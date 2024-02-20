Apple, yenilenmiş M3 MacBook Pro satmaya başladı: İşte fiyatı

Yenilenmiş M3 MacBook Pro fiyatları ne kadar?
Apple yenilenmiş ürün mağazasında, M3 çipe sahip MacBook Pro'nun fiyatı 240 dolar indirimli olarak 1359 dolar fiyat etiketiyle satışta.
M3 Pro çipli yenilenmiş MacBook Pro’nun fiyatı 1699 dolardan başlıyor. Bu, 11 çekirdekli CPU, 14 çekirdekli GPU’ya sahip M3 çipli 14 inç MacBook Pro için geçerli fiyatlandırma. Apple, 300 dolarlık bir indirim sunuyor. 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU’ya sahip M3 Pro çipli 16 inç MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 2119 dolar. Apple, bu modelde 380 dolar indirim sunuyor.
M3 Max çipli MacBook Pro başlangıç fiyatı 480 dolar indirimle 2719 dolar. Tüm modeller için fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.
Apple'ın yenilenen Mac'lerinin tümü yeni ürünlerle neredeyse aynı. Yenilenmiş MacBook’lar, kapsamlı temizlik ve incelemenin yanı sıra arızalı modüllerin değiştirilmesiyle tam işlevsellik testini içeren bir yenileme sürecine tabi tutuluyor. Yenilenmiş cihazlar AppleCare+ kapsamında ve 14 günlük iade süresine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.