Apple, kağıt kavramını değiştiriyor: iBook Store

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Müzik dünyasını iTunes ile değiştirdi. Uygulama satışında AppStore ile çığır açtı. Apple şimdi de basım dünyasında devrim yapmaya hazırlanıyor: iBook Store

Apple devrimsel cihazı iPad için hazırladığı elektronik kitap mağazası iBook Store, dünyaca ünlü 5 basım evinin iPad uyumlu elektronik kitaplarının satıldığı bir mağaza olarak hayata geçiyor. Elektronik kitapları renklendiren Apple, üniversite, lise öğrencilerinin kalın ders kitaplarını 0.5 inç kalınlığındaki bilgisayarlarından taşımalarını sağlayacak. Kısacası Apple bu sefer kağıtlı olan herşeyi değiştirmeye aday...

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Apple'ın tableti iPad gücünü Apple'ın kendi işlemcisi 1GHz'lik Apple A4 yongasından alıyor