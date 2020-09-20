Araştırmacılar, dünyanın ilk düz ve süper ince balıkgözü lensini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Ultra geniş açıya sahip balıkgözü lensler panoramik görüntüler yakalamak için uygun olmalarına rağmen kalın mercek yapısı ve üretim maliyetleri nedeniyle sınırlı kullanım alanı sunuyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Massachusetts Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, dünyanın ilk ince ve düz balıkgözü merceğini ürettiklerini duyurdu.

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Ekibin geliştirdiği lensin büyük bir sürprizle karşılandığını belirten MIT Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan araştırmacı Juejun Hu, “Birçoğu için sürpriz oldu. Zira bazıları, ultra görüş açısı sunan bir metalens üretilmesinin imkânsız olduğuna inanıyordu.” ifadelerini kullandı. Metalensler, nano yapıları kullanarak ışığı odaklayan düz yüzeyler olarak tanımlanıyor.

Araştırmacıların ürettikleri lens, arkası ince bir tabaka kurşun tellür film ile kaplanmış 1mm kalınlığındaki kalsiyum florür camdan oluşuyor. Film tabakası üzerinde ise meta-atom denilen ve nano ölçekte optik yapılar bulunuyor. Bu yapılar, ışığı değişik biçimlerde kırmak için farklı şekillere sahip.

Çok geniş kullanım alanı vadediyor

Diyafram aralığından girerek mercek üzerine beliren ışık, ekibin geliştirdiği mm kalınlığındaki camdan da geçerek kurşun tellür filmin üzerine geliyor. Bu tabaka üzerindeki nano atomlar sayesinde farklı açılara dağılan ışıkla birlikte 180 derecelik görüş alanına sahip keskin görüntüler elde ediliyor.

Teknoloji henüz çok yeni olduğu için şu an sadece kızılötesi ışınla görüntü elde edilebilmekte. Ancak araştırmacılar, nano yapıları daha da küçülterek ve farklı malzemeler ile merceğin görünür ışıkta da kullanılabileceğini belirtiyor. Bu aşamadan sonra söz konusu lens, cep telefonu kameraları, fotoğraf makineleri, endoskopi aletleri ile sanal gerçeklik gözlüklerinde kullanılabilecek.

Araştırma sonuçları, Nano Letters dergisinde yayınlanmış durumda.

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