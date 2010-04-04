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Apple, işlemci tasarımcısı Intrinsity'i satın almış olabilir

9 yıl
7,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, işlemci tasarımcısı Intrinsity'i satın almış olabilir
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İki yıl önce yonga tasarımcısı P.A Semi firmasını 278 milyon dolarlık bir bedelle satın alan ve resmi satışına dün başladığı iPad ile A4 adını verdiği işlemcisini kullanmaya başlayan Apple'ın, ARM tabanlı işlemci tasarımında güçlenmek istediği uzun süredir biliniyor.

Gelen yeni bilgilere göre Apple, P.A Semi firmasından sonra ARM tabanlı işlemci tasarımında sektörün saygın isimlerinden bir diğeri olan Intrinsity firmasını da bünyesine katmış olabilir. Son olarak Samsung ile iş birliğine giden Intrinsity, ARM Cortex A8 tabanlı en hızlı işlemci tasarımına imza attığını duyurmuştu.

Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Android telefonu Galaxy S'deki, ARM Cortex A8 ve PowerVR SGX 540 tabanlı SP5C110 platformunun geliştirilmesinde rol alan Intrinsity, işlemci çekirdeğinin tasarımını üstlenmişti.

Açıklanan yeni bilgilere göre en az 13 Intrinsity mühendisi, Linkedin profillerini Nisan ayından itibaren Apple için çalışıyor şeklinde güncellemiş durumda. A4 işlemcisinin tasarım özellikleri açısından Samsung SP5C110 işlemcisiyle oldukça benzer olması, Intrinsity'nin Apple tarafından satın alınmış olabileceğini destekleyen detaylardan bir diğeri olarak gösteriliyor.

Apple'ın iPad ile başlayan akımı sürdürmesi ve A4 ya da türevi işlemcileri, başta dördüncü jenerasyon iPhone olmak üzere yeni nesil ürünlerinde kullanması bekleniyor. Bu noktada kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmek isteyen Apple'ın, Intrinsity ile birlikte ARM tabanlı işlemci tasarımlarına hız kazandıracağı düşünülüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Vay be Apple'nin intikamı cok fena olacağa benziyor . Adamlar durmak bilmiyor !
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