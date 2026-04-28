iPhone Ultra ve MacBook Ultra geliyor: İşte tüm beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni iddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini klasik numaralandırma yerine doğrudan "Ultra" markasıyla sunacak. Yani cihazın iPhone 18 ailesinin bir parçası olarak değil, bağımsız bir ürün serisi şeklinde konumlandırılması planlanıyor. Bu yaklaşım, Apple'a ürün takviminde daha fazla esneklik sağlayabilir.

Tanıtım tarafında ise Apple'ın katlanabilir iPhone Ultra'yı, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte Eylül etkinliğinde duyurmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak cihazın satışa çıkışı birkaç hafta gecikebilir. Bu da üretim ve tedarik süreçlerinin hâlâ netleşmediğini gösteriyor. Öte yandan Apple "Ultra" markasını yalnızca telefon tarafıyla sınırlı tutmayacak.

Sızıntılara göre MacBook Ultra, şirketin bugüne kadarki en iddialı dizüstü bilgisayarlarından biri olacak. Cihazın en dikkat çekici yeniliği ise OLED ekran ve dokunmatik panel kombinasyonu. Bu gerçekleşirse, Apple ilk kez bir MacBook modelinde dokunmatik ekran kullanmış olacak. Fiyatlandırma tarafında ise beklenti oldukça yüksek.

Tıpkı Apple Watch Ultra modelinde olduğu gibi, "Ultra" etiketi bu cihazların premium segmentin de üstüne konumlanacağını gösteriyor. Dolayısıyla MacBook Ultra'nın mevcut MacBook Pro modellerinden belirgin şekilde daha pahalı olması bekleniyor. Son olarak Apple'ın Ultra markasını daha da genişletebileceği sızıntılar arasında.

Apple, MacBook Ultra ile sınırları zorlayacak: İşte 6 yenilik 2 gün önce eklendi

İddialara göre şirket, ilerleyen dönemde katlanabilir bir tablet modeli üzerinde de çalışıyor. Muhtemel iPad Ultra modeli, hem fiyat hem de özellik açısından serinin en üst noktasını temsil edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: