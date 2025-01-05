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    Apple ve Samsung, silikon karbon pillere geçiş yapabilir

    Çinli akıllı telefon üreticilerinin hızla benimsemeye başladığı silikon karbon pil teknolojisine Apple ve Samsung da geçebilir. İki şirketin bu piller üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 
    Apple ve Samsung, silikon karbon pillere geçiş yapabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene Çinli akıllı telefon üreticileri hızla silikon karbon (Si-C) pil teknolojisini benimsemeye başladı. Daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip pillerle 6000 mAh üstü kapasiteleri sıklıkla görmeye başladık. Öte yandan Samsung ve Apple, amiral gemisi modellerinde dahi çok daha düşük kapasiteli (maksimum 5000 mAh) piller kullanıyor. Ancak yakında bu durum değişebilir.

    Güney Kore blog platformu Naver'da yeux1122 isimli kaynağın yayınladığı bir raporda, Samsung'un silikon karbon pillerin malzeme geliştirme sürecine doğrudan dahil olduğu iddia ediliyor. Raporda, Apple'ın da silikon karbon piller üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

    2026'da gelebilir

    Bu pillerin ne zaman telefonlara geleceği ile ilgili tam bir tarih verilmese de 2026 yılına işaret ediliyor. Apple'ın yeni teknolojileri benimsemek için daha ihtiyatlı davrandığı göz önüne alındığında, Samsung'un daha önce benimsemesi muhtemel görünüyor.

    Slikon karbon pil nedir?

    Silikon karbon piller, mevcut lityum iyon pillere göre anotta daha fazla silikon içeriğine sahip piller olarak tanımlanıyor. Silikonun yüksek enerji tutma kapasitesi sayesinde pillerin enerji yoğunluğu önemli ölçüde arttırılabiliyor. Geçmişte silikonun genleşme problemi bu pillerin yaygınlaşmasına engel olmuştu. Yeni malzemelerin geliştirilmesiyle bu sorunun üstesinden gelinmeye başlandı ve silikon karbon piller son dönemde giderek popüler hale geldi.

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