24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakları kullanma potansiyeli gün geçti artıran ülkemizle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Twitter üzerinden kısa bir açıklamada bulundu.
"Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Bakan Dönmez, 24 Mayıs günü elektrik üretiminin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekora ulaşıldığını belirtti.İlginizi Çekebilir Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz hale geldi
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Enerji Bakanı, açıklamasının devamında hangi kaynaktan ne kadar elektrik enerjisi elde edildiği bilgisini de paylaştı. Buna göre toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların katkısı şu şekilde oldu: hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5, rüzgâr enerjisi yüzde 14,5, güneş enerjisi yüzde 7,2, jeotermal enerji yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6 ve diğer temiz kaynaklar, yüzde 0,2.
Söz konusu verilerde yenilenebilir kaynak olmayan kömür de bulunuyor. Ancak bu kalemin “yerli kaynak” olarak belirtildiğini vurgulamamız gerek. Salt yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi oranına baktığımızda ise bu değer, yüzde 73,5 olarak karşımıza çıkıyor.
Dört mevsimi yaşayan ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, yenilenebilir enerji potansiyelinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yatırımlara ara verilmeden devam edilmesini diliyoruz.
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjide-rekor-kirildi-41525490 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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haberde sadece oranlar verilmis, mw cisinden rakamlar yok, bayiliyoruz boyle magazin haberlerine..... marsda su bulundu, ama kuyu suyu icilmiyormus....
Hydroelectric Power
Hydropower is the largest renewable energy source for electricity in the United States, though wind energy is soon expected to take over the lead. Hydropower relies on water—typically fast-moving water in a large river or rapidly descending water from a high point—and converts the force of that water into electricity by spinning a generator’s turbine blades.
Nationally and internationally, large hydroelectric plants—or mega-dams—are often considered to be nonrenewable energy. Mega-dams divert and reduce natural flows, restricting access for animal and human populations that rely on rivers. Small hydroelectric plants (an installed capacity below about 40 megawatts), carefully managed, do not tend to cause as much environmental damage, as they divert only a fraction of flow.
sadece %10 unu dışarıdan alıyoruz. Çok iyi değil mi şimdilik en azından
Yılın tüm günlerini hesaba katarak bir oran çıkartıldığında yüzde 50'lerde yerli sayılabilecek bir üretimimiz olduğu söylenebilir.
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