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    Anlık Bildirim

    Yapay zekaya yoğunlaşan Adobe, Figma'yı satın almayabilir

    Yazılım devi Adobe bir yıldır Figma'yı satın alma konusunda anlaşamadı ve kendi ürünlerine odaklandı. Şirketin bu satın almayı gerçekleştirmeme ihtimali var.    
    Yapay zekaya yoğunlaşan Adobe, Figma'yı satın almayabilir Tam Boyutta Gör
    Bloomberg, Adobe ve Figma arasında Eylül 2022'de duyurulan anlaşmanın sonuçlanmaktan hala uzak olduğunu yazıyor. Süreç, antitröst yetkililerinin araştırmaları nedeniyle durmuş durumda.

    Bloomberg'in belirttiğine göre, Adobe'nin Los Angeles'taki son konferansında Figma'nın adı sahnede hiç duyulmadı, oysa geçen yılki etkinlikte Figma CEO'su Dylan Field açılış konuşmalarında yoğun bir şekilde yer almıştı. Wells Fargo analisti Michael Turrin şöyle diyor: Bir yıl önce Adobe'nin büyüme fırsatlarını tükettiği algısı vardı. Ancak şimdi, Photoshop ve diğer ürünler için yapay zeka özelliklerinin yayınlanmasıyla, Figma'yı satın almak "bir yıl önce olduğu kadar acil bir ihtiyaç gibi görünmüyor."

    Yapay zekaya yoğunlaşan Adobe, Figma'yı satın almayabilir Tam Boyutta Gör

    1 milyar dolarlık tazminat maddesi var

    Adobe yöneticileri anlaşmayı tamamlamak niyetinde olduklarını söylüyorlar. Gecikmelerin nedeni ise yasa düzenleyiciler olarak gösteriliyor. İngiliz ve Avrupalı antitröst yetkilileri birleşmenin rekabeti nasıl etkileyeceğini araştırıyorlar. Bloomberg, Şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı'nın anlaşmayı yasaklamak için bir dava hazırladığını bildirmişti.

    Anlaşma şartlarına göre Adobe, satın almanın Mart 2024 sonuna kadar tamamlanmaması halinde Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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