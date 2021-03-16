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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı

    Intel’in yaklaşan kaslı mobil işlemciler görünüşe göre dizüstü üreticileri tarafından test edilmeye başlandı. 8 çekirdek 16 izlekli modelin test sonucu gün yüzüne çıktı.
    16 Mart 2021, 19:30 (6 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Tiger Lake-H35 ile yetinmeyelerin heyecanla beklediği Tiger Lake-H işlemcileri AMD’nin Ryzen 5000 hamlesinin ardından geliyor.

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    Core i7-11800H

    Samsung’un 760XDA dizüstüsünde teste göre Core i7-11800H 2.3 GHz’lık baz frekansından 4.6 GHz’e yükselirken 32 GB DDR4 belleklerle kombine edilmiş.

    8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı
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    Geekbench’in veritabanına  düşen testlerde tek izlek testine 1400-1537 puan arasında dolaşan 8/16 yonga çoklu izlek tarafında ise 7727-8393 puan arasında elde etmiş. Bu haliyle yonganın rakibi Ryzen 7 5800H’ten tek izlekte %3-13 arasında ve çoklu izlekte ise %8-17 aralığında hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

    8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak"

    Diğer taraftan AMD’nin frekans avantajına sahip Ryzen 9 5900H işlemcisi ise Core i7-11800H’ın tek ve çoklu izlekte sırasıyla %1 ve %7’lik paylarla önünde yer alıyor. Intel’in mobil Ryzen 9 ailesine cevabı Core i9-11x00H modelinin skorları ise henüz bilinmiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11800h-tiger-lake-h-high-end-8-core-mobile-cpu-tested-in-geekbench
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tokatli6061 (ismail durmus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 km ye ne yakıyomuş yüzde 3 5 fark atmak için 😁😁
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    Bob Kelso 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple m1 bunları evire çevire döver
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    C Clusive 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne ya ortalık model çöplüğüne döndü, düzgünce çıkart giriş orta güçlü pro sunucu diye bitti gitti. 30 tane işlemci çıkıyor aralarında hz farkı var başka da bir . yok. Her nesil bir halt değişmiş gibi anakart soketi değiştiriyor bir de.
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    W Wilson Fisk 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    notebook yalnız bu.değerli forum clickbait creatorları notebook işlemcilerinin harbiden umurumuzda olduğunu düşünüyorlar yersen.

    o %1 %7 işi bana yalan gibi geldi yalnız.
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel gg
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