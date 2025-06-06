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    Anlık Bildirim

    Samsung'un üç katlı telefonu ortaya çıktı: İşte ilk bilgiler

    Teknoloji devi Samsung’un üç katlı Galaxy telefonu Çin’de görüldü. Yenilikçi tasarım dikkat çekerken, yalnızca 25W şarj desteği hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar:

    Samsung'un üç katlı telefonu ortaya çıktı: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun süredir beklenen üç katlı Galaxy telefonu nihayet gün yüzüne çıkmış olabilir. Çin’deki bir sertifikasyon veritabanında tespit edilen yeni cihaz, markanın katlanabilir telefon segmentinde devrim yaratma hedefine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Ancak, cihazın teknik özellikleri arasında dikkat çeken düşük hızlı şarj desteği, hayal kırıklığı yaratabilir.

    25W şarj desteği yenilikçi tasarıma gölge düşürüyor

    Samsung, son yıllarda katlanabilir telefon pazarında önemli bir konum edindi. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileriyle yenilikçi tasarımlar sunan şirket, şimdi üç katlı form faktörüyle çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyor. Çin’in 3C sertifika veritabanında SM-F9680 model numarasıyla ortaya çıkan yeni cihaz, resmi olarak henüz tanıtılmamış olsa da güçlü bir varlık sinyali veriyor.

    Sertifikasyon kayıtlarına göre, üç katlı Galaxy telefonu 5G destekli bir dijital cep telefonu seti olarak listelenmiş. İlginç bir detay ise cihazın EP-TA800 model numaralı 25W şarj adaptörüyle eşleştirilmiş olması. Bu bilgi, yeni modelin yalnızca 25W’a kadar kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu durum kullanıcıların beklentilerini tam anlamıyla karşılamayabilir.

    Samsung’un bu yeni modeliyle ilgili ortaya çıkan bilgiler, markanın daha önceki Galaxy S25 Edge modelindeki benzer düşük hızlı şarj stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor. Son olarak 3C sertifikası, cihazın Çin pazarında satışa sunulacağını da ima ediyor. Bu da Samsung’un üç katlı Galaxy telefonunu ilk kez küresel çapta değil, bölgesel bir lansmanla başlatabileceği anlamına geliyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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