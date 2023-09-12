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    Anlık Bildirim

    iPhone 15’in tanıtılmasına saatler kala eski iPhone'lar için güncelleme yayınlandı: iOS 15.7.9

    Apple, iPhone, iPad ve Mac cihazları etkileyen güvenlik açığını kapatan güncellemeyi yayınladı. iOS 15.7.9 ve diğer güncellemelerin yüklenmesi öneriliyor.       
    iphone ios 15.7.9 indir güvenlik güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta iPhone kullanıcıları için iOS 16.6.1 güncellemesini yayınladı. Şimdi, eski iPhone ve iPad cihazlar için bir güncelleme yayınlandı. iOS 15.7.9, önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor.

    iOS 15.7.9 güncellemesi hangi açığı kapatıyor?

    Güncelleme, iOS ve iPadOS için iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad Air 2, iPad mini 4. nesil ve iPod Touch 7. nesil cihazlarını kapsıyor. Apple, güncellemenin ImageIO’daki (uygulamaların çoğu görüntü dosyası formatını okuyup yazmasına ve görüntünün meta verilerine erişmesine olanak tanıyan framework) bir güvenlik açığını giderdiğini söylüyor.

    iPhone ve iPad kullanıcıları, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme altından iOS 15.7.9 güncellemesini indirebilir. Yapı numarası; 2A2197.

    Mac'ler için de yayınlandı

    İlgili güvenlik açığı Mac bilgisayarları da etkiliyor. Mac kullanıcıları için de macOS 11.7.10 ve macOS 12.6.9 güncellemeleri yayınlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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