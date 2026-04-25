Apple, MacBook Ultra ile sınırları zorlayacak: İşte 6 yeni özellik

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, geçen ay M5 Pro ve M5 Max çipleriyle güncellenmiş olsa da, yakında daha büyük değişikliklerin geleceği bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, 2027 yılının başlarında gelecek üst düzey MacBook Pro modelleri beklenen tasarım değişikliğini sunacak. Apple’ın "MacBook Ultra" olarak tanıtması beklenen bu model, MacBook Pro'nun üzerinde konumlandırılacak ve Apple’ın en pahalı dizüstü bilgisayarı olacak.

MacBook Ultra’nın OLED ekran, dokunmatik özellikler, Dinamik Ada, TSMC'nin 2nm M6 Pro ve M6 Max işlemcileri, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı ile gelmesi bekleniyor.

OLED ekran

MacBook Ultra, OLED ekranlı ilk MacBook olacak. Mevcut MacBook Pro modelleri, mini-LED arka aydınlatmalı LCD ekran kullanıyor. OLED teknolojisine geçiş, daha zengin renkler ve gerçek siyahlarla daha yüksek kontrast oranı sayesinde görüntü kalitesinde iyileşme sağlayacak.

Apple'ın bugün sattığı tüm iPhone, Apple Watch ve iPad Pro modelleri -yenilenmiş modeller hariç- zaten OLED ekrana sahip.

Dokunmatik ekran

MacBook Ultra, OLED ekranın yanı sıra, dokunmatik deneyimi sunan ilk MacBook olacak. iPad’ler özellikle de iPad Pro modelleri Mac’lerin işlemcisini taşısa da bilgisayar ayrı bir deneyim. Yeni MacBook, hem parmakla hem de klavye ve fare/trackpad ile kullanıma izin verecek.

Dynamic Island

MacBook Ultra’da işlevsiz çentik (üçüncü parti uygulamalar kullanılmadığında) yerini Dynamic Island’a bırakacak.

Dinamik Ada ile MacBook Ultra, ince çerçeveli, gerçekten kenardan kenara bir ekrana doğru bir adım daha atmış olacak. Dinamik Ada, ekranın üst orta kısmındaki kameranın etrafındaki alanda düşük pil ömrü uyarıları, Canlı Etkinlikler, müzik kontrolü ve fazlasını sunacak.

M6 Pro ve M6 Max çip

MacBook Ultra'nın Apple'ın yeni nesil M6 Pro ve M6 Max işlemcileriyle geleceği açık. TSMC’nin gelişmiş 2nm üretim sürecinden geçen işlemciler, elbette daha yüksek performans ve verimlilik artışı sağlayacak. Mevcut M5 Pro ve M5 Max, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm işlemcileri.

Daha ince tasarım

MacBook Ultra'nın MacBook Pro'ya kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Mini-LED arka aydınlatmalı LCD'den OLED'e geçiş, tasarmın da incelmesini sağlayacak.

Apple'ın bu daha ince tasarımı elde etmek için HDMI, MagSafe veya SD kart yuvası gibi bağlantı noktalarını tekrar kaldırmayı planladığına dair bir işaret yok ancak göreceğiz.

Hücresel bağlantı

Mac'ler halihazırda yakındaki bir iPhone veya iPad'deki Kişisel Erişim Noktası özelliği aracılığıyla hücresel ağa bağlanabiliyor ancak Apple'ın yeni Mac'ler için yerleşik hücresel bağlantı seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor. Bu plan hayata geçerse, MacBook Ultra, Apple’ın C1X veya C2 modemiyle LTE veya 5G bağlantısı sunacak.

Apple, MacBook Pro’da 2021 yılından beri aynı tasarımı kullanıyor. Bu nedenle MacBook Ultra, daha güçlü özelliklerin yanı sıra yeni tasarım isteyenlerin de beklediği bir model. MacBook Ultra’nın 2027 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: