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    Apple, yenilenmiş M3 MacBook Pro satmaya başladı: İşte fiyatı

    Apple cihazlarının indirimli olarak satışa sunulduğu yenilenmiş ürün mağazasının yeni ürünleri; M3 MacBook Pro modelleri. Peki, M3 çipe sahip MacBook Pro'nun indirimli fiyatı ne kadar?
    apple yenilenmiş m3 macbook pro indirimli fiyat Tam Boyutta Gör
    M3 MacBook Pro modelleri, Ekim 2023’te çıktı. Apple, M3 Pro ve M3 Max çipe sahip MacBook Pro’ları yenilenmiş ürün mağazasında ilk kez satışa sundu. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro M3 işlemcili modeller indirimi olarak sunuluyor.

    Yenilenmiş M3 MacBook Pro fiyatları ne kadar?

    Apple yenilenmiş ürün mağazasında, M3 çipe sahip MacBook Pro'nun fiyatı 240 dolar indirimli olarak 1359 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    M3 Pro çipli yenilenmiş MacBook Pro’nun fiyatı 1699 dolardan başlıyor. Bu, 11 çekirdekli CPU, 14 çekirdekli GPU’ya sahip M3 çipli 14 inç MacBook Pro için geçerli fiyatlandırma. Apple, 300 dolarlık bir indirim sunuyor. 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU’ya sahip M3 Pro çipli 16 inç MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 2119 dolar. Apple, bu modelde 380 dolar indirim sunuyor.

    M3 Max çipli MacBook Pro başlangıç fiyatı 480 dolar indirimle 2719 dolar. Tüm modeller için fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.

    Apple'ın yenilenen Mac'lerinin tümü yeni ürünlerle neredeyse aynı. Yenilenmiş MacBook’lar, kapsamlı temizlik ve incelemenin yanı sıra arızalı modüllerin değiştirilmesiyle tam işlevsellik testini içeren bir yenileme sürecine tabi tutuluyor. Yenilenmiş cihazlar AppleCare+ kapsamında ve 14 günlük iade süresine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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