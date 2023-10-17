Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MAC mi? PC mi? Hangisini kullananlar yapay zekaya daha ilgili?

    PC ve MAC kullanıcıları arasındaki yapay zeka kullanımı hakkında bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda MAC kullanıcılarının daha çok yapay zekayı kullandıkları ortaya çıktı.

    MAC kullanıcıları daha çok yapay zeka kullanıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zekalar günümüzde giderek popüler bir hale gelmeye başladı. Özellikle ChatGPT, Midjourney gibi üretken yapay zekaların gelişmesiyle birlikte birçok insanın ilgisi bu alana yoğunlaştı.

    Ukraynalı yazılım şirketi Setapp tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mac kullanıcılarının yüzde 42'si yapay zeka tabanlı uygulamaları günlük olarak kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 63'ü yapay zeka uygulamalarının geleneksel uygulamalardan daha faydalı olduğuna inanıyor. 

    Mac uygulama geliştiricileri de bu trende ayak uyduruyor; yüzde 44'ü zaten yapay zeka veya makine öğrenimi modellerini uygulamış durumda ve yüzde 28'i de bu teknolojiyi entegre etmek üzerinde çalışıyor. Yıllık bir raporun parçası olan bu araştırmada 1.241 Mac kullanıcısı yer aldı. Ankete katılanların yüzde 70'i M1 veya M2 çipli bir Mac'e sahip.

    Mac kullanıcılarının en çok kullandığı yapay zekalar neler?

    Raporda ayrıca en popüler yapay zeka uygulamaları da sıralanıyor. Bu uygulamaların başında Google'ın AI Bard'ı ve Microsoft’un Bing’i bulunuyor. 
    Ayrıca, TypingMind, Elephas, Spark, Notion, Grammarly, Craft, Luminar Neo, MacGPT, Asana, Raycast ve MacWhisper gibi uygulamalar da kullanıcılar arasında popülerliğe sahip.

    Setapp Ürün Lideri Mykola Savin, "Yapay zeka uygulamaları, kullanıcıların günlük iş akışlarının önemli bir parçası haline gelmiş durumda" dedi ve ekledi "Bu uygulamalar kullanıcıların daha verimli çalışmalarına yardımcı oluyor ve bu nedenle kullanıcılar bu teknolojiyi benimsemeye devam ediyorlar."
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim domuz yağı olan çikolatalar cartier orjinallik sorgulama cf moto 250 nk lastik önerisi turkcell en az kaç tl yüklenir 2023 pendikten esenler otogara nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel-1 5033-f
    Alcatel-1 5033-f
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız