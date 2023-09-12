iPhone 15’in tanıtılmasına saatler kala eski iPhone'lar için güncelleme yayınlandı: iOS 15.7.9

iOS 15.7.9 güncellemesi hangi açığı kapatıyor?
Güncelleme, iOS ve iPadOS için iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad Air 2, iPad mini 4. nesil ve iPod Touch 7. nesil cihazlarını kapsıyor. Apple, güncellemenin ImageIO’daki (uygulamaların çoğu görüntü dosyası formatını okuyup yazmasına ve görüntünün meta verilerine erişmesine olanak tanıyan framework) bir güvenlik açığını giderdiğini söylüyor.
iPhone ve iPad kullanıcıları, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme altından iOS 15.7.9 güncellemesini indirebilir. Yapı numarası; 2A2197.
Mac'ler için de yayınlandı
İlgili güvenlik açığı Mac bilgisayarları da etkiliyor. Mac kullanıcıları için de macOS 11.7.10 ve macOS 12.6.9 güncellemeleri yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.