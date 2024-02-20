Samsung ve ARM, gelecek nesil Cortex-X çekirdekleri için işbirliği yaptı

Tam Boyutta Gör Samsung'un yarı iletken üretemi bölümü Samsung Foundry, yeni nesil Cortex-X serisi CPU çekirdeklerinin optimize edilmiş üretimi için ARM ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliğiyle, ARM'ın en yeni Cortex-X serisi tasarımlarını kullanan ve Samsung'un GAA (Gate All Around) transistör yapısı kullanılarak üretilen CPU çekirdeklerinin performansı ve güç verimliliği artacak.

Exynos işlemciler daha optimize olacak

ARM'ın yeni nesil Cortex-X serisi çekirdeklerinin, Samsung'un GAA teknolojisi için optimize edildiği belirtiliyor. Samsung'un 3nm ve 2nm üretim sürecinde GAA transistörleri kullandığı biliniyor. Dolayısıyla gelecek ARM çekirdeklerini kullanan daha optimize Exynos işlemciler görmememiz olası. İki firmanın yeni nesil yapay zeka, özel silikon, veri merkezi ve mobil çipler için 2nm GAA teknolojisini kullanma konusunda cesur planları var.

Samsung, 2022'de ilk nesil 3nm Çok Köprülü FET (MBCFET) yonga üretimini duyurdu. Bu yeni GAA teknolojisi, iyileştirilmiş güç verimliliği ve düşürülen besleme voltajı ile FinFET tasarımlarına kıyasla çok daha fazla verimlilik sunuyor.

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Şirketler, verimli ürünleri zamanında teslim etmenin önemli olduğunu söylüyor, bu da silikon tasarımının gecikmeden doğru şekilde yapılmasını kritik hale getiriyor. Bu nedenle ARM ve Samsung Foundry, Tasarım Teknolojisi Ortak Optimizasyonu (DTCO) çözümünü benimsiyor. Bu sayede, tasarım ve optimizasyon aynı anda yapılarak süreden kazanç sağlanıyor.

Samsung Foundry Başkan Yardımcısı Jongwook Kye işbirliğiyle ilgili söyledi: "Yapay Zeka çağına girerken, ortak müşterilerimizin yenilikçi ürünler yaratmasına olanak tanıyan yeni nesil Cortex-X CPU'yu sunmak için ARM ile ortaklığımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Hem Samsung hem de ARM, uzun yıllara dayanan işbirliğinin sonucunda sağlam bir temel oluşturdu. Bu benzeri görülmemiş seviyedeki derin tasarım teknolojisi ortak optimizasyonu, en son GAA teknolojisini en yeni Cortex çekirdekleriyle birleştirerek çığır açan bir başarı ile sonuçlandı."

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Samsung ve ARM, yeni Cortex-X çekirdekleri için işbirliği yaptı