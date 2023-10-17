MAC mi? PC mi? Hangisini kullananlar yapay zekaya daha ilgili?

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Yapay zekalar günümüzde giderek popüler bir hale gelmeye başladı. Özellikle ChatGPT, Midjourney gibi üretken yapay zekaların gelişmesiyle birlikte birçok insanın ilgisi bu alana yoğunlaştı.



Ukraynalı yazılım şirketi Setapp tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mac kullanıcılarının yüzde 42'si yapay zeka tabanlı uygulamaları günlük olarak kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 63'ü yapay zeka uygulamalarının geleneksel uygulamalardan daha faydalı olduğuna inanıyor.



Mac uygulama geliştiricileri de bu trende ayak uyduruyor; yüzde 44'ü zaten yapay zeka veya makine öğrenimi modellerini uygulamış durumda ve yüzde 28'i de bu teknolojiyi entegre etmek üzerinde çalışıyor. Yıllık bir raporun parçası olan bu araştırmada 1.241 Mac kullanıcısı yer aldı. Ankete katılanların yüzde 70'i M1 veya M2 çipli bir Mac'e sahip.

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Mac kullanıcılarının en çok kullandığı yapay zekalar neler?

Raporda ayrıca en popüler yapay zeka uygulamaları da sıralanıyor. Bu uygulamaların başında Google'ın AI Bard'ı ve Microsoft’un Bing’i bulunuyor.

Ayrıca, TypingMind, Elephas, Spark, Notion, Grammarly, Craft, Luminar Neo, MacGPT, Asana, Raycast ve MacWhisper gibi uygulamalar da kullanıcılar arasında popülerliğe sahip.



Setapp Ürün Lideri Mykola Savin, "Yapay zeka uygulamaları, kullanıcıların günlük iş akışlarının önemli bir parçası haline gelmiş durumda" dedi ve ekledi "Bu uygulamalar kullanıcıların daha verimli çalışmalarına yardımcı oluyor ve bu nedenle kullanıcılar bu teknolojiyi benimsemeye devam ediyorlar."



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MAC kullanıcıları daha çok yapay zeka kullanıyor