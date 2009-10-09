Araştırma: Mac kullanıcılarının %85'i aynı zamanda PC sahibi

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD Group, bilgisayar kullanım alışkanlıklarıyla ilgili yeni bir çalışmasının sonucunu yayınladı. Amerikalı kullanıcılar ile gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucuna göre, Apple tabanlı sistemlerin kullanım yaygınlığı artıyor. Pazar payı 2008 yılında %9 olan Apple ilk yarısı krizin etkileri altında geçen 2009 yılında payını %12'ye çıkartmayı başardı.

Raporda yer alan detaylara göre Apple sistem kullanan hanelerin (%12'nin) %85'i çoklu sistem sahibi olarak aynı zamanda Windows tabanlı bilgisayara da sahip. Öte yandan Apple kullanıcılarının %72'sinde aynı zamanda dizüstü bilgisayar bulunduğu dolayısıyla Apple kullanıcılarının daha mobilize olduğu belirtilirken hanelerin %66'sında aynı zamanda 3 veya 4. sistemin bulunduğuna dikkat çekildi.

Mac sahibi hanelerin elektronik cihaz yaygınlığında da önde olduğu örneğin bilgisayar kullanan tüm hanelerin %36'sı, Apple kullanıcılarının ise %63'ünde aynı zamanda iPod sahibi olduğu yine Apple kullanıcılarının yarısında GPS cihazı bulunurken bu oranın tüm kullanıcılar arasında %30'a kadar düştüğü ve Apple sistemli hanelerin %36'sında gelirin 100.000$'ın üzerinde olduğu açıklandı.