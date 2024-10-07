Araştırmacılar elektrik üretebilen yapay bitki geliştirdi: İşte detaylar

Yapay bitki iç mekan havasını temizleyip elektrik üretebiliyor
Ekip, beş biyolojik güneş pili ve fotosentetik bakteri kullanarak yapay bir yaprak üretti ve bu yaprak daha sonra daha geniş uygulama alanlarına sahip tam teşekküllü bir bitkiye dönüştü. Bitki aynı zamanda iç mekan hava kalitesini de iyileştirebiliyor. Beş yapraklı yapay bitkinin karbondioksit emme oranı ve oksijen üretim kapasitesi test edildi.
Şu anda yaklaşık 140 mikrowatt güç üretiyor ancak Profesör Seokheun Choi ve doktora öğrencisi Maryam Rezaie liderliğindeki ekip bu çıktıyı bir miliwatt'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca tasarıma lityum iyon piller veya süper kapasitörler gibi bir enerji depolama sistemi eklemeyi planlıyorlar.
Yapay bitki özellikle karbondioksit seviyelerini düşürerek iç mekan hava kalitesini iyileştirmede oldukça başarılı oldu. Fotosentezi güçlendirmek için iç mekan ışığını kullanıyor ve iç mekan CO2 seviyelerini 5.000'den 500ppm'ye yüzde 90 oranında düşürebiliyor.
Bu doğal bitkilerin sağladığı yüzde 10'luk azalmaya göre büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Sistem ayrıca taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmak için yeterli miktarda oksijen ve biyoelektrik üreterek iç mekan çevresel sorunlarına sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Choi, özellikle COVID-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda iç mekan hava kalitesinin önemine vurgu yaptı. Farklı kaynakların, yapı malzemeleri ve halılar dahil olmak üzere zararlı maddeler üretebileceğini belirtti. Ayrıca, insan solunumu iç mekanlarda CO2 seviyelerini yükseltir. Sentetik tesis, yenilenebilir elektrik üretirken hava kalitesini artırıp CO2 seviyelerini düşürerek bu sorunları çözebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.