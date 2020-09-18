Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü

17 Eylül itibariyle resmi olarak satışa sunulan ve halihazırda dünyanın en hızlı tüketici GPU’su unvanını alan RTX 3080, 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkan Crysis Remastered ile test edildi.
Bundan birkaç gün önce geliştirici Crytek’in paylaştığı ve zamanında “Crysis açar mı?” şeklinde kullanılan ifadenin grafik ayarı olarak sunulduğu oyun, 4K çözünürlükte RTX 3080’i tabiri yerindeyse “ağlattı”.
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Popüler YouTube kanalı LinusTech’in test masasına konuk ettiği kart ile oyun, Linus’ın sahip olduğu 77” boyutundaki LG CX Oled TV’de Intel i9 10900k işlemci ve 32GB bellek kullanılarak test edildi.
4K/60 fps şuan için hayal
Linus’ın 4K “Crysis açar mı?” grafik ayarında çalıştırdığı oyun RTX 3080 kart ile 25 ila 32 fps arasında kare/saniye oranlarına ulaşabildi. Oyunun çoğunlukla oynanabilirlikten uzak olduğu bu ayar, daha sonra düşürülerek daha akıcı oyun deneyimi yakalanmaya çalışıldı. Linus’ın hangi kalite ayarlarının seçtiğinin görülmediği ikinci aşamada ise RTX 3080 41 ila 70 fps arasında değerlere ulaştı. Bu açıdan bakıldığında RTX 3080’in ultra ayarlarda stabil şekilde 4k/60 fps performans vermesini engelleyen ilk oyun Crysis Remastered oldu.
Ancak bu durum çok da uzun sürmeyebilir. Zira Crytek, oyuna yakında gelecek bir güncelleme ile DLSS 2.0 desteği ekleneceğini duyurdu. Belki de RTX 3080 bu sayede ününe yakışan bir performans sergileyecek. Güncelleme gelene kadar yarışmanın galibi Crysis Remastered gibi duruyor.
Aşağıda Linus’ın yayınladığı videoya göz atabilirsiniz
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Ben karar verdim; Bu oyunu KUANTUM bilgisayar bile oynatamaz :(
harca doymak bilmeyen para canavarları karşılığında çıkan oyunlar harcanan para ile örtüşmüyor bir ekran kartı fiyatına konsol ve çıkan özel oyunlar yeterde artar o küçücük ekranlarda kare saniye peşinde koşmak
şaka gibi
Mesela iyi optimize örneği forza horizon 4
Kötü optimize örneği the crew 2
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