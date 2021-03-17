Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu

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Kuruyan termal macunun etkisiyle ısınıp termal kısıtlamaya giden bilgisayarını eski performansına kavuşturmak isteyenlerin sıkça başvuru firmalardan Arctic yeni çözümünü duyurdu.

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Arctic MX-5

MX-5’te düşük vizkoziteli bir yapı geliştiren Arctic böylelikle hem uygulama kolaylığını hem de her seferinde ideal sonuç alınmasını amaçlamış.

Karbon mikropartiküllerle işlemci ve soğutucu yüzeyindeki görülemeyen boşlukları dolduran MX-5 maliyet odaklı bir macun olmasından olsa gerek termal iletkenliği paylaşılmamış.

Ayrıca Bkz. "8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı"

Son olarak 2 gramdan 50 grama kadar paketlerde sunulan MX-5 hali hazırda 5.89 dolardan başlayan fiyatlarla listelenmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/279760/arctic-introduces-new-mx-5-thermal-compound

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