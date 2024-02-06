Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i 2.7 milyar euro'ya satın alıyor

    İlaç devi Novartis, Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys'i 2.7 milyar euro'ya satın alıyor. İsviçreli firma böylelikle Alman üretici tarafından geliştirilen kanser tedavilerini portföyüne ekleyecek.

    Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Novartis, kansere karşı ilaç geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys'i satın almak üzere anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, hissedarlar ve düzenleyicilerden onay alınması halinde 2024 yılının ilk yarısında tamamlanacak.

    Yapılan basın açıklamasına göre merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan  Novartis, MorphoSys'in tüm hisselerini, hisse başına 68 euro karşılığında satın almayı planlıyor. Böylece şirketin tamamına 2.7 milyar euro ödenmiş olacak. MorphoSys hissedarlarının en az yüzde 65'inin hisselerini satmayı kabul etmesi lazım. Ayrıca düzenleyici onayı da gerekiyor.

    Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Pelabresib üretimi 2025'te başlayabilir

    MorphoSys'in satın alınması Novartis'in kanserle mücadeleye yönelik ilaç portföyünü önemli ölçüde genişletmesine olanak tanıyacak. İsviçreli şirket özellikle MorphoSys tarafından geliştirilen bir kan kanseri ilacı olan Pelabresib için onay sürecine girecek. Pelabresib'in Ruxolitinib ile birlikte kullanıldığında miyelofibroz adı verilen bir kemik iliği kanseri türünde olumlu sonuçlar gösterdiği belirtiliyor.

    Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i satın alıyor

    MorphoSys, Pelabresib için yasal onay alması halinde, ilacın üretimine 2025 yılının ortalarında başlayabilir. Ancak aynı yıl içinde şirketin yaklaşık 260 milyon euro borç ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar onaylanmış tek ilacı olan Monjuvi'nin satışları, artan rekabet nedeniyle son zamanlarda beklenenin altında kalmış durumda.

    Kaynakça https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-strengthen-oncology-pipeline-agreement-acquire-morphosys-ag-eur-68-share-or-aggregate-eur-27bn-cash https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-05/morphosys-surges-on-report-novartis-is-in-talks-to-buy-drugmaker
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    torrent-oyun.com girilmiyor counter strike bot öldürmek kısayolu 2000 yılı tofaş fiyat listesi zyxel vmg3312-b10b arayüz şifresi 2 5 alt/üst ve kg ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız