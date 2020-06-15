WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı

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WhatsApp’ın bir süredir Hindistan’da test ettiği para gönderme özelliği Brezilya’da tam olarak faaliyete geçti. Platformun sahibi Mark Zuckerberg, adeta fotoğraf gönderir gibi kolaylıkla para transferi yapabilirsiniz dedi.

WhatsApp’tan para transferi özelliği ülkemizde kullanılamıyor. Yalnızca Brezilya’da kullanıma açıldı. İlerleyen dönemde bu özelliğin dünyanın dört bir yanında devreye gireceğini belirtiyor.

Para gönderimi yapmak için WhatsApp hesabınıza banka veya kredi kartı numarasını girmek yeterli. PIN ve parmak izi ile güvenlik sağlanıyor. WhatsApp’ta mesajlaşma ekranındaki para gönderimi seçeneğine tıklayıp, miktarı girip, parmak izinizi okuttuğunuzda para karşı tarafa gönderilmiş olacak. Ayrıca karşı taraftan belirli miktar para talep etmek de mümkün.

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WhatsApp, Brazilya’da 10 milyondan fazla KOBİ olduğunu ifade ediyor. Bu firmaların kolay bir şekilde ödeme alması ve dijital dönüşümü açısından WhatsApp’ın para transferi özelliğinin büyük kolaylık sağlayacak.

WhatsApp’tan para gönderimi bireysel kullanıcılar için tamamen ücretsiz. Kurumsal hesapların hesap işletim ücreti ödemesi gerekiyor. Diğer ödeme altyapılarına göre daha ekonomik olduğu söyleniyor. Para transferi özelliğinin Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

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https://blog.whatsapp.com/bringing-payments-to-whatsapp-for-people-and-small-businesses-in-brazil

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