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    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü

    Çıkışıyla birlikte dünyanın en hızlı tüketici GPU’su unvanını alan RTX 3080, Crysis Remastered'ın "Crysis açar mı? " grafik ayarıyla 4K çözünürlükte test edildi. Çıkan sonuç, RTX 3080'i oldukça üzdü.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    3,4b
    25
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    Gökhan G.
    Editör
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    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü
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    17 Eylül itibariyle resmi olarak satışa sunulan ve halihazırda dünyanın en hızlı tüketici GPU’su unvanını alan RTX 3080, 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkan Crysis Remastered ile test edildi.

    Bundan birkaç gün önce geliştirici Crytek’in paylaştığı ve zamanında “Crysis açar mı?” şeklinde kullanılan ifadenin grafik ayarı olarak sunulduğu oyun, 4K çözünürlükte RTX 3080’i tabiri yerindeyse “ağlattı”.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı"

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    Popüler YouTube kanalı LinusTech’in test masasına konuk ettiği kart ile oyun, Linus’ın sahip olduğu 77” boyutundaki LG CX Oled TV’de Intel i9 10900k işlemci ve 32GB bellek kullanılarak test edildi.

    4K/60 fps şuan için hayal

    Linus’ın 4K “Crysis açar mı?” grafik ayarında çalıştırdığı oyun RTX 3080 kart ile 25 ila 32 fps arasında kare/saniye oranlarına ulaşabildi. Oyunun çoğunlukla oynanabilirlikten uzak olduğu bu ayar, daha sonra düşürülerek daha akıcı oyun deneyimi yakalanmaya çalışıldı. Linus’ın hangi kalite ayarlarının seçtiğinin görülmediği ikinci aşamada ise RTX 3080 41 ila 70 fps arasında değerlere ulaştı. Bu açıdan bakıldığında RTX 3080’in ultra ayarlarda stabil şekilde 4k/60 fps performans vermesini engelleyen ilk oyun Crysis Remastered oldu.

    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü
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    Ancak bu durum çok da uzun sürmeyebilir. Zira Crytek, oyuna yakında gelecek bir güncelleme ile DLSS 2.0 desteği ekleneceğini duyurdu. Belki de RTX 3080 bu sayede ününe yakışan bir performans sergileyecek. Güncelleme gelene kadar yarışmanın galibi Crysis Remastered gibi duruyor.

    Aşağıda Linus’ın yayınladığı videoya göz atabilirsiniz



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mansurmarsak (mansur akın) 4 sa. en beğenilen
    Sene olmuş 2020 hala Crysis açamıyoruz :d
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    nebulabado 1 sa.
    Yıllar geçti Crysis oynatan sistem bulamadık.

    Ben karar verdim; Bu oyunu KUANTUM bilgisayar bile oynatamaz :(
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 sa.
    Valla kimse kusura bakmasında o kadar para döktükten sonra güncel oyunların içinden geçemiceksem o iş çöptür.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa.


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    EMINX84 (emre zanbak) 2 sa.
    3090 alsın yada 3090 süper. Adamlarda nasıl olsa alım gücü yüksek, bizim gibi fukara değil.
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    joven 2 sa.
    15 sene önce PC sistemlerden bir cacık olmayacağı gerçeğini görerek konsola geçiş yapmıştım PC sistemler adeta para tuzağı ne kadar harcarsan
    harca doymak bilmeyen para canavarları karşılığında çıkan oyunlar harcanan para ile örtüşmüyor bir ekran kartı fiyatına konsol ve çıkan özel oyunlar yeterde artar o küçücük ekranlarda kare saniye peşinde koşmak
    şaka gibi
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa. joven
    Konsollar da çok farklı değil hocam. Ekran kartı fiyatına konsol alabiliyorsunuz ama konsollar oyun tarafında oldukça pahalı kalıyor. Konsol alıp üstüne de 10 tane oyun alsanız kafa kafaya gelmeye başlıyor ki yeni nesil konsol oyunları daha çıkmadan bir 10 dolar daha pahalı olacak.Konsolların 5 - 6 senede bir yenisi çıkıyor bu da ayrı bir maliyet ve genel olarak geriye uyumluluk konusu da özellikle PlayStation için çözülmüş değil. Pc bu anlamda büyük avantaj. Ekstra bir şey ödemeden eski oyunları oynayabilirsiniz.Konsollar genel ve doğal olarak daha stabil, burada da çok farklı konfigürasyon ve donanım kaynaklı yapımcıları zorlayan bir durum var pc tarafında. Yazılımcılar daha iyi iş çıkarabilse bu fark ortadan kalkacak.Diğer taraftan baktığımızda pc tarafında çok daha güçlü donanımlar var bir de oyun modlama imkanı oldukça avantajlı.Bir başka konu ise bütçenize göre farklı farklı donanım ile bilgisayar kurabilir veya laptop alabilirsiniz. Konsollarda bir iki model dışında bu yok. Örnek vermek gerekirse PS4 ilk kasa, slim ve pro.Ayrıca bilgisayarı hem oyun hem de diğer amaçlar için kullanabiliyorsunuz.
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    DjarumBlack- 3 sa.
    Gta 5 açar mı
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    JacquesC (Poyraz K.) 3 sa.
    Yok Crysis
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 sa. (düzenlendi)
    Ben grafiksel açıdan çok bir devrim göremedim ray tracing dışında dokular yenileri ile değişmiş... Açıkçası shadow of tomb raider in grafiğinden hallice... İnsan açıkçası battlefield 5 gibi grafik bekliyor açıkçası
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    Krone 3 sa.
    3090 SLI yapsan yine sorun yaşarsın. Oyunda iş yok.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 sa. Krone
    Doğru dedin optimizasyona yüklenme mario çöp gibi grafikli oyun bile kasar...



    Mesela iyi optimize örneği forza horizon 4



    Kötü optimize örneği the crew 2
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    bobsantino (Burak ) 3 sa.
    Grafikler aynı gibi geliyor bana
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