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Arapların yüksek teknoloji yatırımları devam ediyor; ATIC yarıiletken devi olma yolunda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arapların yüksek teknoloji yatırımları devam ediyor; ATIC yarıiletken devi olma yolunda
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Petrol gelirleri sayesinde ciddi bir sermaya birikimine sahip olan Arap dünyasındaki yüksek teknoloji ilgisi devam ediyor. Özellikle Abu Dabi (Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti) merkezli firmaların yatırımları dikkatlerden kaçmıyor. Abu Dabi merkezli Mubadala firmasının Ferrari F1'e sponsor olmasıyla başlayan bu akımda AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasının kurucu iki ortağından birisi olan ve %65.8 gibi çoğunluk hisseyi elinde bulunduran ATIC (Advanced Technology Investment Company) önemli bir girişim de daha bulunarak Chartered Semiconductor firmasını satın alacağını açıkladı.

Fabrikası olmayan yarıiletken firmaları için hacimli üretim yapan ve TSMC firmasından sonra bu alandaki en büyük oyunculardan birisi olan Chartered Semiconductor firması ile anlaşmaya varıldığını açıklayan ATIC, hisse başına 1.87$ olmak üzere toplamda 1.8 milyar dolarlık bir ödeme karşılığında firmayı satın alacağını açıkladı. ATIC'den Waleed Al Mokarrab açıklamasında uzun dönem yatırım planları ve finansal desteği ile Chartered firmasının yeni nesil üretim teknolojileri için seviye atlayacaklarını ve yeni yetenekler ve ileri teknoloji fabrikasyon süreçleri için yeni fırsatlar yakalayacağını açıkladı.

Son çeyrekte tamamlanması beklenen satın alma ile birlikte ATIC firmasının yarıiletken endüstrisinde güçlü bir oyuncu olacağı belirtiliyor. AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasını yöneten, Dresden'deki üretim tesislerine ek olarak New York'ta açıldığı an itibariyle dünyanın en gelişmiş yarıtilek tesisi olacağı belirtilen Fab2 isimli yeni fabrikanın temellerini atan ayrıca Fab3 için de planlama aşamasında olduğu belirtilen ATIC, Chartered firması ile birlikte fabrikasız yarıtiletken üreticileri için hacimli üretim olanaklarını arttıracağı ve bu açıdan TSMC'ye güçlü rakip olacağı belirtiliyor.


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hacı.basat 10 yıl
Arap dünyasında televizyonlarında Türk Yapımı diziler arapçaya çevrilmiş, rekor reyting rakamlarıyla izleniyorlar, bir sürü dizi, demekki işlerine gelen bir şey olunca alıyorlar.....:)
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fx57 10 yıl
Arkadaşlar siyasi tartışmalara meydan verecek ifade ve açıklamalar kullanmamaya özen gösterelim.
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artenis 10 yıl
Ekonomı/siyaset/dugusallık iç içe oldugundan TR de ,
Fx57 haklısın, siyasi dozu dusurmek adına :

Irk ayrımı yapmayı onlar 7.yy biliyorlardı,
Bugun arabıstanın adı neden SUUDİ arabistan?
Nedenı suudi aşireti , dedıgım gıbı yukarıdada ''statiko'', gidip dubaiye ada yapıp amerıkaya petrol satan biz degiliz, yada cumadan cıkan turklerın basını biz kesmedik gecen yuzyıl arabıstanda, ornek vermeye kalkarsan karsılıklı ornek veririm, ancak sen arapları boykot edın anlamıssın sanırım orda hatan var, ikinci olarak soylediklerinde halkısın,

Peki bu kadar konustuk kım icrate gecıyor? (konustuk bitti herzamnakı gibi )

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kuruwa 10 yıl
adamlar yatırım yapar bizimkiler ellerindekini satar
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nirvanha 10 yıl
TURK-ŞAD
++++++++++++++'lar sana'dır.Başka lafım yok ,lakin bu batılılar şimdi kriz var diye böyle bir sermeyeyi kabul ediyorlar , işleri bitince de tekmeyi basacaklardır.Bu tür işletmeler sadece sermaye koymakla yerli olmuyor ,devlet koruması altında olması lazım , devletinde çok güçlü olması lazım.Araplara koca bir hiç diyen hemşerim sen ne yaptın diye sormazlar mı adama 86 yıldır.Osmanlı'yı sadece tarım yapmakla suşlayanlarda ,tarihden bihaber dolaşıyorlar ortalarda vah yazık.
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artenis 10 yıl
Araplardan fayda goren varmı? (1789dan sonra) ilk soru bu, ardıdan gokdelen yapmak varken çip uretecek olmaları sasrıtıcı,
TR ile ısbırlıgı yapmları mukemmeliyetcı bır yaklasım olur, sermayeler bagımsız yatırımlar olmaz...Tübitak var, aselsan var havelsan vs... ancak statiko...
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TURK-ŞAD 10 yıl
Devlet politikasıda sizin yazdığınız yorumlara paralel olduğu için bu müslüman ülkeler arasında asla bir birlik kurulamıyor, hiç düşünmüyormusunuz böyle birbirimize düşman duygular içinde olduğumuz sürece burnunun dibindeki IRAK ı vururlar OH iyi oldu dersiniz, Afganistanı vururlar OH iyi oldu dersiniz, Filistini vururlar, OH hak ettiler dersiniz, İRAN, SURİYE yi karıştırmaya çalışırlar İYİ Oldu dersiniz, ama unutmayın bir gün gelir sizide vururlar....

Herşeyden önce onlarla ortak bir yönümüz var siz hiç avrupada ki milletlerin bizim gibi birbirine düşmanlık, kin ve nefret duyduklarını gördünüzmü, milletler arasında elbette vardır bir takım anlaşmazlıklar ama, 2. dünya savaşında tüm avrupayı kan gölüne çeviren ALMANYA yı önce dümdüz edip sonra hep birlikte yeniden inşa etmedilermi, ama bizi birbirimize düşürerek birlikten mahrum bırakıp bu coğrafyada diledikleri gibi at koşturdular.. Nedir bu öfke nedir bu kin...

ARAPLAR HAKKINDA ATIP TUTANLAR SİZE BU LAFIM; SORARIM SİZE YUKARDAN BERİ YAZDIKLARINIZI ÖZBE ÖZ KARDEŞİMİZ OLAN UYGUR TÜRKLERİNİ KATLEDEN BİNLERCESİNİ İDAM EDEN BİNLERCESİNİ ÖLDÜREN ÇİNLİLERE NİYE GÖSTERMİYORSUNUZ, YÜZYILLARDIR ÇEÇENLERİ KATLEDEN PEK ÇOK KARDEŞİMİZİ SÜRGÜN EDEN KATLEDEN BİZİ KATLEDEN SARIKAMIŞ OLAYLARINI UNUTMAYIN RUSLARA, BULGARLARA, SIRPLARA NİYE GÖSTERMEZSİNİZ... NİYE ONLARIN MALLARINI BOYKOT ETMİYOSUNUZ, BEN ÇİN MALI ALMAM NİYE DEMİYOSUNUZ...
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sertacaygun 10 yıl
Rekabet her zsaman iyidir. Bu, fabrikası olmayan şirketlerin ürününü alırken de böyledir...
Şimdi zar başı daha az kâr edecek şirketler, daha ucuza ürün alabileceğiz...
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WinteR 10 yıl
Petrol'ün bitişi 3. dünya savaşına sebep olabilir, umarım bitmez.
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sadtneverdie 10 yıl
petrol bitsede arapların halini izlsek.
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darkaura 10 yıl
Petrolun eninde sonunda bitecegini en sonunda gorduler.
dubai nin arap emriliklerinin petrol sonrasi ekonomi icin cok guzel yatirimlari var. hazir ellerinde petrolden gelen buyuk sermaye varken yeni sektorler olusturmak istiyorlar.
ama genede geleceklerini iyi gormuyorum. petrolun verdigi zenginlik yuzunden toplumsal gelisimleri ortacagda donmus kalmis durumda. hala asiretler halinde yasiyorlar. petrolun zenginligi olmadan somaliden hic bir farklari yok.
petrolden gelen sermaye olmadan buyuk sirketleri yatirimlari yonetecek ve isletecek bir dunya gorusu ve toplum yapisindan yoksunlar.
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RoyalForce 10 yıl
arap dostlarımızın!! türkiyeye hiç yatırım yapmamaları ilginç.
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rider30 10 yıl
Türkiye'nin de artık aptalca kısır tartışmaları falan bırakıp bir "teknoloji ve kalkınma açılımı" başlatması gerekir. :)
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OverClocK1ng 10 yıl
@Confusion
Güzel yorum.
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