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    WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı

    WhatsApp, ücretsiz para transferi özelliğini Brezilya'da kullanıma sundu. Bir süredir Hindistan'da test edilen bu özellik ilk kez ülke genelinde kullanıma sunuldu.
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    2,9b
    139
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı
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    WhatsApp’ın bir süredir Hindistan’da test ettiği para gönderme özelliği Brezilya’da tam olarak faaliyete geçti. Platformun sahibi Mark Zuckerberg, adeta fotoğraf gönderir gibi kolaylıkla para transferi yapabilirsiniz dedi.

    WhatsApp’tan para transferi özelliği ülkemizde kullanılamıyor. Yalnızca Brezilya’da kullanıma açıldı. İlerleyen dönemde bu özelliğin dünyanın dört bir yanında devreye gireceğini belirtiyor.

    Para gönderimi yapmak için WhatsApp hesabınıza banka veya kredi kartı numarasını girmek yeterli. PIN ve parmak izi ile güvenlik sağlanıyor. WhatsApp’ta mesajlaşma ekranındaki para gönderimi seçeneğine tıklayıp, miktarı girip, parmak izinizi okuttuğunuzda para karşı tarafa gönderilmiş olacak. Ayrıca karşı taraftan belirli miktar para talep etmek de mümkün.

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    WhatsApp, Brazilya’da 10 milyondan fazla KOBİ olduğunu ifade ediyor. Bu firmaların kolay bir şekilde ödeme alması ve dijital dönüşümü açısından WhatsApp’ın para transferi özelliğinin büyük kolaylık sağlayacak.

    WhatsApp’tan para gönderimi bireysel kullanıcılar için tamamen ücretsiz. Kurumsal hesapların hesap işletim ücreti ödemesi gerekiyor. Diğer ödeme altyapılarına göre daha ekonomik olduğu söyleniyor. Para transferi özelliğinin Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 133.2 MB



    https://blog.whatsapp.com/bringing-payments-to-whatsapp-for-people-and-small-businesses-in-brazil Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GwynBleidd48 1 sa. en beğenilen
    Çok iyi özellik, bakalım bundan nasıl vergi alacaklar
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    Xit 1 sa.
    eskiden kontör at vardı ne günlerdi...
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    William Lakewood 11 dk. yeni yorumcu
    İlk çıkışta eş zamanlı bir şey burayada gelse dişimi kırardım zaten.
    Yanıtla +1
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    KaLYo DRGN 17 dk. yeni yorumcu
    Apple pay copy
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    EceLCrueL (Ayhan Ç..! ) 27 dk.
    İşe yarayabilir. Takipteyim
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    Gurney5 (Can ) 37 dk.
    Mark bizi bizden iyi tanıyacak kadar veriye sahip bizim hakkımızda :)
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    asertyu 56 dk.
    fazla heveslenmemek lazım apple pay yıllardır türkiyede yok.paypal zaten gitti.bunların da geleceğini çok sanmam türkiyeye
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    Victoriou_S 1 sa.
    İyi bir özellik işleri kolaylaştıracaktır sevdim.
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    GwynBleidd48 1 sa. en beğenilen
    Çok iyi özellik, bakalım bundan nasıl vergi alacaklar
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    crazywinner3 1 sa.
    Güzel sistem, bekliyoruz
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    PrensCin (Mahmut Gül) 1 sa.
    çok güzel olur yurt dışından para alırken paypal olmadığı için sıkıntı çıkıyordu bu eğer olursa hızlı bir şekilde benim için süper olur
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    akris 1 sa.
    çinde uzun yıllardır wechat uygulaması üzerinde kullanılıyor bu sistem
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    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    uygulama haber, WhatsApp ve
    4 etiket daha para transferi para gönderimi facebook Mobil Teknolojiler
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