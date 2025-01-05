Apple ve Samsung, silikon karbon pillere geçiş yapabilir

Güney Kore blog platformu Naver'da yeux1122 isimli kaynağın yayınladığı bir raporda, Samsung'un silikon karbon pillerin malzeme geliştirme sürecine doğrudan dahil olduğu iddia ediliyor. Raporda, Apple'ın da silikon karbon piller üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
2026'da gelebilir
Bu pillerin ne zaman telefonlara geleceği ile ilgili tam bir tarih verilmese de 2026 yılına işaret ediliyor. Apple'ın yeni teknolojileri benimsemek için daha ihtiyatlı davrandığı göz önüne alındığında, Samsung'un daha önce benimsemesi muhtemel görünüyor.
Slikon karbon pil nedir?
Silikon karbon piller, mevcut lityum iyon pillere göre anotta daha fazla silikon içeriğine sahip piller olarak tanımlanıyor. Silikonun yüksek enerji tutma kapasitesi sayesinde pillerin enerji yoğunluğu önemli ölçüde arttırılabiliyor. Geçmişte silikonun genleşme problemi bu pillerin yaygınlaşmasına engel olmuştu. Yeni malzemelerin geliştirilmesiyle bu sorunun üstesinden gelinmeye başlandı ve silikon karbon piller son dönemde giderek popüler hale geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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