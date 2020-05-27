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    24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter üzerinde yaptığı açıklamaya göre 24 Mayıs günü,Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu
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    Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakları kullanma potansiyeli gün geçti artıran ülkemizle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Twitter üzerinden kısa bir açıklamada bulundu.

    "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Bakan Dönmez, 24 Mayıs günü elektrik üretiminin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekora ulaşıldığını belirtti.

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    Enerji Bakanı, açıklamasının devamında hangi kaynaktan ne kadar elektrik enerjisi elde edildiği bilgisini de paylaştı. Buna göre toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların katkısı şu şekilde oldu: hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5, rüzgâr enerjisi yüzde 14,5, güneş enerjisi yüzde 7,2, jeotermal enerji yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6 ve diğer temiz kaynaklar, yüzde 0,2.

    Söz konusu verilerde yenilenebilir kaynak olmayan kömür de bulunuyor. Ancak bu kalemin “yerli kaynak” olarak belirtildiğini vurgulamamız gerek. Salt yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi oranına baktığımızda ise bu değer, yüzde 73,5 olarak karşımıza çıkıyor.

    Dört mevsimi yaşayan ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, yenilenebilir enerji potansiyelinin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yatırımlara ara verilmeden devam edilmesini diliyoruz.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjide-rekor-kirildi-41525490 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 56 dk. en beğenilen
    Faturaya indirim olarak yansımıyorsa kimin umrunda? Laf-ı güzaf
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 56 dk. en beğenilen
    Faturaya indirim olarak yansımıyorsa kimin umrunda? Laf-ı güzaf
    Yanıtla +6
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    kreat 1 sa.
    Çok güzel haber. Elektrik ucuzlayacak mı? Kaçak elektriğin üzerine gitmek yerine vatandaşa kitlediler. Sonuçta halka yansıyan bir şey yok.
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    xbarisx (Boris Tncr) 1 sa.
    bunun faturalara faydası oldu mu? hayır...
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    symbiat (symbiat karalama) 1 sa.
    ek oalrak sanayi uretimi durdugundan ulkemizin enerji tuketimi belirgin sekilde dustu, yani uretim artmadi tuketim azaldi o yuzden oranlar degisiyor, uretilen elektrigin mw cinsinden degeri ne onu sorgulayin

    haberde sadece oranlar verilmis, mw cisinden rakamlar yok, bayiliyoruz boyle magazin haberlerine..... marsda su bulundu, ama kuyu suyu icilmiyormus....
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    symbiat (symbiat karalama) 1 sa.
    yapay barajlar ne zamandan beri yenilenebilir enerji odu ? hayatiniz trol hayatiniz.....

    Hydroelectric Power
    Hydropower is the largest renewable energy source for electricity in the United States, though wind energy is soon expected to take over the lead. Hydropower relies on water—typically fast-moving water in a large river or rapidly descending water from a high point—and converts the force of that water into electricity by spinning a generator’s turbine blades.

    Nationally and internationally, large hydroelectric plants—or mega-dams—are often considered to be nonrenewable energy. Mega-dams divert and reduce natural flows, restricting access for animal and human populations that rely on rivers. Small hydroelectric plants (an installed capacity below about 40 megawatts), carefully managed, do not tend to cause as much environmental damage, as they divert only a fraction of flow.
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    hursad (Hürşad Cengiz) 2 sa.
    Kömür pahalandı termik santraller zarar edeceği için çalışmıyor şu an. Fazla sevinmeyin yani durum geçici.
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa.
    gap projesi çok yavaş ilerliyor, yıllar sonra anca yeni ılısu açıldı.. 1989 dan beri %100 bitmedi gitti, artık bitsin kaç sene oldu, fırat dicle boşuna akıp gitti yıllardır
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    porsche911gt2 2 sa.
    Yanlış anlamadım dimi şimdi ülkemiz enerjisinin %90 ı yerli

    sadece %10 unu dışarıdan alıyoruz. Çok iyi değil mi şimdilik en azından
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    gyradel (Veli Albeniz) 2 sa. porsche911gt2
    Yanlış anladınız, yukarıdaki haber sadece 24 Mayıs gününe ait, yılın bu ayları hes'lerin performansının en yüksek olduğu dönemdir. Termik santrallerde de yerli kömürü kullandığımızda oran bu kadar yükselebiliyor. Tabii burada corona sebebi ile ülkenin elektrik ihtiyacının düşmüş olabileceğini de hesaba katmamız gerekiyor.

    Yılın tüm günlerini hesaba katarak bir oran çıkartıldığında yüzde 50'lerde yerli sayılabilecek bir üretimimiz olduğu söylenebilir.
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    TheRebeliousTR (Selçuk Kıyak) 2 sa.
    %73.5 maşallah diyorum. Hiç küçümsenecek bir miktar değil. İnşallah %100 olarak yenilenebilir olur bu değerler. Elektrikli arabalarda yaygınlaşıp yüksek yenilenebilir enerji ile enerjide büyük bir bağımsızlık sağlayabiliriz. Umarım hayallerim gerçekleşir. En azından petrolden kurtulsak yeter. Isınmak için yine doğalgaza ihtiyaç duyacağız ama olsun.
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