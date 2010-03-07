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Apple sistemlerinde ATi Radeon HD 5750 kullanmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple sistemlerinde ATi Radeon HD 5750 kullanmaya hazırlanıyor
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Raja Koduri ve Bob Drebin gibi üst düzey AMD yöneticilerini kadrosuna katan Apple'ın, AMD ürünlerine ilgisi giderek artıyor. ATi Radeon HD 4800 serisiyle birlikte sistemlerinde AMD üretimi ekran kartlarına yer veren firmanın DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5750 modelini de ürün gamına katmak için satın almalara başladığı ve sistemleriyle birlikte tercihe bağlı seçenek olarak sunacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere kendi sistemlerinde MacOS işletim sistemini kullanan Apple, DirectX 11 desteği sunmadığı için ATi Radeon HD 5750'in DirectX 10.1 destekli mevcut çözümlere karşı en güçlü özelliği ikinci plana düşüyormuş ki gibi görünse de firmanın OpenGL, 3.x ve OpenCL üzerinden GPU tabanlı donanımsal hızlandırma için ATi Radeon HD 5750 modelini kullanabileceği üzerinde duruluyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Juniper Pro GPU'sundan güç alan ve 720x paralel işlem birimiyle gelen ATi Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. ATi Radeon HD 5750 için ciddi şekilde alım yaptığı belirtilen Apple'ın iMac gibi sistemlerini önümüzdeki günlerde HD 5750 seçeneği ile güncellemesi bekleniyor.


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Inalough 9 yıl
@t3
anlaşılan gökten üç elma düşmüş üçüde kafamıza :)
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dellino 9 yıl
MAcOsx, kullanıcılarının farklı olduğunu hissetttiren bir işletim sistemidir.
Teknik olarak yanlıştır ama pazarlama politikasından dolayı farklı hissettirir.
Windows ile aralarında, destek ve alt yapı anlamında aralarında dağlar kadar farklar var.
Ayrıca MacOsx te oyun oynanmayacağı, OpenGL destekli oyunların çok fazla sistem ihtiyacı duymamaları nedeniyle.
Sistemlerinde kullanılan ekran kartlarının kriterleri de bu yönde oluyor. Yani MacOsx ile kullanılan 5970 ile 5770 arasında pek bir fark yok.
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BrutaL1tY 9 yıl
4850 kullanan ve 27' lik olan ayrıca içerisine i7 2.8 cpu konulan modelini almayı planlıyordum.Şimdi bu gpu ile sistem cfg si nasıl olacak merak ediyorum.Yalnız bu haber duyurulduktan sonra bahsetmiş olduğum modelde 400 TL gibi bir fiyat düşüşü oldu.
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iscanthere 9 yıl
apple ın ati ye dönmesi iyi oldu.
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koxp94 9 yıl
o kadar almışken 5770 alsalarmış, belki opsiyonel olarak sunarlar.
bu arada sadece Apple değil diğer markalar da ATI'li modelleri arttırmış
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Batuist 9 yıl
güzel birtercih ... oyun oynanmayan macler için yeterli gibi..
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sadtneverdie 9 yıl
bunun nesi yerinde karar bilmem kaç bin liralık mac al içinde 5750? yazık...
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ibonline 9 yıl
elmayada bu yakışır hatta 5870 kullansa daha isabetli olur zaten apple bi ton para bakalım 5750 ile ne fiyat politikası geliştiricekler.
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annihilator 9 yıl
içnde hd5870 olan bi apple bilgisayar düşünemiyorum. fiyatı 150 bin dolar filan olur.
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fatihcanery 9 yıl
corexxx katılıyorum sana :) bu foruma göre değil apple,kasanın içini açacaksın bazen seyredecksin bazen tozunu alacaksın.paran olduğunda hayalindeki donanımları alıp kendi ellerinle monte edeceksin.paran yoksa zaten apple alamazsın.her durumda apple bize göre değil :D
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ebehram 9 yıl
Apple kullanmak bir ayrıcalık degildir.Sadece ayrıcalıklı olduklarını dusundurur.Apple in satıs politikası budur.Oldugundan daha fazla anlam yukle sisir.
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Father Torque 9 yıl
Apple'ın 5700 serisini seçmesinin tek nedeni OpenCL ve OpenGL desteği diye düşünüyorum. Tamam NVidia da her ikisini destekliyor ancak hem 5700 serisi karşısında yeni bir ürünü yok hem de NVidia tüm ilgisini Cuda ve C++'a verdiğinden OpenCL'e biraz üvey evlat muamelesi yapıyor gibi görünüyor.
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BlackeR 9 yıl
aidt : imla
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Kirk Lee 9 yıl
apple'ın niyeti bu kartın paralel işlemci gücünden yararlanmak ve 40nm sayesinde sistemlerin daha az ısınmasını sağlamaktır bence...
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BlackeR 9 yıl
işletim sistemi ,tarasımı ve kalitesi iyi olsada donanımları düşük model ve de fazla pahalı bu mac ler.şahesn ben 3-5 lira pc ye vercek olsam gier 5970 li bir sistem toplarım
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Budfox 9 yıl
Hiç bir sorun yok aero da win7 üzerinde..Tamam windows u sövmek belli bir popülarite sağlıyor böyle derin sistem adamı dışa değil öze bakan bilişimci havası veriyor ama lütfen yani..
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lordrdley 9 yıl
apple kullanınca kuul(!!!) windows kullanınca amele oluyosun....işte bu yakıştırmayı apple cok iyi kullanıyo.gecen sitede sanırım birisi yazmış,apple ı daha cok bilişimciler grafikerler ve egitimli kısım alıyor diye..anket sonucuna göre...herifler insan ayırmayı harika kullanıyorlar 6 milyar veriosun ekran kartına bakıyosun 9600gt falan macbook prolarda falan komedi ya. =) işletim sistemine gelince 2sininde +ları var.ama büyütmek gerekmez yani.en iyisi linux



ayrıca tamam apple direct x kullanmıyor olsun.ben hem 3-4-5 milyar verim hem icinde yukarda dedigim gibi 5750 gibi eskimiş ilerde performans düzeyi düşük bi kart alim beh...apple ın sistem modifikasyonlarından nefret ediyorum...sen egitimlisin okumus adamsın al bakim şu 5750 i kralsın be olum... !
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Elektroterm 9 yıl

Budfox

Hiç bir sorun yok aero da win7 üzerinde..Tamam windows u sövmek belli bir popülarite sağlıyor böyle derin sistem adamı dışa değil öze bakan bilişimci havası veriyor ama lütfen yani..


Hiç dediğin gibi bir durum söz konusu değil.
Vista yı da Win7 yi de daha beta sürümlerinden itibaren denedim. Hem yavaş hemde sorunlu bir sistem. Niye dertsiz başıma dert açayım.
Kullanıcıya verdiklerine göre kullanıcıdan çok çok daha fazlasını alıyor.
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