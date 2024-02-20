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    Anlık Bildirim

    Samsung ve ARM, gelecek nesil Cortex-X çekirdekleri için işbirliği yaptı

    Samsung Foundry, yeni nesil Cortex-X serisi CPU çekirdeklerinin optimize edilmiş üretimi için ARM ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu sayede işlemcilerin performansı ve güç verimliliği artacak.
    Samsung ve ARM, yeni Cortex-X çekirdekleri için işbirliği yaptı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yarı iletken üretemi bölümü Samsung Foundry, yeni nesil Cortex-X serisi CPU çekirdeklerinin optimize edilmiş üretimi için ARM ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliğiyle, ARM'ın en yeni Cortex-X serisi tasarımlarını kullanan ve Samsung'un GAA (Gate All Around) transistör yapısı kullanılarak üretilen CPU çekirdeklerinin performansı ve güç verimliliği artacak.

    Exynos işlemciler daha optimize olacak

    ARM'ın yeni nesil Cortex-X serisi çekirdeklerinin, Samsung'un GAA  teknolojisi için optimize edildiği belirtiliyor. Samsung'un 3nm ve 2nm üretim sürecinde GAA transistörleri kullandığı biliniyor. Dolayısıyla gelecek ARM çekirdeklerini kullanan daha optimize Exynos işlemciler görmememiz olası. İki firmanın yeni nesil yapay zeka, özel silikon, veri merkezi ve mobil çipler için 2nm GAA teknolojisini kullanma konusunda cesur planları var.

    Samsung, 2022'de ilk nesil 3nm Çok Köprülü FET (MBCFET) yonga üretimini duyurdu. Bu yeni GAA teknolojisi, iyileştirilmiş güç verimliliği ve düşürülen besleme voltajı ile FinFET tasarımlarına kıyasla çok daha fazla verimlilik sunuyor.

    Şirketler, verimli ürünleri zamanında teslim etmenin önemli olduğunu söylüyor, bu da silikon tasarımının gecikmeden doğru şekilde yapılmasını kritik hale getiriyor. Bu nedenle ARM ve Samsung Foundry, Tasarım Teknolojisi Ortak Optimizasyonu (DTCO) çözümünü benimsiyor. Bu sayede, tasarım ve optimizasyon aynı anda yapılarak süreden kazanç sağlanıyor.

    Samsung Foundry Başkan Yardımcısı Jongwook Kye işbirliğiyle ilgili söyledi: "Yapay Zeka çağına girerken, ortak müşterilerimizin yenilikçi ürünler yaratmasına olanak tanıyan yeni nesil Cortex-X CPU'yu sunmak için ARM ile ortaklığımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Hem Samsung hem de ARM, uzun yıllara dayanan işbirliğinin sonucunda sağlam bir temel oluşturdu. Bu benzeri görülmemiş seviyedeki derin tasarım teknolojisi ortak optimizasyonu, en son GAA teknolojisini en yeni Cortex çekirdekleriyle birleştirerek çığır açan bir başarı ile sonuçlandı."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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