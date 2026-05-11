    macOS 27, Liquid Glass ayarlamalarıyla geliyor

    Apple, geçen yılki büyük arayüz revizyonuyla ilişkili okunabilirlik şikayetlerini gidermek için macOS 27'nin görsel deneyimini iyileştirmeye hazırlanıyor. İşte Mac'ler için yeni sürümün detayları:

    Apple'ın macOS 27’de Liquid Glass arayüzünde iyileştirmeler yapması bekleniyor. Güncelleme, Mac'lerde okunabilirliği ve performansı artırmayı hedeflerken, yenilenmiş Siri ve daha akıllı Safari sekme organizasyonu gibi yeni yapay zeka özellikleri de getiriyor.

    macOS Tahoe'daki arayüz sorunları giderilecek

    Apple, Liquid Glass tasarım dilini geçen yıl, büyük kullanıcı arayüzü yeniden tasarımının bir parçası olarak tanıtmıştı. Amaç, MacBook'tan iPhone'a kadar tüm cihazlarına fütüristik bir görünüm kazandırmaktı. Yeni tasarım iOS 26 ve iPadOS 26'da karışık tepkiler alırken, insanlar macOS 26 Tahoe'da bazı hatalar da bildirdi. Şimdi, Apple'ın 8 Haziran'daki yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda macOS 27 ve yeni nesil işletim sistemlerini resmi olarak tanıtması bekleniyor. Raporlara göre, Mac’ler için bir sonraki büyük güncelleme, geliştirilmiş arayüzle geliyor.

    Apple’ın tartışmalı Liquid Glass tasarımının eksikliklerini gidermeyi amaçlayan macOS 27 için bir dizi arayüz iyileştirmesi hazırladığı bildiriliyor. Apple, Tahoe'nun piyasaya sürülmesinden bu yana bazı Mac kullanıcılarını rahatsız eden şeffaflık, gölgelendirme ve okunabilirlik sorunlarını gidermeye odaklanan tasarımda ufak değişiklikler planlıyor.

    Performans ve pil ömründe iyileştirmeler

    macOS 27’nin ayrıca hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve pil ömrü iyileştirmeleri de dahil olmak üzere daha geniş yazılım optimizasyonlarını içermesi bekleniyor. Mac kullanıcıları için güncelleme, yeni özelliklerden ziyade işletim sistemini daha hızlı, daha sade ve günlük kullanım için daha kolay hale getirmekle ilgili olacak.

    Yeni Apple Intelligence yapay zeka özellikleri geliyor

    Arayüz iyileştirmelerinin ötesinde, Apple'ın macOS 27 ve iOS 27 genelinde yeni yapay zeka özellikleri hazırladığı bildiriliyor. Merkezde, sohbet botu tarzı etkileşimler, daha derin sistem entegrasyonu ve Siri ile Spotlight Arama arasında daha sıkı bağlantılar içeren yenilenmiş Siri deneyimi olması bekleniyor.

