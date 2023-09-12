iPhone 15’in tanıtılmasına saatler kala eski iPhone'lar için güncelleme yayınlandı: iOS 15.7.9

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta iPhone kullanıcıları için iOS 16.6.1 güncellemesini yayınladı. Şimdi, eski iPhone ve iPad cihazlar için bir güncelleme yayınlandı. iOS 15.7.9, önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor.

Büyük bir açığı kapatan iOS 16.6.1 güncellemesi çıktı 3 gün önce eklendi

iOS 15.7.9 güncellemesi hangi açığı kapatıyor?

Güncelleme, iOS ve iPadOS için iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad Air 2, iPad mini 4. nesil ve iPod Touch 7. nesil cihazlarını kapsıyor. Apple, güncellemenin ImageIO’daki (uygulamaların çoğu görüntü dosyası formatını okuyup yazmasına ve görüntünün meta verilerine erişmesine olanak tanıyan framework) bir güvenlik açığını giderdiğini söylüyor.

iPhone ve iPad kullanıcıları, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme altından iOS 15.7.9 güncellemesini indirebilir. Yapı numarası; 2A2197.

Mac'ler için de yayınlandı

İlgili güvenlik açığı Mac bilgisayarları da etkiliyor. Mac kullanıcıları için de macOS 11.7.10 ve macOS 12.6.9 güncellemeleri yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Eski iPhone'lar için iOS 15.7.9 güncellemesi yayınlandı