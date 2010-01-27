Apple, kağıt kavramını değiştiriyor: iBook Store

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Müzik dünyasını iTunes ile değiştirdi. Uygulama satışında AppStore ile çığır açtı. Apple şimdi de basım dünyasında devrim yapmaya hazırlanıyor: iBook Store
Apple devrimsel cihazı iPad için hazırladığı elektronik kitap mağazası iBook Store, dünyaca ünlü 5 basım evinin iPad uyumlu elektronik kitaplarının satıldığı bir mağaza olarak hayata geçiyor. Elektronik kitapları renklendiren Apple, üniversite, lise öğrencilerinin kalın ders kitaplarını 0.5 inç kalınlığındaki bilgisayarlarından taşımalarını sağlayacak. Kısacası Apple bu sefer kağıtlı olan herşeyi değiştirmeye aday...
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Apple'da bu pazardan payını alır bence. Türkiye'de büyük kitabevleri ile anlaşıp Türkçe kitap içeriği servisi ile bu cihazları ilk getirip pazarlayacak kişi de parayı vuracak bu arada :)
Çok güzel bir kombinasyon ortaya çıkmış.
harika
iPad'in kendini farklı kılan pek bir numarası yok.
Ama bu iBook Store denen mağaza sayesinde yine segmentinde rakipsiz bir cihaz olacak.
Burada önemli olan yayınevlerinin iBook Store'ye ne kadar adapte olacaklarıdır.
Eğer Apple, iTunes Store ve App Store mağazalarındaki başarısını iBook Store'da da gösterirse bu iPad'de yok satar.
Özetle cihazda yine bir numara yok ama yazılım ile damardan girebilir Apple.
Saygılar...