Apple sistemlerinde ATi Radeon HD 5750 kullanmaya hazırlanıyor

Raja Koduri ve Bob Drebin gibi üst düzey AMD yöneticilerini kadrosuna katan Apple'ın, AMD ürünlerine ilgisi giderek artıyor. ATi Radeon HD 4800 serisiyle birlikte sistemlerinde AMD üretimi ekran kartlarına yer veren firmanın DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5750 modelini de ürün gamına katmak için satın almalara başladığı ve sistemleriyle birlikte tercihe bağlı seçenek olarak sunacağı belirtiliyor.
Bilindiği üzere kendi sistemlerinde MacOS işletim sistemini kullanan Apple, DirectX 11 desteği sunmadığı için ATi Radeon HD 5750'in DirectX 10.1 destekli mevcut çözümlere karşı en güçlü özelliği ikinci plana düşüyormuş ki gibi görünse de firmanın OpenGL, 3.x ve OpenCL üzerinden GPU tabanlı donanımsal hızlandırma için ATi Radeon HD 5750 modelini kullanabileceği üzerinde duruluyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Juniper Pro GPU'sundan güç alan ve 720x paralel işlem birimiyle gelen ATi Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. ATi Radeon HD 5750 için ciddi şekilde alım yaptığı belirtilen Apple'ın iMac gibi sistemlerini önümüzdeki günlerde HD 5750 seçeneği ile güncellemesi bekleniyor.
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anlaşılan gökten üç elma düşmüş üçüde kafamıza :)
Teknik olarak yanlıştır ama pazarlama politikasından dolayı farklı hissettirir.
Windows ile aralarında, destek ve alt yapı anlamında aralarında dağlar kadar farklar var.
Ayrıca MacOsx te oyun oynanmayacağı, OpenGL destekli oyunların çok fazla sistem ihtiyacı duymamaları nedeniyle.
Sistemlerinde kullanılan ekran kartlarının kriterleri de bu yönde oluyor. Yani MacOsx ile kullanılan 5970 ile 5770 arasında pek bir fark yok.
bu arada sadece Apple değil diğer markalar da ATI'li modelleri arttırmış
ayrıca tamam apple direct x kullanmıyor olsun.ben hem 3-4-5 milyar verim hem icinde yukarda dedigim gibi 5750 gibi eskimiş ilerde performans düzeyi düşük bi kart alim beh...apple ın sistem modifikasyonlarından nefret ediyorum...sen egitimlisin okumus adamsın al bakim şu 5750 i kralsın be olum... !
Hiç dediğin gibi bir durum söz konusu değil.
Vista yı da Win7 yi de daha beta sürümlerinden itibaren denedim. Hem yavaş hemde sorunlu bir sistem. Niye dertsiz başıma dert açayım.
Kullanıcıya verdiklerine göre kullanıcıdan çok çok daha fazlasını alıyor.