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Apple NAND flash yonga pazarında kıtlığa neden oluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple NAND flash yonga pazarında kıtlığa neden oluyor
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Geçtiğimiz hafta yapılan resmi tanıtım ile birlikte iPod serisinde güncellemeye giden ve yeni modellerde video kamera ve entegre FM radyo alıcısı gibi detaylara yer veren Apple'ın, NAND flash pazarında kıtlığa neden olduğu belirtiliyor. Taşınabilir medya oynatıcıları pazarında iPod, akıllı telefon pazarında ise iPhone serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan firmanın iPhone ile Çin pazarında iddialı olma hedefi de bulunurken, Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre, Tayvanlı bellek üreticileri NAND flash temini konusunda sıkıntı yaşıyor zira yonga üreticilerinin önceliği Apple'a verdiği bildiriliyor.

Açıklanan detaylara göre dünyanın en büyük NAND flash yonga üreticilerinden Samsung'un, Tayvanlı bellek üreticilerini uyararak Eylül ayı NAND flash dağıtımını yarı yarıya azaltacağını, benzer şekilde yine dünyanın en büyük NAND flash yonga üreticilerinden Micron'un da müşterilerine NAND flash yonga sağlayamayacağını açıkladığı belirtiliyor. Öte yandan Toshiba ve Hynix'in de önceliği Apple'a verdiği ve spot pazar için kısıtlı dağıtımda bulunabildikleri söyleniyor. Yenilenen seri ile birlikte iPod serisinde bellek kapasitesini arttıran Apple, görünüşe bakılırsa komponent pazarının seyrini de etkiliyor.


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darkaura 10 yıl
amerika fiyatlariyla karsilastirma yapmak herzaman hata olur. amerikada urunlerden vergi alinmiyor. gelirden direk vergi alindigi icin urunler vergisiz. turkiyede ikiside var. hem gelir hem urun vergisi. artik devlet nerden yakalarsa.
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sertacaygun 10 yıl
Parasıyla değil mi uleeeen ! Sömürürüm tüm pazarlarınızı heaa ! Canımı sıkmayın ! (Apple'daki anlayış belki biraz budur)
Adam satıyor, helâl olsun... Darısı Creative, HTC, BlackBerry gibilerine...
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chamicals2 10 yıl
adam satıyor malını söyleyecek laf yok
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yekoo 10 yıl
ya işte öyle yada böyle pahalı alyoruz herşeyi.. buna vatandaşı soyan vergiler ve aç gözlü distribütörler neden oluyor sonuçta olan bize oluyor.
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Erasmus78 10 yıl
Fazla ürün satmak da ayrı bir dert arkadaş.
Yalnız ben nand flash üreticilerinin bu durumda şikayetçi olduğunu pek sanmıyorum.
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justbejust 10 yıl
serbest piyasada maalesef gösteriş tüketimi ihtiyaçtan doğan tüketime bu şekilde zarar verebiliyor.
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buraoca2 10 yıl
@DungeonKeeper
Bunu söylemekten nefret ediyorum ama; Burası Türkiye... Herşeye haddinden çok fazla vergi alınırsa ileride 2 tane değil 4-5 tane İpod alınır...
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

buraoca2

@DungeonKeeper

Bunu söylemekten nefret ediyorum ama; Burası Türkiye... Herşeye haddinden çok fazla vergi alınırsa ileride 2 tane değil 4-5 tane İpod alınır...

Duyan da haddinden fazla vergi sadece ipodlardan alınıyor sanır. Fiyatların bu kadar yüksek oluşunun Bilkom ile hiç bir ilgisi yok yani?
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Momo-Oz 10 yıl
hiç anlamıyorum applenin sitesinde fiyatlar çok düşük türkiyedeki fiyatlarla neredeyse 2 tane ipod alınıyo
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running_wild 10 yıl
bu da demek oluyor ki apple çok satıyor.
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