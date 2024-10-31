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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının masaüstü cihazlarda insan benzeri sesli sohbetler yapmasını sağlayan "Gelişmiş Ses Modu" (Advanced Voice Mode - AVM) özelliğinin aktifleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte AVM artık PC ve Mac kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Şirket, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Masaüstü için büyük bir gün” ifadesini kullandı.

PC ve Mac uygulamalarına gelişmiş ses geldi

Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık metin yazmak zorunda kalmadan ChatGPT ile doğal bir dilde konuşabilecek. AVM, OpenAI’nin GPT-4o modelini temel alarak çalışıyor ve kullanıcıya, günlük hayatta biriyle sohbet ediyormuş gibi doğal bir iletişim olanağı sunuyor. OpenAI, bu özelliğin doğal, anlık sohbetlere olanak tanıdığını, gerektiğinde ara verebilme imkânı sunduğunu ve kullanıcının duygularına tepki verebildiğini söylüyor. PC veya Mac için ChatGPT uygulamasını indiren kullanıcılar artık tüm AVM özelliklerinden faydalanabilir.

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Bu özellik ilk olarak OpenAI’nin Bahar Güncellemesi etkinliğinde tanıtılmış ve Temmuz ayında beta test kullanıcılarının denemesi için sunulmuştu. Eylül ayı sonlarında ise mobildeki premium abonelere ulaştırıldı. Ekim ayında ise bu özellik aylık 10 dakikalık bir sınırlama ile ücretsiz kullanıcılara da getirilmişti.

Her ne kadar öncelikli olarak premium abonelere sunulsa da, AVM kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, özellikle uzun konuşmalarda araya nefes molaları ekleyebilme, farklı aksan ve ses tonlarıyla sohbet edebilme gibi özelliklerin keyfini çıkararak deneyimlerini paylaştılar.

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ChatGPT’nin gelişmiş ses modu masaüstüne geldi