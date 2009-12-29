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Araştırma: iPod Touch AppStore'a, Droid Android Market'e damgasını vuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen analitik şirketlerinden Flurry, içinde bulunduğumuz tatil dönemini mercek altına alan araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre iPod Touch ve Motorola Droid tatil dönemine damgasını vuruyor.

Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, AppStore'dan yüklenen uygulama yoğunluğu Aralık ayında Kasım ayına göre %51'lik artış gösterdi. AppStore Kasım ayındaysa Ekim ayına göre ancak %15'lik artış gerçekleştirmişti. Aralık ayı, uzun zamandır iPhone'un gerisinde kalan iPod Touch'ın iPhone'u geçtiği dönem olarak da dikkat çekiyor. Özellikle Noel'i de içine alan 23-25 Aralık tarihleri arasında iPod Touch uygulama yükleme yoğunluğu büyük sıçrama gerçekleştirirken, iPhone kullanıcıları bu dönemde AppStore'u iPod Touch kullanıcılarına göre daha az kullanmış.

Her geçen gün daha popüler hale gelen ve Droid, Hero gibi cihazlarla yaygınlaşan Android'in uygulama mağazası Android Market'deyse uygulama yükleme yoğunluğu geçtiğimiz aya göre %22'lik artış yapabilmiş. Bu dönemde Android Market'i tercih eden kullanıcıların %49'u Motorola Droid kullanıcısı olması da Verizon ve Motorola'nın ortak yürüttükleri reklam kampanyasının yeterince başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırma: iPod Touch AppStore'a, Droid Android Market'e damgasını vuruyor
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Kasım-Aralık döneminde iPod Touch ve iPhone'un AppStore'dan uygulama yükleme yoğunlukları

Araştırma: iPod Touch AppStore'a, Droid Android Market'e damgasını vuruyor
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Android Market'den yüklenen uygulamaların cihazlara göre yüzdesel dağılımı


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fgezgini 9 yıl
Böylelikle kuzey amerika işlemci pazarından sonra akıllı telefon pazarında da artık bir numaralı konuma yerleşmiş oldu.
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realbrutal 9 yıl

fgezgini

Böylelikle kuzey amerika işlemci pazarından sonra akıllı telefon pazarında da artık bir numaralı konuma yerleşmiş oldu.


nokia kendi etti kendi buldu.samsung ve lg bişiler için çabalıyorlar.kuzey amerikanın telefon pazarındaki konumunu sarsabilirler
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halitkin 9 yıl
android kısa süre içerisinde önlenemez bir yükseliş yaşadı ve belliki yaşamaya devam edecek.
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bynedim 9 yıl
Burada Android Market ile Appstore kıyaslanmamış, bu online store'ların kullanan kendi alanındaki cihazlardan gelep talepler kıyaslanmış yani Android ile iPhone OS arasında bağımsız iki haber var burada..

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