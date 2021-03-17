Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu

Kuruyan termal macunun etkisiyle ısınıp termal kısıtlamaya giden bilgisayarını eski performansına kavuşturmak isteyenlerin sıkça başvuru firmalardan Arctic yeni çözümünü duyurdu.
İlginizi Çekebilir Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu
Arctic MX-5
MX-5’te düşük vizkoziteli bir yapı geliştiren Arctic böylelikle hem uygulama kolaylığını hem de her seferinde ideal sonuç alınmasını amaçlamış.
Karbon mikropartiküllerle işlemci ve soğutucu yüzeyindeki görülemeyen boşlukları dolduran MX-5 maliyet odaklı bir macun olmasından olsa gerek termal iletkenliği paylaşılmamış.
Ayrıca Bkz. "8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı"
Son olarak 2 gramdan 50 grama kadar paketlerde sunulan MX-5 hali hazırda 5.89 dolardan başlayan fiyatlarla listelenmiş durumda.
https://www.techpowerup.com/279760/arctic-introduces-new-mx-5-thermal-compound Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ama cooler master maker Nano fiyatları neden bu denli arttı anlamış değilim.
Arctic ACTCP00002B Arctic ACTCP00002B Termal Macun, MX-4 (4g) 2019 Edition Çok Renkli Standart
Aynı olay bunda da varsa tercih edilebilir.
>8 (W/m-K) -- MasterGel Pro
bu değerin üstünde ise ne ala
geçen sene vatandan 85 liraya almıştım şimdi baktım 150 200 lira diyor.. Ben çok memnun kalmıştım ama Altı üstü bir termal macun için çok para.