Novartis, kanser ilacı geliştiren MorphoSys'i 2.7 milyar euro'ya satın alıyor

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Novartis, kansere karşı ilaç geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys'i satın almak üzere anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, hissedarlar ve düzenleyicilerden onay alınması halinde 2024 yılının ilk yarısında tamamlanacak.
Yapılan basın açıklamasına göre merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis, MorphoSys'in tüm hisselerini, hisse başına 68 euro karşılığında satın almayı planlıyor. Böylece şirketin tamamına 2.7 milyar euro ödenmiş olacak. MorphoSys hissedarlarının en az yüzde 65'inin hisselerini satmayı kabul etmesi lazım. Ayrıca düzenleyici onayı da gerekiyor.
Pelabresib üretimi 2025'te başlayabilir
MorphoSys'in satın alınması Novartis'in kanserle mücadeleye yönelik ilaç portföyünü önemli ölçüde genişletmesine olanak tanıyacak. İsviçreli şirket özellikle MorphoSys tarafından geliştirilen bir kan kanseri ilacı olan Pelabresib için onay sürecine girecek. Pelabresib'in Ruxolitinib ile birlikte kullanıldığında miyelofibroz adı verilen bir kemik iliği kanseri türünde olumlu sonuçlar gösterdiği belirtiliyor.
MorphoSys, Pelabresib için yasal onay alması halinde, ilacın üretimine 2025 yılının ortalarında başlayabilir. Ancak aynı yıl içinde şirketin yaklaşık 260 milyon euro borç ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar onaylanmış tek ilacı olan Monjuvi'nin satışları, artan rekabet nedeniyle son zamanlarda beklenenin altında kalmış durumda.Kaynakça https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-strengthen-oncology-pipeline-agreement-acquire-morphosys-ag-eur-68-share-or-aggregate-eur-27bn-cash https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-05/morphosys-surges-on-report-novartis-is-in-talks-to-buy-drugmaker Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.