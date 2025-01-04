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    Samsung’un katlanabilir telefon stratejisi yakında değişebilir

    Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7, Samsung’un yeni katlanabilir telefonları olarak sahneye çıkacak. Ancak bu modeller, büyük yenilikler sunmaktan uzak olabilir. İşte detaylar:
    Samsung’un katlanabilir telefon stratejisi yakında değişebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Yeni nesil bu katlanabilir telefonların yılın ortasında piyasaya sürüleceği tahmin edilirken, büyük yenilikler bekleyen teknoloji meraklıları hayal kırıklığına uğrayabilir. 

    Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7, Samsung'un katlanabilir teknolojisinde bir geçiş dönemi olabilir

    Güney Kore kaynaklı bir rapora göre, önemli değişimlerin ancak Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 ile gerçekleşeceği öne sürülüyor. Bu iddialar ise Samsung’un tedarik zinciriyle ilgili bir gelişme sırasında gündeme geldi. Çinli HDI sağlayıcısı Fastprint’in bir yöneticisi, şirketin 6 milyon Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 satmayı hedeflediğini belirtti. Ancak ilginç bir şekilde, 2026 yılında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 için 7 milyon satış hedefleniyor. Bu durum, Samsung’un katlanabilir telefon pazarında bir duraklama dönemi yaşayabileceğine işaret ediyor.

    Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7’nin, seleflerinden farklı olarak daha ince ve dayanıklı tasarımlarla gelmesi bekleniyor. Ancak büyük teknolojik sıçramaların bu modellerde görülmeyeceği düşünülüyor. Bu sebeple Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7, Samsung’un katlanabilir telefon serisinde bir ara model niteliğinde olabilir. Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki bu temkinli yaklaşımıysa gelecekte daha köklü değişimlerin habercisi olabilir. 

    Samsung, katlanabilir telefonların yanı sıra genel akıllı telefon satışlarında da zorlanıyor. Şirket, 2025 yılında toplamda 230 milyon akıllı telefon satmayı planlasa da, bu rakam COVID-19 salgını öncesindeki 300 milyon adetlik seviyenin oldukça gerisinde kalıyor. 2024 yılında 222 milyon akıllı telefon satan Samsung, pazarın mevcut dinamikleriyle başa çıkmak için yenilikçi adımlar atmaya ihtiyaç duyabilir.

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