Araştırmaya göre dinozorları yok eden göktaşı, Dünya’ya neredeyse en ölümcül açıyla çarpmış

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Bundan 66 milyon yıl önce dev bir göktaşının Dünya’ya çarpması sonucu meydana gelen nükleer kış ve bunun sonucunda dinozorlar dahil yeryüzündeki yaşamın %75’inin yok olduğuna dair inanış, bilim dünyasının genelince kabul edilmekte. Günümüzde Meksika’nın bulunduğu bölgedeki 200 km genişliğe sahip Chicxulub krateri de söz konusu göktaşının en büyük kanıtı olarak kabul ediliyor.

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Çarpmanın etkisiyle atmosfere iklim değişikliğini tetikleyen gazların salınmasına neden olan olayla ilgili tartışmanın sürdüğü bir husus ise göktaşının Dünya’ya hangi açıyla çarptığına yönelikti. Bu konu üzerine çalışmalar yapan uluslararası bir ekip, mevcut tartışmaya cevap olabilecek bir sonuç elde etti. Araştırmacılar, bahse konu sonuca ulaşmak için sayısal çarpışma simülasyonları ile kraterin bulunduğu bölgeden elde edilen jeofiziksel verileri kullanmış. Bu sayede o dönem yaşamın sonunu getiren olay, üç boyutlu olarak modellenmiş.

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Londra’da bulunan Imperial College’da görev yapan ve aynı zamanda ekip lideri olarak yer alan Prof Gareth Collins, sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada “Simülasyonlarımız sonucu elde ettiğimiz veriler, göktaşının hedef kuzey doğu istikametinden 60 derecelik açıyla yaklaştığını ortaya koyuyor. Bu değeri olabilecek en ölümcül yaklaşma açılarından biri olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Çarpışmanın ölümcüllüğünü artıran en kötü senaryolardan olan bu durum, atmosferin üst tabakalarına milyarlarca ton sülfür başta olmak üzere tehlikeli diğer enkazın yayılmasına neden olarak nükleer kışı tetiklemiş gibi görünüyor.” ifadelerini kullanmış.

Daha dik açıyla çarpsaydı, felaket daha büyük olurdu

66 milyon yıl önce gerçekleşen olayla ilgili daha önce de benzer çalışmalar yapıldığını ancak bunların yaşanan olayın erken safhasıyla ilgili bilgi verdiğini hatırlatmak lazım. Collins ve ekibinin yaptığı çalışma ise olayın çok daha sonrasındaki gelişmelere ışık tutmuş.

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Araştırmada görev alan bir diğer bilim insanı Dr Auriol Rae ‘ye göre ise jeofiziksel verinin krater yapısıyla ilgili bu derece değerli bilgiler vermesi muazzam bir olay.

Son olarak araştırma ekibine göre göktaşı, eğer daha sığ bir bölgeye ve neredeyse tam dik açıyla çarpmış olsaydı ortaya daha fazla sülfür ve karbondioksit çıkacak ve iklim değişikliği süreci çok daha uzayacaktı. Araştırma sonuçları, Nature Communications dergisinde yayınlanmış durumda.

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