Archos'un Windows 7'li yeni tablet bilgisayarı Archos 9 22 Ekim'de geliyor

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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının güçlü temsilcilerinden Archos, Haziran ayında duyurduğu Archos 9 isimli yeni tablet bilgisayarını 22 Ekim'de satışa sunacağını açıkladı. 820 gram ağırlığında olan ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç dokunmatik ekranla gelen Archos 9'a, Intel'in 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisi güç veriyor.

1GB sistem belleğine ve 60GB kapasiteli sabit diske sahip olan tablet bilgisayarın, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile kullanıma sunulacağı açıklandı.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği Archos 9, Amerika pazarında 499$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulacak.