Araştırma: Mac kullanıcılarının %85'i aynı zamanda PC sahibi

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD Group, bilgisayar kullanım alışkanlıklarıyla ilgili yeni bir çalışmasının sonucunu yayınladı. Amerikalı kullanıcılar ile gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucuna göre, Apple tabanlı sistemlerin kullanım yaygınlığı artıyor. Pazar payı 2008 yılında %9 olan Apple ilk yarısı krizin etkileri altında geçen 2009 yılında payını %12'ye çıkartmayı başardı.
Raporda yer alan detaylara göre Apple sistem kullanan hanelerin (%12'nin) %85'i çoklu sistem sahibi olarak aynı zamanda Windows tabanlı bilgisayara da sahip. Öte yandan Apple kullanıcılarının %72'sinde aynı zamanda dizüstü bilgisayar bulunduğu dolayısıyla Apple kullanıcılarının daha mobilize olduğu belirtilirken hanelerin %66'sında aynı zamanda 3 veya 4. sistemin bulunduğuna dikkat çekildi.
Mac sahibi hanelerin elektronik cihaz yaygınlığında da önde olduğu örneğin bilgisayar kullanan tüm hanelerin %36'sı, Apple kullanıcılarının ise %63'ünde aynı zamanda iPod sahibi olduğu yine Apple kullanıcılarının yarısında GPS cihazı bulunurken bu oranın tüm kullanıcılar arasında %30'a kadar düştüğü ve Apple sistemli hanelerin %36'sında gelirin 100.000$'ın üzerinde olduğu açıklandı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam diyoki pc'me MacOS X kurdum hiç hızlı ve stabil değil. Yahu senin bilgisayarın için yapılmış bir işletim sistemi değilki o. Binbir takla atarak kırılmış sistemi başka bir yapıya sahip bilgisayara kuruyorsun ve kıyaslama yapıp şikayet ediyorsun. Bu nasıl bir mantıkdır, insanın kafasını duvarlara vurası geliyor valla.
15 yıldır mac kullanırım ve windows'u bir işletim sisteminden bile saymam. Yorumlara bakıyorumda, insanlar mac cahilliklerini internette biraz araştırma yaparak gidereceklerine kendilerince bunu bilgisayarın yetersizliğine bağlıyorlar.
Elde edemediğiniz yada elde edipte kullanamadığınız herşeyi boklamakmı zorundasınız anlamıyorumki.
Macler dünyanın en stabil, en hızlı ve en şık bilgisayarlarıdır. MacOS X dünyanın en iyi işletim sistemidir. Nokta......
Oyunmu dediniz, lütfen çoluk çocuk takımı gidip tekno marketlerden bir tane PS3 alsın, doya doya kullansın.
lafım kimseye değil beni de polemikçi sanmayın ama ben burada bir tatminsizlik seziyorum
Mac'i anlamadan yargısız infaz yapan gerizekalının alasıdır
Mac'i anlayıp ta kullanmayan ve Windowsu kendi için daha kullanışlı hale getiren zekidir..
@hobar
Kimse kimsenin görüşüne kesinlikle yanlış diyemez zira siz bilgisayarınızda macin tadına vardığınızı "sanıyorsunuz" sadece. Mac bileşenleri en uyumlu olacak şekilde seçiliyorlar ve Mac OS sayesinde eldeki sistemi çok çok iyi kullanıyor, işletim sistemi çok ama çok stabil. Oyun konusunda kıt olduğu için çok güncel sistemler olmaları gerekmiyor, birkaç yılda bir güncellenmeleri yeterli oluyor. Bilgisayarınızdaki Mac OS asla sorunsuz değildir, bu yüzden de ofis daha yavaş açılıyor olabilir, birebir gözlerimle gördüm bunu, yeni nesil bir Mac book Windowstan daha hızlı açtı Ofisin her programını. Gerçek maclerle test yaptıktan sonra fikir sahibi olmanızı dilerim.
Evinde 1 Mac 1 bilgisayar bulunduranların büyük bir çoğunluğu Mac bilgisayarları kullanım kolaylıklarının işlerinde kolaylık sağlamasından dolayı kullanıyor. Bir iş bilgisayarının çökmesi ev bilgisayarının çökmesinden çok daha zararlıdır tahmin edeceğiniz gibi. Gerçek bir Mac kullanmayan arkadaşlar lütfen sadece parası için yorum yapmasın.
yazılım olaraksa windowsta çalıştırdığınız her programı da microsoft hazırlamıyor
ama mac'de de .Net tarzı bişey olsaydı(var mı bilmiyorum) iyi olurdu
Steve Jobs'un sitemizin daimi ziyaretçilerinden olduğunu bilmiyormuydunuz ? Hatta hemen üstünüzdeki mesajı yazan Vipracing'de Apple'ın merkezinde çalışan bir arkadaşımız.