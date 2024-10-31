ChatGPT’nin gelişmiş ses modu masaüstüne geldi

PC ve Mac uygulamalarına gelişmiş ses geldi
Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık metin yazmak zorunda kalmadan ChatGPT ile doğal bir dilde konuşabilecek. AVM, OpenAI’nin GPT-4o modelini temel alarak çalışıyor ve kullanıcıya, günlük hayatta biriyle sohbet ediyormuş gibi doğal bir iletişim olanağı sunuyor. OpenAI, bu özelliğin doğal, anlık sohbetlere olanak tanıdığını, gerektiğinde ara verebilme imkânı sunduğunu ve kullanıcının duygularına tepki verebildiğini söylüyor. PC veya Mac için ChatGPT uygulamasını indiren kullanıcılar artık tüm AVM özelliklerinden faydalanabilir.
Bu özellik ilk olarak OpenAI’nin Bahar Güncellemesi etkinliğinde tanıtılmış ve Temmuz ayında beta test kullanıcılarının denemesi için sunulmuştu. Eylül ayı sonlarında ise mobildeki premium abonelere ulaştırıldı. Ekim ayında ise bu özellik aylık 10 dakikalık bir sınırlama ile ücretsiz kullanıcılara da getirilmişti.
Her ne kadar öncelikli olarak premium abonelere sunulsa da, AVM kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, özellikle uzun konuşmalarda araya nefes molaları ekleyebilme, farklı aksan ve ses tonlarıyla sohbet edebilme gibi özelliklerin keyfini çıkararak deneyimlerini paylaştılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D