak kullanılamıyor.

    Google, önümüzdeki haftalarda Pixel 10'u tanıtacak. Tanıtım etkinliğinden sonra şirketin iPhone ve iOS 26'nın yeni özelliklerine gönderme yapacak bir başka video paylaşması bekleniyor.

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