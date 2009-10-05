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Archos'un Windows 7'li yeni tablet bilgisayarı Archos 9 22 Ekim'de geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos'un Windows 7'li yeni tablet bilgisayarı Archos 9 22 Ekim'de geliyor
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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının güçlü temsilcilerinden Archos, Haziran ayında duyurduğu Archos 9 isimli yeni tablet bilgisayarını 22 Ekim'de satışa sunacağını açıkladı. 820 gram ağırlığında olan ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç dokunmatik ekranla gelen Archos 9'a, Intel'in 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisi güç veriyor.

1GB sistem belleğine ve 60GB kapasiteli sabit diske sahip olan tablet bilgisayarın, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile kullanıma sunulacağı açıklandı.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği Archos 9, Amerika pazarında 499$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulacak.


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alito 10 yıl
işte bilimkurgu filmlerindeki renkli kağıt ekranların atası :D
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namiks 9 yıl
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eneshatipoglu 10 yıl
aynı markanın archos 7 modelı var 160 lıgı gercektende cok kullanıslı bır makına goren bu nası bı makına resmen bılgısayar dıyorlar f/p anlamında hep olumlu elestırıler aldım bıde bu modelı dusunemıyom fıyatta cok ıyı gercektende
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