Apple, Mac'lerde Windows XP kullanılmasına resmi destek verdi ; Apple'dan Boot Camp

Apple, en az Intel işlemciler kullanacağını açıklaması kadar ilgi çekici bir şey yaparak, Intel bazlı Mac'lerde resmi olarak Windows XP kurulabilmesine olanak veren bir yazılım yayınladı. Firmanın Boot Camp ismini verdiği ve henüz beta aşamasında olan yazılım sayesinde, artık kullanıcıların Mac'lerine kolay bir şekilde Windows XP yüklemeleri mümkün.

Intel bazlı yeni Mac modellerinde kullanıcıların en büyük meraklarından biri Windows XP'nin bu bilgisayarlarda düzgün bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamıyacağıydı. Mac OS X her ne kadar destek gören bir işletim sistemi olsada, Mac kullanıcıları Windows'da olduğu kadar çeşitli yazılım seçeneğine sahip değiller. Apple, bu atağı ile Intel bazlı Mac sahiplerinin hem Mac OS X için yazılmış olan hem de Windows için yazılmış olan bütün yazılımlara erişebilmelerini sağlıyor.

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Boot Camp'dan yararlanabilmeniz için ilk olarak Intel işlemci kullanan bir Mac'e sahip olmanız gerekmekte. En az Mac OS X Tiger v10.4.6 işletim sistenine ihtiyaç duyan yazılım, şu ana kadar çıkmış bütün frimware güncellemelerinin yapılmasını şart koşmakta. Windows XP yüklendikten sonra, donanım bileşenlerinin doğru tanıtılabilmeleri için gereken sürücülerin yükleneceği boş bir CD ile Windows kurulumu ve sürücü yaratılması için gerekli 10GB boş disk alanı da programın kullanıcıdan istedikleri arasında.

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Boot Camp ile Windows XP kurulması ardından, Mac her başlatıldığında kullanıcının karşısına Mac OS X ve Windows XP arasında seçim yapacağı bir menü gelmekte ve seçim ardından istenen işletim sistemi açılmakta. Burada belirtmekte fayda var Windows XP çalıştırılabilmesi için her hangi bir emulasyon ve benzeri bir işlem uygulanmıyor, Windows XP PC'nizde nasıl Intel işlemcili sistem varsa Mac'inizde de aynı işlemci sayesinde çalışmakta.

Mac kullanıcılarına, Intel işlemcileri tercih ederek yaptığı süprizden sonra, şimdi de Windows XP ile çalışma olanağı veren Apple, hiç kuşkusuz yeni Mac'leri herkes tarafından ilgi çekici kılıyor. Bir çok PC kullanıcısı, Windows XP tabanlı programlardan mahrum kalmamak için ya da Mac OS X'e alışamayacaklarını düşündükleri için Mac'lerden uzak durmaktalardı. Şimdi endişe etmeleri için neden kalmamış oldu.

Apple, Mac'lere Windows XP kurulabilmesine destek vermesine rağmen Mac'lerle resmi olarak Windows işletim sistemi dağıtılmasının planlanmadığını açıklamış durumda, çift işletim sistemli kullanım tarzı tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış. Zaten Windows XP işletim sistemini bir Mac'de tam verimle kullanmak bir yana. Sağı, solu Microsoft ve Windows XP logoları ile donatılmış bir Mac hiç çekici durmayacaktır. 83MB büyüklüğündeki yazılımı haberin sonundaki WEB adresini ziyaret ederek ücretsiz indirebilirsiniz.

http://www.apple.com/macosx/bootcamp/

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İlgili haberde Mac OS X ve Windows XP arasında, her açılışta seçim yapılması gerektiği belirtiliyor. Fakat açılışta "Option" tuşuna basılmadığı sürece işletim sistemi seçim menüsü görüntülenmemekte.