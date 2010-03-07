Apple sistemlerinde ATi Radeon HD 5750 kullanmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Raja Koduri ve Bob Drebin gibi üst düzey AMD yöneticilerini kadrosuna katan Apple'ın, AMD ürünlerine ilgisi giderek artıyor. ATi Radeon HD 4800 serisiyle birlikte sistemlerinde AMD üretimi ekran kartlarına yer veren firmanın DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5750 modelini de ürün gamına katmak için satın almalara başladığı ve sistemleriyle birlikte tercihe bağlı seçenek olarak sunacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere kendi sistemlerinde MacOS işletim sistemini kullanan Apple, DirectX 11 desteği sunmadığı için ATi Radeon HD 5750'in DirectX 10.1 destekli mevcut çözümlere karşı en güçlü özelliği ikinci plana düşüyormuş ki gibi görünse de firmanın OpenGL, 3.x ve OpenCL üzerinden GPU tabanlı donanımsal hızlandırma için ATi Radeon HD 5750 modelini kullanabileceği üzerinde duruluyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Juniper Pro GPU'sundan güç alan ve 720x paralel işlem birimiyle gelen ATi Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. ATi Radeon HD 5750 için ciddi şekilde alım yaptığı belirtilen Apple'ın iMac gibi sistemlerini önümüzdeki günlerde HD 5750 seçeneği ile güncellemesi bekleniyor.