    Qualcomm, Arduino'yu satın aldı ve Uno Q kartını duyurdu

    Qualcomm, açık kaynaklı elektronik platformu Arduino’yu satın aldığını duyurdu. Şirket bununla beraber, Raspberry Pi benzeri Uno Q kartını da satışa sundu.     

    Qualcomm, Arduino'yu satın aldı ve Uno Q kartını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, açık kaynaklı elektronik platformu Arduino’yu henüz açıklanmayan bir bedelle satın aldığını duyurdu. İtalya merkezli Arduino, uzun süredir elektronik eğitim ve hobi projelerinde kullanılan en önemli açık kaynak platformlarından biri olarak biliniyor.

    Arduino bağımsız yapısını koruyacak

    Qualcomm yaptığı açıklamada, Arduino’nun markasının, araçlarının ve misyonunun bağımsız kalacağını ve farklı üreticilerin çiplerini kullanarak mikrodenetleyiciler ve mikroişlemciler üretmeye devam edeceğini belirtti.

    Şirket ayrıca, Arduino topluluğundaki 33 milyondan fazla kişinin Qualcomm’un teknolojilerine erişmesini sağlayacağını belirtti. Qualcomm Otomotiv, Endüstriyel ve Gömülü IoT Genel Müdürü Nakul Duggal şunları söyledi: “Açık kaynak yaklaşımını Qualcomm’un ileri teknoloji portföyüyle birleştirerek, milyonlarca geliştiricinin akıllı çözümleri daha hızlı ve verimli biçimde üretmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, ekosistemimizin ölçeğinden yararlanarak bu çözümleri küresel pazara taşımanın da yolunu açıyoruz.”

    Raspberry Pi benzeri Uno Q kartı da duyuruldu

    Satın almanın yanı sıra Arduino, Qualcomm’un Dragonwing QRB2210 işlemcisini ve gerçek zamanlı bir mikrodenetleyiciyi birleştiren yeni bir kart olan Uno Q modelini de tanıttı. Raspberry Pi benzeri kart, Linux Debian çalıştırabiliyor ve bir USB-C dönüştürücü aracılığıyla klavye, fare ve ekrana bağlanmanıza imkan tanıyor. Ayrıca, hafif yapay zeka modellerini destekleyerek, çevreye gerçek zamanlı olarak tepki verebilen görsel ve işitsel AI çözümleri geliştirmeye olanak sağlıyor.

    Uno Q, Arduino’nun yeni geliştirme ortamı App Lab ile ön yüklü olarak geliyor. Şirket bu platformu, Arduino Sketch’leri, Python betikleri ve yapay zeka modellerini tek bir yerden yönetebileceğiniz hepsi bir arada bir geliştirme alanı olarak tanımlıyor. 44 dolar fiyattan satışa sunuşan kart, bugün itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.

