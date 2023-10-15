Yapay zekaya yoğunlaşan Adobe, Figma'yı satın almayabilir

Bloomberg'in belirttiğine göre, Adobe'nin Los Angeles'taki son konferansında Figma'nın adı sahnede hiç duyulmadı, oysa geçen yılki etkinlikte Figma CEO'su Dylan Field açılış konuşmalarında yoğun bir şekilde yer almıştı. Wells Fargo analisti Michael Turrin şöyle diyor: Bir yıl önce Adobe'nin büyüme fırsatlarını tükettiği algısı vardı. Ancak şimdi, Photoshop ve diğer ürünler için yapay zeka özelliklerinin yayınlanmasıyla, Figma'yı satın almak "bir yıl önce olduğu kadar acil bir ihtiyaç gibi görünmüyor."
1 milyar dolarlık tazminat maddesi var
Adobe yöneticileri anlaşmayı tamamlamak niyetinde olduklarını söylüyorlar. Gecikmelerin nedeni ise yasa düzenleyiciler olarak gösteriliyor. İngiliz ve Avrupalı antitröst yetkilileri birleşmenin rekabeti nasıl etkileyeceğini araştırıyorlar. Bloomberg, Şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı'nın anlaşmayı yasaklamak için bir dava hazırladığını bildirmişti.
Anlaşma şartlarına göre Adobe, satın almanın Mart 2024 sonuna kadar tamamlanmaması halinde Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.