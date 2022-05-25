Nokia 50MP kameralı G11 Plus dahil 6 telefon üzerinde çalışıyor

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Akıllı telefon devrimi öncesi telefon pazarının lideri olan Nokia, son yıllarda çok ilginç olaylardan geçiyor. Birkaç yıl önce HMD Global tarafından canlandırılan Nokia markası, Android pazarında amiral gemiler ile rekabet etmedi. Ancak düşük bütçeli telefonlarda başarı gösteren Nokia, Birleşik Krallık’ta en büyük 3. telefon satıcısı olmayı başardı. Başarıları artan Nokia, yeni telefonlar hazırlıyor.

Nokia 6 adet telefon üzerinde çalışıyor

Bu senenin başlarında G11 ve G21’i tanıtan Nokia, G11 Plus modeli üzerinde çalışıyor. Nokia G11 Plus’ın modeli belli olmayan bir Unisoc işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca G11 Plus’ın, G21’de bulunan 50 megapiksel ana kamera ile gelmesi bekleniyor. G11 Plus’ın çıkış tarihi bilinmese de oldukça yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Nokia, genelde aynı anda birkaç cihazın tanıtımını yapması ile bilinen bir marka, bu doğrultuda G11 Plus’ın 2 farklı akıllı telefon ile beraber tanıtılması bekleniyor.

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NokiaPowerUser’dan gelen bilgilere göre Nokia, yılın ikinci yarısında üç telefon daha tanıtacak. Bu cihazların ise Nokia X11 5G, Nokia X21 5G ve dayanıklılık odaklı Nokia XR21 5G olması bekleniyor. Oldukça ucuz telefonları ile bilinen Nokia’nın 5G telefonlara odaklanması, 5G teknolojisinin daha yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.

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