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Apple, kağıt kavramını değiştiriyor: iBook Store

9 yıl
16,1b
1
37
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, kağıt kavramını değiştiriyor: iBook Store
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Müzik dünyasını iTunes ile değiştirdi. Uygulama satışında AppStore ile çığır açtı. Apple şimdi de basım dünyasında devrim yapmaya hazırlanıyor: iBook Store

Apple devrimsel cihazı iPad için hazırladığı elektronik kitap mağazası iBook Store, dünyaca ünlü 5 basım evinin iPad uyumlu elektronik kitaplarının satıldığı bir mağaza olarak hayata geçiyor. Elektronik kitapları renklendiren Apple, üniversite, lise öğrencilerinin kalın ders kitaplarını 0.5 inç kalınlığındaki bilgisayarlarından taşımalarını sağlayacak. Kısacası Apple bu sefer kağıtlı olan herşeyi değiştirmeye aday...

Apple, kağıt kavramını değiştiriyor: iBook Store
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Apple'ın tableti iPad gücünü Apple'ın kendi işlemcisi 1GHz'lik Apple A4 yongasından alıyor


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LastReturn 9 yıl
Kendi işlemcisi yapması gerçekten güzel ama bir halta yaramaz benim görüşümde.
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Droogie 9 yıl
E-book'tan ne farkı var anlayamadım.
5 kitap mağazasıyla anlaşmışlar,onların tüm ürünleri mi olacak içinde?
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IgorStravinsky 9 yıl
Lan zamanında Microsoft demişti kitap kağıt kalmıyacak diye.
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suSanAdam 9 yıl
Kağıt kavramını E-ink teknolojisi değiştirdi. Kindle vs neden siyah beyaz zannediyorsunuz ki? O aletlerde gerçekten mürekkep var. Mürekkebi piksellerde özel bir şekilde hapsederek ekran görüntüsü oluşturuyorlar. O yüzden de gözleri yormaz ve gerçekten bir kitap okur gibi okuyabilirsiniz. Ha apple bir şekilde insanları market vs diye kandırır ve bu piyasada yer edinir ancak bu yaptıkları cihazın kitap okuyucuyla uzaktan yakından alakası yok. 10 inch bir netbook ne kadar kitap okuyucuysa bu da o kadar.
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ozkank 9 yıl
kavram değiştirme işinin büyük kısmını amazon yaptı zaten, ayrıca tutmamış falan da değil yakın zaman önce ilk defa dijital kitap satışı normal kitap satışını geçti amazon'da.
donanimhaber.com/...
Apple'da bu pazardan payını alır bence. Türkiye'de büyük kitabevleri ile anlaşıp Türkçe kitap içeriği servisi ile bu cihazları ilk getirip pazarlayacak kişi de parayı vuracak bu arada :)
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Boston 9 yıl
iphone'un battal boyu.
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DH Misafiri 9 yıl
yani KINDLE THE END!! :) :) :)
Çok güzel bir kombinasyon ortaya çıkmış.
harika
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Tolgá 9 yıl
a4 de çok şekil duruyor
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Mert 9 yıl
Herkes cam gibi gözlük takmaya başlayacak böyle giderse.
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Erasmus78 9 yıl
Olacak olan şu;

iPad'in kendini farklı kılan pek bir numarası yok.
Ama bu iBook Store denen mağaza sayesinde yine segmentinde rakipsiz bir cihaz olacak.
Burada önemli olan yayınevlerinin iBook Store'ye ne kadar adapte olacaklarıdır.
Eğer Apple, iTunes Store ve App Store mağazalarındaki başarısını iBook Store'da da gösterirse bu iPad'de yok satar.

Özetle cihazda yine bir numara yok ama yazılım ile damardan girebilir Apple.

Saygılar...
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talh4wk 9 yıl
iPad uyumlu elektronik kitaplarının satıldığı bir mağaza olarak hayata geçiyor. Elektronik kitapları renklendiren Apple, üniversite, lise öğrencilerinin kalın ders kitaplarını 0.5 inç kalınlığındaki bilgisayarlarından taşımalarını sağlayacak.
yakında kırtasiyelerden kablosuz bağlantı ile e-kitapta alırız :), haber için teşekkürler
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Callingeat 9 yıl
derste bununla not tuttuğunuzu düşünsenize
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Beta 9 yıl
Nasıl yani ipad dan ayrı olarak kullanabilecekmiyiz bu özelliği
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