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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor

    Güvenilir analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, AirPods Max'in tüm AirPods ürünleri içerisinde en az satan kulaklık olmasını bekliyor. Kuo, 2021'de 1 milyondan daha az AirPods Max sevkiyatı öngörüyor.
    15 Mart 2021, 23:00 (2 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor
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    Daha önce AirPods 3 ile alakalı analizlerini sunan TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, son olarak AirPods Max hakkındaki analizlerini paylaştı. Sunulan raporlara göre Apple'ın birinci sınıf kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max, satış adetleri sebebiyle şirkete önemli bir gelir sunamayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor

    Ayrıca Bkz. "AirPods 3'ün çıkışı gecikebilir: İşte son gelişmeler"

    "2021'de 1 milyon adede ulaşamayacak"

    Güvenilir analizleriyle bilinen Kuo, sunduğu raporlarda AirPods ürünleriyle alakalı birçok analizini paylaştı. Analist, bu ay satışa sunulması beklenen üçüncü nesil AirPods'un bu yılın 3. çeyreğinden önce gelmesinin beklenmediğini söyledi.

    Apple'ın kulak üstü kulaklığıyla ilgili analizlerini paylaşarak Kuo, AirPods Max'in 2021'deki tüm AirPods satışlarının en fazla %1'ini oluşturmasını bekliyor. 2020'de ulaşılan  90 milyon AirPods sevkiyatının bu yıl 78 milyon adede düşeceğini öngören analist, bu sebepten dolayı AirPods Max satışlarının 1 milyon adedi geçemeyeceğini savunuyor.

    Kuo, AirPods Max'in sahip olduğu yüksek fiyat etiketinin, satış sayısının az olmasının önündeki en büyük sebep olarak görüyor. Daha önce ortaya çıkarılan bazı sızıntı bilgilere göre Apple, AirPods 3 ile birlikte AirPods Max'in daha ucuz bir versiyonunu tanıtmayı planlıyor. Sızıntılara göre tamamen plastik olması beklenen AirPods Max'in daha ucuz versiyonu, yaklaşık 150 dolar daha düşük fiyat etiketiyle gelecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/15/airpods-max-expected-to-sell-less-than-1-million-units-in-2021-says-analyst
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Bayfilita 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah allah neden acaba ya
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    Bamya Avcisi (Can Bedirli) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat muthis yuksek.Iphonelarla kuanim kolayligi olacak diye kimse 550 dolar vermez.Tasarim anlaminda da cok buyuk olmus on ear oldugundan dolayi, bence katlanip cebe sigmayan kulakliklar icin en azindan boyunda durmasi icin bir ergonomi testinden gecmesi gerekli.

    Sony 1000xm4 gibi olgun bir cihaz varken sansi muthis zor anca sovmenler alir.
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