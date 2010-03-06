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Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla ünlü Fransız firma Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni model ekledi. A14VG, A15VS, A18VB, A24VB, A30VC ve A43VB isimli ürünlere daha yakından bakalım.

 

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A14VG

A14VG, 45 Dolar'lık fiyatıyla bir giriş modeli. Fotoğraflarınıza da bakabileceğiniz 1,4 inç'lik ekranına 4 GB depolama alanı yani 2000 şarkı(firmanın deyimiyle) eşlik ediyor. A14VG de diğer tüm modeller gibi FM radyoya ve dahili mikrofonu ile ses kaydedici özelliğe sahip.

 

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A15VS

İnce ve hafif tasarımıyla(sadece 6 mm kalınlık) kendini belli eden modellerden biri ise A15VS. Ürün, 1,5 inç boyutunda ekrana, 4 GB depolama alanına sahip. Mp3, Wav, FLAC, APE, Wma ses formatlarına destek veren A15VS, fotoğraflarınızı ve kısa video kliplerinizi de gösterebiliyor. 50 Dolar'lık fiyat etiketiyle A15VS, FM Radyodan ses kaydı özelliğine de sahip.

 

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A18VB

A18VB, kredi kartı boyutlarında 1,8 inç boyutunda ekrana sahip bir medya oynatıcı. 8 GB'lık depolama alanında 4000 şarkı(firmanın deyimiyle) barındırabilen ürün, fotoğraf ve kısa videoları da görüntüleyebiliyor. Ürün 12 saatlik müzik çalma süresine ve diğer tüm modeller gibi FM Radyo ve ses kaydediciye sahip. A18VB'nin önerilen fiyatı ise 60 Dolar.

 

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A24VB

A24VB isimli model yuvarlak hatlı görünüme ve buna eşlik eden 2,4 inç boyutunda ekrana sahip. Ekranında keskin ve parlak bir görüntü vaad eden Archos, üründe 8 GB'lık depolama alanına yer vermiş. Desteklenen formatlar ise Mp3, Wav, FLAC, APE, Wma olarak göze çarpıyor. Üründe yine fotoğraf ve videolar görüntülenebiliyor. A24VB, 90 Dolar'lık fiyat etiketi ile kullanıcıya sunulacak.

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A30VC

6 ürün içinde en iddialı modellerden biri ise A30VC. Ürün, yüksek kalite vaad eden 3 inç'lik dokunmatik LCD ekrana sahip. 8 GB'lık depolama alanı ve 14 saate kadar kullanım süresi sunan A30VC, entegre kamerası ile video kaydı yapabiliyor, FM vericisi(FM transmitter) sayesinde ses sistemleriniz(arabanızdaki ses sistemi gibi) ile müzik çalabiliyor. Ek özellikleri arasında ise kronometre ve takvim yer alıyor. A30VC'nin önerilen fiyatı 134 Dolar.

 

Archos, Vision serisi medya oynatıcılarına 6 yeni ürün ekledi
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Archos A43VB

İnce ekran çerçevesi ile etkileyici bir görünüme sahip olan A43VB en iddialı model olarak gösterilebilir. Video ve fotoğraflarınızı 4,3 inç boyutundaki dokunmatik ekranında ya da AV kablosu ile bağlayarak TV'nizde görüntüleyebiliyorsunuz. 8 GB'lık depolama alanı MicroSD kart desteği ile genişletilebiliyor. Ürün 30 saatlik tatminkar kullanım süresiyle sizi yarı yolda bırakmamayı amaçlıyor. Tüm bu özellikleri ile A43VB, 150 Dolar'lık fiyat etiketine sahip.

Uygun fiyatları ile kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz bu yeni medya oynatıcıları, Archos'un medya oynatıcıları pazarındaki konumunu güçlendireceğe benziyor.


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yc#1 9 yıl
Fiyatları güzelmiş.
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einhander 9 yıl
Archos A14VG boyutları ıle
Archos A43VB dev dokunmatık ekranı ıle
ılgımı baya bı cektı
ınsanın aklını celıyorlar :)
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Bukalemun 9 yıl
son 2 ürün ve giriş seviye İLK ürün süper. video destekleri genişletilirse alınabilir cihazlar:) yoksa PSP halen OYUN ve MULTİMEDİA cihazı
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T-una 9 yıl
İlk 2005 yılında Archos AV500 Mobile DVR (100GB) serisini edindiğim Archos firması ürünlerinin olabildince sorunsuz ve uzun ömürlü olmasıyla markasını epey ileri taşıdı. Öyle ki hala sorunsuz olarak kullanıyorum...

Yalnız o yıllardan beri firma Müşteri Destek anlamında hiç gelişme kaydetmediği için eleştiriliyordu, umarım ilerleme vardır...


Bu yeni ürünlere baktığımızda ise ben rakip ürünlere kıyasla fazla kullanışlı bulmadım ve tercih edilebilirlikte ön planda değil...

Archos'tan yıllardır iTouch boyutları, ağırlığı ve kullanışlılığında bir ürün bekliyorum, umarım bu böyle bir çalışma vardır...
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