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Araştırma: Mac kullanıcılarının %85'i aynı zamanda PC sahibi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma: Mac kullanıcılarının %85'i aynı zamanda PC sahibi
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından NPD Group, bilgisayar kullanım alışkanlıklarıyla ilgili yeni bir çalışmasının sonucunu yayınladı. Amerikalı kullanıcılar ile gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucuna göre, Apple tabanlı sistemlerin kullanım yaygınlığı artıyor. Pazar payı 2008 yılında %9 olan Apple ilk yarısı krizin etkileri altında geçen 2009 yılında payını %12'ye çıkartmayı başardı.

Raporda yer alan detaylara göre Apple sistem kullanan hanelerin (%12'nin) %85'i çoklu sistem sahibi olarak aynı zamanda Windows tabanlı bilgisayara da sahip. Öte yandan Apple kullanıcılarının %72'sinde aynı zamanda dizüstü bilgisayar bulunduğu dolayısıyla Apple kullanıcılarının daha mobilize olduğu belirtilirken hanelerin %66'sında aynı zamanda 3 veya 4. sistemin bulunduğuna dikkat çekildi.

Mac sahibi hanelerin elektronik cihaz yaygınlığında da önde olduğu örneğin bilgisayar kullanan tüm hanelerin %36'sı, Apple kullanıcılarının ise %63'ünde aynı zamanda iPod sahibi olduğu yine Apple kullanıcılarının yarısında GPS cihazı bulunurken bu oranın tüm kullanıcılar arasında %30'a kadar düştüğü ve Apple sistemli hanelerin %36'sında gelirin 100.000$'ın üzerinde olduğu açıklandı.


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mertgraph 9 yıl
En çok bir ürün almadan önce internette araştırma yapan ve bu yorumları yazan cahillerin yorumlarını okuyup karar veren kullanıcılara acıyorum.
Adam diyoki pc'me MacOS X kurdum hiç hızlı ve stabil değil. Yahu senin bilgisayarın için yapılmış bir işletim sistemi değilki o. Binbir takla atarak kırılmış sistemi başka bir yapıya sahip bilgisayara kuruyorsun ve kıyaslama yapıp şikayet ediyorsun. Bu nasıl bir mantıkdır, insanın kafasını duvarlara vurası geliyor valla.


15 yıldır mac kullanırım ve windows'u bir işletim sisteminden bile saymam. Yorumlara bakıyorumda, insanlar mac cahilliklerini internette biraz araştırma yaparak gidereceklerine kendilerince bunu bilgisayarın yetersizliğine bağlıyorlar.
Elde edemediğiniz yada elde edipte kullanamadığınız herşeyi boklamakmı zorundasınız anlamıyorumki.

Macler dünyanın en stabil, en hızlı ve en şık bilgisayarlarıdır. MacOS X dünyanın en iyi işletim sistemidir. Nokta......

Oyunmu dediniz, lütfen çoluk çocuk takımı gidip tekno marketlerden bir tane PS3 alsın, doya doya kullansın.
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merm 9 yıl

fx57
Öte yandan Apple kullanıcılarının %72'sinde aynı zamanda dizüstü bilgisayar bulunduğu dolayısıyla Apple kullanıcılarının daha mobilize olduğu belirtilirken hanelerin %66'sında aynı zamanda 3 veya 4. sistemin bulunduğuna dikkat çekildi.
Mac sahibi hanelerin elektronik cihaz yaygınlığında da önde olduğu örneğin bilgisayar kullanan tüm hanelerin %36'sı, Apple kullanıcılarının ise %63'ünde aynı zamanda iPod sahibi olduğu yine Apple kullanıcılarının yarısında GPS cihazı bulunurken bu oranın tüm kullanıcılar arasında %30'a kadar düştüğü ve Apple sistemli hanelerin %36'sında gelirin 100.000$'ın üzerinde olduğu açıklandı.



lafım kimseye değil beni de polemikçi sanmayın ama ben burada bir tatminsizlik seziyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Bence Mac'i PC'den ayıran en iyi özeliği istediğin dili seçme özgürlüğü. İster bir gün İngizce kullanın isterseniz bir günde Türkçe kullanın. Hava atan insanlar birde Sony Vaio kulanıcısı olduğun söleyen mitlere dünceğini düşünüyorum. PC oyun ve yazı yazmaya yöneliktir ve Mac ise yaratmaya yöneliktir. Hava atmakla alakasıyoktu. O bir kere insanın kişilik özliğidir.
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arrivederci 10 yıl
mac e tabi virüs bulaşmaz kim niye yapsın ki %2-3 kullanıcısı olan bir sisteme 10 sene kullanılan macin içinde sanırım uzaydan parça getiriyolar 5-6 sene önce p4 işlemciler vardı 5 sene onceki macin de ondan bi farkı yok sadece görüntü:D
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HyperioИ 10 yıl
Mac'i anlayıp kullanabilen akıllıdır ,
Mac'i anlamadan yargısız infaz yapan gerizekalının alasıdır
Mac'i anlayıp ta kullanmayan ve Windowsu kendi için daha kullanışlı hale getiren zekidir..
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tegmen.ii 10 yıl
Bundan 8 sene önce 1800 dolara aldığım g4 işlemcili powerpc makinamı iki ay önce 1050 dolara sattım. aynı günlerde bir tanıdığım, altı ay önce 1200 dolara aldığı hp marka notebook'unu taksitlerini ödeyemediği için satmak zorunda kalmış. sadece 850 liraya. sizce cidden mac pahalı mı yoksa mac alanların pc'ye harcayacak boşa atılacak parası olmadığı için mi tercih ediliyor. şahsen 2000 lira verip pc almaktansa 3500 lira verir mac alırım en az 10 sene kafam ağrımadan kullanırım...
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ilkerinanç 10 yıl
ben de 5 kuruş vermem hem pc hem mac kullanır giderim.du bakalım nereye kadar gidicez ama...
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The Force 10 yıl
Macten msne girememek, müzik dinleyememek falan kullanıcının yetersizliğidir. Fişi takmayıp teknik servisi arayan windows kullanıcıları da var bu windowsun suçu değil.
@hobar
Kimse kimsenin görüşüne kesinlikle yanlış diyemez zira siz bilgisayarınızda macin tadına vardığınızı "sanıyorsunuz" sadece. Mac bileşenleri en uyumlu olacak şekilde seçiliyorlar ve Mac OS sayesinde eldeki sistemi çok çok iyi kullanıyor, işletim sistemi çok ama çok stabil. Oyun konusunda kıt olduğu için çok güncel sistemler olmaları gerekmiyor, birkaç yılda bir güncellenmeleri yeterli oluyor. Bilgisayarınızdaki Mac OS asla sorunsuz değildir, bu yüzden de ofis daha yavaş açılıyor olabilir, birebir gözlerimle gördüm bunu, yeni nesil bir Mac book Windowstan daha hızlı açtı Ofisin her programını. Gerçek maclerle test yaptıktan sonra fikir sahibi olmanızı dilerim.
Evinde 1 Mac 1 bilgisayar bulunduranların büyük bir çoğunluğu Mac bilgisayarları kullanım kolaylıklarının işlerinde kolaylık sağlamasından dolayı kullanıyor. Bir iş bilgisayarının çökmesi ev bilgisayarının çökmesinden çok daha zararlıdır tahmin edeceğiniz gibi. Gerçek bir Mac kullanmayan arkadaşlar lütfen sadece parası için yorum yapmasın.
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tegmen.ii 10 yıl
eee PİSİ ulaşamadığı APPLE pis dermiş.
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Ïnsert 10 yıl
@hobar, mac bi işe yaramaz demişsin ama pcne kurmayı da ihmal etmemişsin ne ayak

yazılım olaraksa windowsta çalıştırdığınız her programı da microsoft hazırlamıyor
ama mac'de de .Net tarzı bişey olsaydı(var mı bilmiyorum) iyi olurdu
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ozancn 10 yıl
apple bir çok ürünü zaten 5 para etmez ama kabul etmek lazım hepsinde estetik var. tutturmuşlar bir imac bir iphone gidiyorlar. ondan çok daha üstün ürünler çok daha ucuza satılırken bu apple neden bu kadar takılıyor hiç anlam veremiyorum. Dananım haber gibi sayfalarda nereyi açsanız karşınıza apple tanıtımları (reklamları) geliyor vs vs. apple bunlara gizliden gizliye para veriyor galiba ;)
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Shady 10 yıl

ozancn

Apple bunlara gizliden gizliye para veriyor galiba ;)



Steve Jobs'un sitemizin daimi ziyaretçilerinden olduğunu bilmiyormuydunuz ? Hatta hemen üstünüzdeki mesajı yazan Vipracing'de Apple'ın merkezinde çalışan bir arkadaşımız.
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Mert 10 yıl
Mac'i zaten genelde iş için kullanıyorlar ve evlerinde PC olması hiç şaşırtıcı değil.

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tarnat1985 10 yıl
Banane yahuu...!!!
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Vipracing 10 yıl
Bilip bilmeden bu kadar kesin eleştri yapmayın bir fikriniz olsun özellik ile eleştrilerinde provokatif benzetmeler yapanların amacı belliki başka.
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kolpaci 10 yıl
valla benim kuzenimde de mac var bitane adam ne msn açabilyor ne müzik dinleyebilyor ne oyun oynayabilyior hiç bişey yapamıyor zavallım geçen bana msj atıyo kuzen yeni pc toplayalım hahahah 5 para etmez sistemler sadece estetik var.
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