24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu

Tam Boyutta Gör

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakları kullanma potansiyeli gün geçti artıran ülkemizle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Twitter üzerinden kısa bir açıklamada bulundu.

"Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Bakan Dönmez, 24 Mayıs günü elektrik üretiminin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekora ulaşıldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir

Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz hale geldi

Ayrıca Bkz. "Hibrit yüzer platform, deniz üzerinde farklı kaynaklardan elektrik üretmeyi mümkün kılacak"

Enerji Bakanı, açıklamasının devamında hangi kaynaktan ne kadar elektrik enerjisi elde edildiği bilgisini de paylaştı. Buna göre toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların katkısı şu şekilde oldu: hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5, rüzgâr enerjisi yüzde 14,5, güneş enerjisi yüzde 7,2, jeotermal enerji yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6 ve diğer temiz kaynaklar, yüzde 0,2.

Söz konusu verilerde yenilenebilir kaynak olmayan kömür de bulunuyor. Ancak bu kalemin “yerli kaynak” olarak belirtildiğini vurgulamamız gerek. Salt yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi oranına baktığımızda ise bu değer, yüzde 73,5 olarak karşımıza çıkıyor.

Dört mevsimi yaşayan ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, yenilenebilir enerji potansiyelinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yatırımlara ara verilmeden devam edilmesini diliyoruz.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjide-rekor-kirildi-41525490

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.