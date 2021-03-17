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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu

    Uygun fiyatlı ve performanslı termal macunlarıyla bilinen Arctic MX-4’ü MX-5 ile güncelledi. Fiyatıyla öne çıkan yeni termal macun satışa sunulmuş durumda.
    17 Mart 2021, 22:30 (Güncellendi, 14 sa.)
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu
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    Kuruyan termal macunun etkisiyle ısınıp termal kısıtlamaya giden bilgisayarını eski performansına kavuşturmak isteyenlerin sıkça başvuru firmalardan Arctic yeni çözümünü duyurdu.

     

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    Arctic MX-5

    MX-5’te düşük vizkoziteli bir yapı geliştiren Arctic böylelikle hem uygulama kolaylığını hem de her seferinde ideal sonuç alınmasını amaçlamış.

     

    Karbon mikropartiküllerle işlemci ve soğutucu yüzeyindeki görülemeyen boşlukları dolduran MX-5 maliyet odaklı bir macun olmasından olsa gerek termal iletkenliği paylaşılmamış.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı"

    Son olarak 2 gramdan 50 grama kadar paketlerde sunulan MX-5 hali hazırda 5.89 dolardan başlayan fiyatlarla listelenmiş durumda.



    https://www.techpowerup.com/279760/arctic-introduces-new-mx-5-thermal-compound
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yazikki ulkemizdeki disbiritoru akortek alirsam anca amazon uzerinden yurtdisindan alirim bu firmaya bulasilmaz
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    onur5545 (Onurcan Turan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elimde 2 yılı aşmış, enjektöründe duran ve defalarca kez kullanılmış Cooler Master Maker Nano var. Geçenlerde denemek için Arctic mx4 alıp kullandım. Maker Nano ya göre bariz şekilde başarısız. Maker Nano 2 yıldan fazladır elimde olmasına rağmen yeni mx4e göre hala çok daha başarılı termal iletkenlik konusunda.



    Ama cooler master maker Nano fiyatları neden bu denli arttı anlamış değilim.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon .com .tr 'de 71 TL'ye 8.5 W/mK bence iyi çözüm.

    Arctic ACTCP00002B Arctic ACTCP00002B Termal Macun, MX-4 (4g) 2019 Edition Çok Renkli Standart
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    Umutcan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır Mx-4 kullanırım, tercih etmemin sebeplerinden birisi 8 seneye kadar kuruma yapmaması. Benim gibi üşengeç, soğutucu sök tak işlerini sevmeyenler için ideal.
    Aynı olay bunda da varsa tercih edilebilir.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu spatulanın nasıl kullanıldığını hala daha çözemedim.
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    Halilowich (H Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemcideki termal macun ne kadar sürede bir değiştirilmeli bunun kesin cevabını bilen var mı?
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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Halilowich
    Günlük kullanım sürene göre, işlemcinin tdp değerine göre, sürdüğün miktara göre değişkenlik gösteren birşey sabahtan akşama açık bir cihazla günde 2 saat 3 saat çalışan bir cihaz aynı sürede kurumaz elbette. Ama ideali 3 4 senede bir temizleyip yenilemek ısı transferini arttırmak kanımca.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    THERMAL CONDUCTIVITY
    >8 (W/m-K) -- MasterGel Pro


    bu değerin üstünde ise ne ala
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    Sedat. (S. Y.) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Cooler master maker nano'nun ise termal iletkenlik 11 (W/m-K)

    geçen sene vatandan 85 liraya almıştım şimdi baktım 150 200 lira diyor.. Ben çok memnun kalmıştım ama Altı üstü bir termal macun için çok para.
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    S SimsekIndustries 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mx-4 kullanıyorum memnunum. Mx-5 de muhtemelen oldukça yeterli performans sunacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim.
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