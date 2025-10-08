Qualcomm, Arduino'yu satın aldı ve Uno Q kartını duyurdu

Arduino bağımsız yapısını koruyacak
Qualcomm yaptığı açıklamada, Arduino’nun markasının, araçlarının ve misyonunun bağımsız kalacağını ve farklı üreticilerin çiplerini kullanarak mikrodenetleyiciler ve mikroişlemciler üretmeye devam edeceğini belirtti.
Şirket ayrıca, Arduino topluluğundaki 33 milyondan fazla kişinin Qualcomm’un teknolojilerine erişmesini sağlayacağını belirtti. Qualcomm Otomotiv, Endüstriyel ve Gömülü IoT Genel Müdürü Nakul Duggal şunları söyledi: “Açık kaynak yaklaşımını Qualcomm’un ileri teknoloji portföyüyle birleştirerek, milyonlarca geliştiricinin akıllı çözümleri daha hızlı ve verimli biçimde üretmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, ekosistemimizin ölçeğinden yararlanarak bu çözümleri küresel pazara taşımanın da yolunu açıyoruz.”
Raspberry Pi benzeri Uno Q kartı da duyuruldu
Satın almanın yanı sıra Arduino, Qualcomm’un Dragonwing QRB2210 işlemcisini ve gerçek zamanlı bir mikrodenetleyiciyi birleştiren yeni bir kart olan Uno Q modelini de tanıttı. Raspberry Pi benzeri kart, Linux Debian çalıştırabiliyor ve bir USB-C dönüştürücü aracılığıyla klavye, fare ve ekrana bağlanmanıza imkan tanıyor. Ayrıca, hafif yapay zeka modellerini destekleyerek, çevreye gerçek zamanlı olarak tepki verebilen görsel ve işitsel AI çözümleri geliştirmeye olanak sağlıyor.
Uno Q, Arduino'nun yeni geliştirme ortamı App Lab ile ön yüklü olarak geliyor. Şirket bu platformu, Arduino Sketch'leri, Python betikleri ve yapay zeka modellerini tek bir yerden yönetebileceğiniz hepsi bir arada bir geliştirme alanı olarak tanımlıyor. 44 dolar fiyattan satışa sunuşan kart, bugün itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.
