Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i 2.7 milyar euro'ya satın alıyor

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Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Novartis, kansere karşı ilaç geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys'i satın almak üzere anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, hissedarlar ve düzenleyicilerden onay alınması halinde 2024 yılının ilk yarısında tamamlanacak.

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Yapılan basın açıklamasına göre merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis, MorphoSys'in tüm hisselerini, hisse başına 68 euro karşılığında satın almayı planlıyor. Böylece şirketin tamamına 2.7 milyar euro ödenmiş olacak. MorphoSys hissedarlarının en az yüzde 65'inin hisselerini satmayı kabul etmesi lazım. Ayrıca düzenleyici onayı da gerekiyor.

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Pelabresib üretimi 2025'te başlayabilir

MorphoSys'in satın alınması Novartis'in kanserle mücadeleye yönelik ilaç portföyünü önemli ölçüde genişletmesine olanak tanıyacak. İsviçreli şirket özellikle MorphoSys tarafından geliştirilen bir kan kanseri ilacı olan Pelabresib için onay sürecine girecek. Pelabresib'in Ruxolitinib ile birlikte kullanıldığında miyelofibroz adı verilen bir kemik iliği kanseri türünde olumlu sonuçlar gösterdiği belirtiliyor.

MorphoSys, Pelabresib için yasal onay alması halinde, ilacın üretimine 2025 yılının ortalarında başlayabilir. Ancak aynı yıl içinde şirketin yaklaşık 260 milyon euro borç ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar onaylanmış tek ilacı olan Monjuvi'nin satışları, artan rekabet nedeniyle son zamanlarda beklenenin altında kalmış durumda.

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Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i satın alıyor