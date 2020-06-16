Apple, iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği için iOS 14'ü beklemeyebilir

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Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı CarKey özelliği, iOS 13.6'nın beta sürümünde ortaya çıktı. Cüzdan uygulamasına ait gizlilik sayfasının birkaç paragrafında adından söz ettiren Apple CarKey, yakın zamanda kullanıma sunulabilir.

İlk kez iOS 13.4 geliştirici sürümünde fark edilen CarKey özelliği, şimdiye kadar kullanıma sunulmayınca iOS 14'de devreye alınacak diye düşünüldü. Ancak iOS 13.6'da tekrar ortaya çıkınca, Apple'ın iOS 14'ü beklemeden iOS 13.6 güncellemesiyle bu özelliği kullanıma sunacağı ihtimalleri ağırlık kazandı.

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CarKey ile iPhone ve Apple Watch'lar araba anahtarı olacak

NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlayan CarKey özelliği, cüzdan uygulaması aracılığıyla çalışacak.

CarKey API'sında bulunan bilgilere göre; bu özelliği kullanabilmek için öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Ardından iPhone'u otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirmeli ve cüzdan uygulamasını açıp araç üreticisinin vermiş olduğu kodu girerek, CarKey aktivasyonunu doğrulamak gerekiyor. Sonrasında ise opsiyonel olarak Apple Watch'u da cüzdan uygulamasından dijital anahtar olarak atayabilmek mümkün.

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Ek olarak cüzdan uygulamasından hızlı mod aktif edildiği takdirde Face ID kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymayan CarKey yetkisini, yine cüzdan uygulaması üzerinden paylaşabilmek de mümkün. Öyle ki yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor.

https://9to5mac.com/2020/06/15/iphone-car-key-ios-13-6/

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