Samsung ve ARM, gelecek nesil Cortex-X çekirdekleri için işbirliği yaptı

Exynos işlemciler daha optimize olacak
ARM'ın yeni nesil Cortex-X serisi çekirdeklerinin, Samsung'un GAA teknolojisi için optimize edildiği belirtiliyor. Samsung'un 3nm ve 2nm üretim sürecinde GAA transistörleri kullandığı biliniyor. Dolayısıyla gelecek ARM çekirdeklerini kullanan daha optimize Exynos işlemciler görmememiz olası. İki firmanın yeni nesil yapay zeka, özel silikon, veri merkezi ve mobil çipler için 2nm GAA teknolojisini kullanma konusunda cesur planları var.
Samsung, 2022'de ilk nesil 3nm Çok Köprülü FET (MBCFET) yonga üretimini duyurdu. Bu yeni GAA teknolojisi, iyileştirilmiş güç verimliliği ve düşürülen besleme voltajı ile FinFET tasarımlarına kıyasla çok daha fazla verimlilik sunuyor.
Şirketler, verimli ürünleri zamanında teslim etmenin önemli olduğunu söylüyor, bu da silikon tasarımının gecikmeden doğru şekilde yapılmasını kritik hale getiriyor. Bu nedenle ARM ve Samsung Foundry, Tasarım Teknolojisi Ortak Optimizasyonu (DTCO) çözümünü benimsiyor. Bu sayede, tasarım ve optimizasyon aynı anda yapılarak süreden kazanç sağlanıyor.
Samsung Foundry Başkan Yardımcısı Jongwook Kye işbirliğiyle ilgili söyledi: "Yapay Zeka çağına girerken, ortak müşterilerimizin yenilikçi ürünler yaratmasına olanak tanıyan yeni nesil Cortex-X CPU'yu sunmak için ARM ile ortaklığımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Hem Samsung hem de ARM, uzun yıllara dayanan işbirliğinin sonucunda sağlam bir temel oluşturdu. Bu benzeri görülmemiş seviyedeki derin tasarım teknolojisi ortak optimizasyonu, en son GAA teknolojisini en yeni Cortex çekirdekleriyle birleştirerek çığır açan bir başarı ile sonuçlandı."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.