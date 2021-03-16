8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı

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Tiger Lake-H35 ile yetinmeyelerin heyecanla beklediği Tiger Lake-H işlemcileri AMD’nin Ryzen 5000 hamlesinin ardından geliyor.

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Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı

Core i7-11800H

Samsung’un 760XDA dizüstüsünde teste göre Core i7-11800H 2.3 GHz’lık baz frekansından 4.6 GHz’e yükselirken 32 GB DDR4 belleklerle kombine edilmiş.

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Geekbench’in veritabanına düşen testlerde tek izlek testine 1400-1537 puan arasında dolaşan 8/16 yonga çoklu izlek tarafında ise 7727-8393 puan arasında elde etmiş. Bu haliyle yonganın rakibi Ryzen 7 5800H’ten tek izlekte %3-13 arasında ve çoklu izlekte ise %8-17 aralığında hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

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Ayrıca Bkz. "AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak"

Diğer taraftan AMD’nin frekans avantajına sahip Ryzen 9 5900H işlemcisi ise Core i7-11800H’ın tek ve çoklu izlekte sırasıyla %1 ve %7’lik paylarla önünde yer alıyor. Intel’in mobil Ryzen 9 ailesine cevabı Core i9-11x00H modelinin skorları ise henüz bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11800h-tiger-lake-h-high-end-8-core-mobile-cpu-tested-in-geekbench

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