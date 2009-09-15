Apple NAND flash yonga pazarında kıtlığa neden oluyor

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Geçtiğimiz hafta yapılan resmi tanıtım ile birlikte iPod serisinde güncellemeye giden ve yeni modellerde video kamera ve entegre FM radyo alıcısı gibi detaylara yer veren Apple'ın, NAND flash pazarında kıtlığa neden olduğu belirtiliyor. Taşınabilir medya oynatıcıları pazarında iPod, akıllı telefon pazarında ise iPhone serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan firmanın iPhone ile Çin pazarında iddialı olma hedefi de bulunurken, Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre, Tayvanlı bellek üreticileri NAND flash temini konusunda sıkıntı yaşıyor zira yonga üreticilerinin önceliği Apple'a verdiği bildiriliyor.

Açıklanan detaylara göre dünyanın en büyük NAND flash yonga üreticilerinden Samsung'un, Tayvanlı bellek üreticilerini uyararak Eylül ayı NAND flash dağıtımını yarı yarıya azaltacağını, benzer şekilde yine dünyanın en büyük NAND flash yonga üreticilerinden Micron'un da müşterilerine NAND flash yonga sağlayamayacağını açıkladığı belirtiliyor. Öte yandan Toshiba ve Hynix'in de önceliği Apple'a verdiği ve spot pazar için kısıtlı dağıtımda bulunabildikleri söyleniyor. Yenilenen seri ile birlikte iPod serisinde bellek kapasitesini arttıran Apple, görünüşe bakılırsa komponent pazarının seyrini de etkiliyor.