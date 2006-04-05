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Apple, Mac'lerde Windows XP kullanılmasına resmi destek verdi ; Apple'dan Boot Camp

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
6,2b
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple, en az Intel işlemciler kullanacağını açıklaması kadar ilgi çekici bir şey yaparak, Intel bazlı Mac'lerde resmi olarak Windows XP kurulabilmesine olanak veren bir yazılım yayınladı. Firmanın Boot Camp ismini verdiği ve henüz beta aşamasında olan yazılım sayesinde, artık kullanıcıların Mac'lerine kolay bir şekilde Windows XP yüklemeleri mümkün.

Intel bazlı yeni Mac modellerinde kullanıcıların en büyük meraklarından biri Windows XP'nin bu bilgisayarlarda düzgün bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamıyacağıydı. Mac OS X her ne kadar destek gören bir işletim sistemi olsada, Mac kullanıcıları Windows'da olduğu kadar çeşitli yazılım seçeneğine sahip değiller. Apple, bu atağı ile Intel bazlı Mac sahiplerinin hem Mac OS X için yazılmış olan hem de Windows için yazılmış olan bütün yazılımlara erişebilmelerini sağlıyor.

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Boot Camp'dan yararlanabilmeniz için ilk olarak Intel işlemci kullanan bir Mac'e sahip olmanız gerekmekte. En az Mac OS X Tiger v10.4.6 işletim sistenine ihtiyaç duyan yazılım, şu ana kadar çıkmış bütün frimware güncellemelerinin yapılmasını şart koşmakta. Windows XP yüklendikten sonra, donanım bileşenlerinin doğru tanıtılabilmeleri için gereken sürücülerin yükleneceği boş bir CD ile Windows kurulumu ve sürücü yaratılması için gerekli 10GB boş disk alanı da programın kullanıcıdan istedikleri arasında.

Tam Boyutta Gör

Boot Camp ile Windows XP kurulması ardından, Mac her başlatıldığında kullanıcının karşısına Mac OS X ve Windows XP arasında seçim yapacağı bir menü gelmekte ve seçim ardından istenen işletim sistemi açılmakta. Burada belirtmekte fayda var Windows XP çalıştırılabilmesi için her hangi bir emulasyon ve benzeri bir işlem uygulanmıyor, Windows XP PC'nizde nasıl Intel işlemcili sistem varsa Mac'inizde de aynı işlemci sayesinde çalışmakta.

Mac kullanıcılarına, Intel işlemcileri tercih ederek yaptığı süprizden sonra, şimdi de Windows XP ile çalışma olanağı veren Apple, hiç kuşkusuz yeni Mac'leri herkes tarafından ilgi çekici kılıyor. Bir çok PC kullanıcısı, Windows XP tabanlı programlardan mahrum kalmamak için ya da Mac OS X'e alışamayacaklarını düşündükleri için Mac'lerden uzak durmaktalardı. Şimdi endişe etmeleri için neden kalmamış oldu.

Apple, Mac'lere Windows XP kurulabilmesine destek vermesine rağmen Mac'lerle resmi olarak Windows işletim sistemi dağıtılmasının planlanmadığını açıklamış durumda, çift işletim sistemli kullanım tarzı tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış. Zaten Windows XP işletim sistemini bir Mac'de tam verimle kullanmak bir yana. Sağı, solu Microsoft ve Windows XP logoları ile donatılmış bir Mac hiç çekici durmayacaktır. 83MB büyüklüğündeki yazılımı haberin sonundaki WEB adresini ziyaret ederek ücretsiz indirebilirsiniz.

Ek 6/4/2006 : İlgili haberde Mac OS X ve Windows XP arasında, her açılışta seçim yapılması gerektiği belirtiliyor. Fakat açılışta "Option" tuşuna basılmadığı sürece işletim sistemi seçim menüsü görüntülenmemekte.
http://www.apple.com/macosx/bootcamp/ Yorum Yaz
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leventkarakap84 13 yıl
bak simdi kardes windows kurmayı bılmıyosan ilk ö nce cd yı tak mak9ına acılırken ve sonra makınaya reset atarak boot u bul ve alta yaazzan yazıya enterle ve ona gır ve ordan itibaren kurmayta devam etttttttttttt
Orjinalden alıntı: Speed-Step

Apple, en az Intel işlemciler kullanacağını açıklaması kadar ilgi çekici bir şey yaparak, Intel bazlı Mac'lerde resmi olarak Windows XP kurulabilmesine olanak veren bir yazılım yayınladı. Firmanın Boot Camp ismini verdiği ve henüz beta aşamasında olan yazılım sayesinde, artık kullanıcıların Mac'lerine kolay bir şekilde Windows XP yüklemeleri mümkün.

Intel bazlı yeni Mac modellerinde kullanıcıların en büyük meraklarından biri Windows XP'nin bu bilgisayarlarda düzgün bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamıyacağıydı. Mac OS X her ne kadar destek gören bir işletim sistemi olsada, Mac kullanıcıları Windows'da olduğu kadar çeşitli yazılım seçeneğine sahip değiller. Apple, bu atağı ile Intel bazlı Mac sahiplerinin hem Mac OS X için yazılmış olan hem de Windows için yazılmış olan bütün yazılımlara erişebilmelerini sağlıyor.

Boot Camp'dan yararlanabilmeniz için ilk olarak Intel işlemci kullanan bir Mac'e sahip olmanız gerekmekte. En az Mac OS X Tiger v10.4.6 işletim sistenine ihtiyaç duyan yazılım, şu ana kadar çıkmış bütün frimware güncellemelerinin yapılmasını şart koşmakta. Windows XP yüklendikten sonra, donanım bileşenlerinin doğru tanıtılabilmeleri için gereken sürücülerin yükleneceği boş bir CD ile Windows kurulumu ve sürücü yaratılması için gerekli 10GB boş disk alanı da programın kullanıcıdan istedikleri arasında.

Boot Camp ile Windows XP kurulması ardından, Mac her başlatıldığında kullanıcının karşısına Mac OS X ve Windows XP arasında seçim yapacağı bir menü gelmekte ve seçim ardından istenen işletim sistemi açılmakta. Burada belirtmekte fayda var Windows XP çalıştırılabilmesi için her hangi bir emulasyon ve benzeri bir işlem uygulanmıyor, Windows XP PC'nizde nasıl Intel işlemcili sistem varsa Mac'inizde de aynı işlemci sayesinde çalışmakta.

Mac kullanıcılarına, Intel işlemcileri tercih ederek yaptığı süprizden sonra, şimdi de Windows XP ile çalışma olanağı veren Apple, hiç kuşkusuz yeni Mac'leri herkes tarafından ilgi çekici kılıyor. Bir çok PC kullanıcısı, Windows XP tabanlı programlardan mahrum kalmamak için ya da Mac OS X'e alışamayacaklarını düşündükleri için Mac'lerden uzak durmaktalardı. Şimdi endişe etmeleri için neden kalmamış oldu.

Apple, Mac'lere Windows XP kurulabilmesine destek vermesine rağmen Mac'lerle resmi olarak Windows işletim sistemi dağıtılmasının planlanmadığını açıklamış durumda, çift işletim sistemli kullanım tarzı tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış. Zaten Windows XP işletim sistemini bir Mac'de tam verimle kullanmak bir yana. Sağı, solu Microsoft ve Windows XP logoları ile donatılmış bir Mac hiç çekici durmayacaktır. 83MB büyüklüğündeki yazılımı haberin sonundaki WEB adresini ziyaret ederek ücretsiz indirebilirsiniz.

Ek 6/4/2006 : İlgili haberde Mac OS X ve Windows XP arasında, her açılışta seçim yapılması gerektiği belirtiliyor. Fakat açılışta "Option" tuşuna basılmadığı sürece işletim sistemi seçim menüsü görüntülenmemekte.

Sayfanın Linki : http://www.apple.com/macosx/bootcamp/


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kumanda 13 yıl
Mac işletim sistemini kurman imkansız.
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!~~BoNx~~! 13 yıl
ISTE BU BEEEE OLEYYTTT

BAYILIYORUM BU APPLELARA TABII MAC KULLANMAYI BILMIYOZ XP GELIYO YASASIN!!!!!
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danazor1 13 yıl
mac in ne özelliği olacak ki o zaman??? mac i mac yapan OS Xtir.. windows bozar bu işi.. bence gereksiz..
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mazoist 13 yıl
Orjinalden alıntı: !~~BoNx~~! zorunda kal

ISTE BU BEEEE OLEYYTTT

BAYILIYORUM BU APPLELARA TABII MAC KULLANMAYI BILMIYOZ XP GELIYO YASASIN!!!!!



mac kullanmayı bilmiyosun, peki hiç denedinmi? evimde maalesef hiçbir zaman bir macim olmadı nack ben bilgisayar kullanamaya mac ile başladım..babamın şirketine gelen ilk bilgisyarı (ki kendisi bir mac ti) boş bulduğum zamanlarda başına geçer karıştırırdım..o macte grafik yaparken şirkettekiler, pc lerde ancak yazı yazılabiliyordu..(ne günlerdi bea)

evime pc gelmesi ile windows (özellikle 98 in) kurdu olmuştum..ancak gözüm herzaman maclerde..zaten pclerin sürekli driver ve güvenlik sorunlarıyla uğraşmaktan bıktım..bidahakli bilgisyar alışımda keisnlikle 12 inch intel inside bir mac laptop alıcam (ibookmu yoksa macbook pro mu olur bilemem)oyun eksikliği ve bazı program eksiklikleri ytüzünden mac almayan o kadar çok tanıdığım var ki..

steve jobs bu kitleyi hedeflemiş ve bence pcnin pek bir cazibesi kalmadı..zaten daha önceleri steve jobs yazılımdan değil, donanımdan kazandıklarını söylemişti..donanımdan daha fazla kazamak için çok güzel bir yol bence..ancak size şu kadarını söyliyim..macosx gibi bir işletim sistemi varken, zorunda kalmadıkça win e geçmem kolay kolay...

hepimize hayırlı olsun..bu arada bir düzeltme, her açılışta o işletim sistemi seçeneği gelmiyor karşınıza, bir tuşa bastığınızda bu seçenek çıkıyor.(en azından okuduğum diğer haberlerde böyleydi bu) düzeltim istedim..tabi benim okuduğum haberlede de hata olabilir..ancak sanırım bi arkadaş denedi ve tuşa basmadığınız sürece çıkmıyor..

hepimize hayırlı olsun
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