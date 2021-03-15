AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor

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Daha önce AirPods 3 ile alakalı analizlerini sunan TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, son olarak AirPods Max hakkındaki analizlerini paylaştı. Sunulan raporlara göre Apple'ın birinci sınıf kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max, satış adetleri sebebiyle şirkete önemli bir gelir sunamayacak.

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"2021'de 1 milyon adede ulaşamayacak"

Güvenilir analizleriyle bilinen Kuo, sunduğu raporlarda AirPods ürünleriyle alakalı birçok analizini paylaştı. Analist, bu ay satışa sunulması beklenen üçüncü nesil AirPods'un bu yılın 3. çeyreğinden önce gelmesinin beklenmediğini söyledi.

Apple'ın kulak üstü kulaklığıyla ilgili analizlerini paylaşarak Kuo, AirPods Max'in 2021'deki tüm AirPods satışlarının en fazla %1'ini oluşturmasını bekliyor. 2020'de ulaşılan 90 milyon AirPods sevkiyatının bu yıl 78 milyon adede düşeceğini öngören analist, bu sebepten dolayı AirPods Max satışlarının 1 milyon adedi geçemeyeceğini savunuyor.

Kuo, AirPods Max'in sahip olduğu yüksek fiyat etiketinin, satış sayısının az olmasının önündeki en büyük sebep olarak görüyor. Daha önce ortaya çıkarılan bazı sızıntı bilgilere göre Apple, AirPods 3 ile birlikte AirPods Max'in daha ucuz bir versiyonunu tanıtmayı planlıyor. Sızıntılara göre tamamen plastik olması beklenen AirPods Max'in daha ucuz versiyonu, yaklaşık 150 dolar daha düşük fiyat etiketiyle gelecek.

https://appleinsider.com/articles/21/03/15/airpods-max-expected-to-sell-less-than-1-million-units-in-2021-says-analyst

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