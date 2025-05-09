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    Samsung'un üçe katlanan telefonu silikon karbon pille gelebilir

    Samsung'un telefonun üç katlı yapısı nedeniyle kalınlık dezavantajı yaşamaması için, cihazda son dönemin popüler pil teknolojisi silikon karbon pillere yer vermeyi planladığı belirtiliyor.

    Samsung'un üçe katlanan telefonu silikon karbon pille gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu yılın ikinci yarısında üçe katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeye hazırlandığı bilidiriliyor. Güney Koreli dev, telefonun üç katlı yapısı nedeniyle kalınlık dezavantajı yaşamaması için, cihazda son dönemin popüler pil teknolojisi silikon karbon pillere yer vermeyi planladığı belirtiliyor.

    X sosyal medya platformunda, PandaFlashPro isimli sızıntı kaynağı, telefonun bu yeni pil teknolojisiyle geleceğini iddia ediyor. Silikon karbon piller, geleneksel lityum iyon pillerin anotunda yer alan grafit yerine çok daha fazla enerjiyi tutabilen silikonu kullanan piller olarak biliniyor. Bu sayede pillerin enerji yoğunluğu artarak aynı hacimde daha fazla kapasite sunulabiliyor.

    Silikon karbon pille incelik korunacak

    Son dönemde birçok Çinli telefon üreticisi bu tip pillere cihazlarında yer vermeye başladı. Bunun sonucunda 6500-7000 mAh ve hatta daha üstü batarya kapasiteli telefonları sıklıkla görmeye başladık. Samsung'un üçe katlanır telefonu ise daha ince olabilmek adına silikon karbon pilleri benimseyecek gibi görünüyor, dolayısıyla yüksek kapasiteli bir pile sahip olmayacak. Ayrıca, Samsung için bu yeni teknolojiyi test etmek adına önemli bir işlev de görebilir. 

    Çinli rakipler pil kapasitelerini arttırırken, Samsung telefonlarında 5000 mAh seviyelerine takılmış durumda. Önümüzdeki seneki modellerine bu teknolojiyi entegre edip etmeyeceğini zaman gösterecek.

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