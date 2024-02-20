Apple, yenilenmiş M3 MacBook Pro satmaya başladı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör M3 MacBook Pro modelleri, Ekim 2023’te çıktı. Apple, M3 Pro ve M3 Max çipe sahip MacBook Pro’ları yenilenmiş ürün mağazasında ilk kez satışa sundu. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro M3 işlemcili modeller indirimi olarak sunuluyor.

Yenilenmiş M3 MacBook Pro fiyatları ne kadar?

Apple yenilenmiş ürün mağazasında, M3 çipe sahip MacBook Pro'nun fiyatı 240 dolar indirimli olarak 1359 dolar fiyat etiketiyle satışta.

M3 Pro çipli yenilenmiş MacBook Pro’nun fiyatı 1699 dolardan başlıyor. Bu, 11 çekirdekli CPU, 14 çekirdekli GPU’ya sahip M3 çipli 14 inç MacBook Pro için geçerli fiyatlandırma. Apple, 300 dolarlık bir indirim sunuyor. 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU’ya sahip M3 Pro çipli 16 inç MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 2119 dolar. Apple, bu modelde 380 dolar indirim sunuyor.

M3 Max çipli MacBook Pro başlangıç fiyatı 480 dolar indirimle 2719 dolar. Tüm modeller için fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Apple'ın yenilenen Mac'lerinin tümü yeni ürünlerle neredeyse aynı. Yenilenmiş MacBook’lar, kapsamlı temizlik ve incelemenin yanı sıra arızalı modüllerin değiştirilmesiyle tam işlevsellik testini içeren bir yenileme sürecine tabi tutuluyor. Yenilenmiş cihazlar AppleCare+ kapsamında ve 14 günlük iade süresine sahip.

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