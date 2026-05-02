Apple, en ucuz Mac mini'yi satıştan kaldırdı: Türkiye'yi de etkiledi

Tam Boyutta Gör Apple, resmi olarak Mac mini serisini güncelledi ve giriş seviyesi fiyatına önemli bir artış getirdi. Şirket, 256 GB depolama seçeneğini küresel çapta sessiz sedasız kaldırarak, en küçük masaüstü bilgisayarını satın almayı düşünenler için fiyatlandırmayı yükseltti.

Mac mini Türkiye fiyatı 50.499 TL'den başlıyor

M4 işlemcili, 16 GB RAM'li ve en az 512 GB depolama alanına sahip M4 Mac mini artık 50.499 TL’den başlıyor. M4 Pro çip, 14 çekirdekli CPU+20 çekirdekli GPU, 64GB RAM, 8TB SSD, 10 Gigabit Ethernet ve yazılım lisansları (Final Cut Pro ve Logic Pro) sunan en üst yapılandırmada fiyat 319.250 TL’ye kadar çıkıyor.

Daha önce 37.999 TL ödeyerek Mac mini satın alıp ekosisteme girilebiliyordu. 512GB’lık modelde bir fiyat artışı olmasa da, daha uygun fiyatlı temel modelin kaldırılması gizli bir fiyat artışını temsil ediyor. Apple, M5 serisi MacBook Air ve MacBook Pro'nun lansmanında da benzer bir şey yapmıştı. Başka bir deyişle, bu hamle sürpriz olmadı.

Apple CEO’su Tim Cook (Eylül itibarıyla yerini John Ternus’a bırakacak), son kazanç açıklamasında tedarik kısıtlamalarını beklenenden yüksek talebe bağladı ve hem Mac mini hem de Mac Studio'nun yapay zeka ve ajan tabanlı araçlar için tercih edilen platformlar haline geldiğini belirtti. Ancak sektör analistleri, fiyat artışının daha olası nedenleri olarak küresel bellek çipi kıtlığını ve artan bileşen maliyetlerini gösteriyor.

