Arapların yüksek teknoloji yatırımları devam ediyor; ATIC yarıiletken devi olma yolunda

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Petrol gelirleri sayesinde ciddi bir sermaya birikimine sahip olan Arap dünyasındaki yüksek teknoloji ilgisi devam ediyor. Özellikle Abu Dabi (Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti) merkezli firmaların yatırımları dikkatlerden kaçmıyor. Abu Dabi merkezli Mubadala firmasının Ferrari F1'e sponsor olmasıyla başlayan bu akımda AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasının kurucu iki ortağından birisi olan ve %65.8 gibi çoğunluk hisseyi elinde bulunduran ATIC (Advanced Technology Investment Company) önemli bir girişim de daha bulunarak Chartered Semiconductor firmasını satın alacağını açıkladı.

Fabrikası olmayan yarıiletken firmaları için hacimli üretim yapan ve TSMC firmasından sonra bu alandaki en büyük oyunculardan birisi olan Chartered Semiconductor firması ile anlaşmaya varıldığını açıklayan ATIC, hisse başına 1.87$ olmak üzere toplamda 1.8 milyar dolarlık bir ödeme karşılığında firmayı satın alacağını açıkladı. ATIC'den Waleed Al Mokarrab açıklamasında uzun dönem yatırım planları ve finansal desteği ile Chartered firmasının yeni nesil üretim teknolojileri için seviye atlayacaklarını ve yeni yetenekler ve ileri teknoloji fabrikasyon süreçleri için yeni fırsatlar yakalayacağını açıkladı.

Son çeyrekte tamamlanması beklenen satın alma ile birlikte ATIC firmasının yarıiletken endüstrisinde güçlü bir oyuncu olacağı belirtiliyor. AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasını yöneten, Dresden'deki üretim tesislerine ek olarak New York'ta açıldığı an itibariyle dünyanın en gelişmiş yarıtilek tesisi olacağı belirtilen Fab2 isimli yeni fabrikanın temellerini atan ayrıca Fab3 için de planlama aşamasında olduğu belirtilen ATIC, Chartered firması ile birlikte fabrikasız yarıtiletken üreticileri için hacimli üretim olanaklarını arttıracağı ve bu açıdan TSMC'ye güçlü rakip olacağı belirtiliyor.