Yapay zekaya yoğunlaşan Adobe, Figma'yı satın almayabilir

Tam Boyutta Gör Bloomberg, Adobe ve Figma arasında Eylül 2022'de duyurulan anlaşmanın sonuçlanmaktan hala uzak olduğunu yazıyor. Süreç, antitröst yetkililerinin araştırmaları nedeniyle durmuş durumda.

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Bloomberg'in belirttiğine göre, Adobe'nin Los Angeles'taki son konferansında Figma'nın adı sahnede hiç duyulmadı, oysa geçen yılki etkinlikte Figma CEO'su Dylan Field açılış konuşmalarında yoğun bir şekilde yer almıştı. Wells Fargo analisti Michael Turrin şöyle diyor: Bir yıl önce Adobe'nin büyüme fırsatlarını tükettiği algısı vardı. Ancak şimdi, Photoshop ve diğer ürünler için yapay zeka özelliklerinin yayınlanmasıyla, Figma'yı satın almak "bir yıl önce olduğu kadar acil bir ihtiyaç gibi görünmüyor."

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1 milyar dolarlık tazminat maddesi var

Adobe yöneticileri anlaşmayı tamamlamak niyetinde olduklarını söylüyorlar. Gecikmelerin nedeni ise yasa düzenleyiciler olarak gösteriliyor. İngiliz ve Avrupalı antitröst yetkilileri birleşmenin rekabeti nasıl etkileyeceğini araştırıyorlar. Bloomberg, Şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı'nın anlaşmayı yasaklamak için bir dava hazırladığını bildirmişti.

Anlaşma şartlarına göre Adobe, satın almanın Mart 2024 sonuna kadar tamamlanmaması halinde Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

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