Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin gelişmiş ses modu masaüstüne geldi

    OpenAI, yaptığı açıklamada yeni Gelişmiş Ses Modu entegrasyonu sayesinde artık doğrudan PC veya Mac cihazlarında popüler sohbet robotu ChatGPT ile konuşulabileceğini duyurdu.
    ChatGPT’nin gelişmiş ses modu masaüstüne geldi Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının masaüstü cihazlarda insan benzeri sesli sohbetler yapmasını sağlayan "Gelişmiş Ses Modu" (Advanced Voice Mode - AVM) özelliğinin aktifleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte AVM artık PC ve Mac kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Şirket, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Masaüstü için büyük bir gün” ifadesini kullandı.

    PC ve Mac uygulamalarına gelişmiş ses geldi

    Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık metin yazmak zorunda kalmadan ChatGPT ile doğal bir dilde konuşabilecek. AVM, OpenAI’nin GPT-4o modelini temel alarak çalışıyor ve kullanıcıya, günlük hayatta biriyle sohbet ediyormuş gibi doğal bir iletişim olanağı sunuyor. OpenAI, bu özelliğin doğal, anlık sohbetlere olanak tanıdığını, gerektiğinde ara verebilme imkânı sunduğunu ve kullanıcının duygularına tepki verebildiğini söylüyor. PC veya Mac için ChatGPT uygulamasını indiren kullanıcılar artık tüm AVM özelliklerinden faydalanabilir.

    Bu özellik ilk olarak OpenAI’nin Bahar Güncellemesi etkinliğinde tanıtılmış ve Temmuz ayında beta test kullanıcılarının denemesi için sunulmuştu. Eylül ayı sonlarında ise mobildeki premium abonelere ulaştırıldı. Ekim ayında ise bu özellik aylık 10 dakikalık bir sınırlama ile ücretsiz kullanıcılara da getirilmişti.

    Her ne kadar öncelikli olarak premium abonelere sunulsa da, AVM kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, özellikle uzun konuşmalarda araya nefes molaları ekleyebilme, farklı aksan ve ses tonlarıyla sohbet edebilme gibi özelliklerin keyfini çıkararak deneyimlerini paylaştılar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bimde çalışmak zor mu honor 200 yorumlar gaza basınca gelen sürtme sesi diz kök hücre tedavisi fiyatları forum cenk hoca karısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12S
    Huawei Nova 12S
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız